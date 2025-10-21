2030資產管理規模拚60兆！高雄亞資中心成台灣金融業升級關鍵戰役

【文／廖君雅】

台灣金融業正迎來30年來最關鍵的一役─亞洲資產管理中心正式啟動。這不只是政策宣示，而是史上最大規模的金融鬆綁，目標是在2030年前，將資產管理規模從30兆元推升至60兆元。

時間倒回7月22日的歷史時刻，高雄亞洲新灣區（亞灣區）核心的高雄展覽館內人聲鼎沸、冠蓋雲集，這天是「亞洲資產管理中心高雄專區」盛大揭牌典禮。

高雄市長陳其邁、金管會主委彭金隆頒發試辦許可證給首批23家業者，並一一揭開「留財引資」的亞資中心政策藍圖，也宣告高雄再次蛻變。

攤開這九平方公里大、作為亞資中心示範區的高雄金融專區地圖，範圍自亞灣區輻射到中正路金融聚落，首波搶頭香進駐的銀行、投信、保險旗艦分行錯落其間。

從專區中間的85大樓望至高雄展覽館，再延伸到港灣邊的流行音樂中心等地標，壯闊天際線勾勒出台灣的「新金融城」地景。

喊了30年，問題究竟出在哪裡？

但國人最關心的還在於，亞資中心的相關概念已醞釀許久，政策也喊了30年，這次是玩真的嗎？

「不但玩真的，還要玩大的！」今年9月，推動亞洲資產管理中心政策甫滿一週年的彭金隆指出，希望在高雄專區中，透過行政協助、制度創新與法規鬆綁三大招，在2030年前，將台灣的資產管理規模從30兆翻倍至60兆元。

「過去大家總是在等，等法律通過、等稅務優惠，所有事情都卡住。但這次我跟同仁說：『能做的，我們就先做！』」彭金隆接受《遠見》專訪時，以手繪草圖秀出他的「支點理論」，表示「政策就像是支點，只要支點找對，就能撬起整個產業！」

也因此，金管會大刀闊斧展開「拆牆大作戰」，啟動台灣史上最大的金融法規鬆綁。

其中，最具象徵性的改革，是刪除銀行承辦財管業務的AUM（資產管理規模）門檻，中小型銀行也能挑戰高資產市場，帶來更多元服務與創新。另一突破是推動「跨境一站式資產管理平台」（OMAU），為國際資金打造快速通道。例如開放國際私銀最夯的融資工具─「倫巴底貸款」，讓高資產客戶能以股票、債券等有價證券作為抵押品，取得資金周轉，而無需拋售資產。不僅能提升資金的靈活度，更可透過槓桿操作放大投資效益。

金管會並規劃兩年內完成54項法規鬆綁，目前已修改36項，涵蓋銀行、投信投顧與保險，展現制度革命的決心。

三大考驗待解，台灣能否站穩？

即使高牆拆除，台灣仍須跨越三大考驗，才能站穩亞洲資產管理中心地位。

首先，是法規與稅制國際化。若稅制不具競爭力，即使設立OMAU也恐淪為「空殼平台」。新加坡憑低稅環境、香港靠聯繫匯率與稅務優惠吸引資金，台灣若裹足不前，將難以留住海外資金。同時，AML（防洗錢）等制度也必須完全接軌。

其次，是高資產客戶新需求。富裕族群渴望私募股權、創投、不動產基金等另類投資，金融業須從「賣產品」轉為「提供解方」，不再是賺交易費，而是掙管理財，才能邁向財富管理3.0。

中信銀個人金融執行長楊淑惠指出，亞資專區啟動後，客戶開始詢問家族辦公室服務，不過高資產族群另類資產配置僅5～10％，仍低於亞洲平均（15～30％）。摩根投信董事長唐德瑜也提醒，制度設計與鬆綁速度須加快，才能吸引資金。

最後是人才戰。新加坡成功崛起靠的是全球專業人才，但台灣待遇偏低、跨境經驗不足，導致專才流失。一位家辦經理人直言，台灣投資工具局限，另類投資專業團隊稀缺，資金只好外流。不過，他認為，若制度逐步開放，市場需求將推動人才培養，形成正向循環。中山大學國際金融研究學院院長郭志文也期許，亞資能帶動公私部門與學界更緊密合作，強化人才庫。

事實上，政策宣布一年來進度已超乎預期。金管會設定兩年內，銀行財富管理規模要增加4兆元；不到一年，已新增2.83兆元，達成率逾七成。「財管2.0」執照的家數也提前突破20家目標，達到21家。這些成果背後不但是大幅度法規鬆綁，還有業者積極投入。

台灣打造亞資中心，正迎來金融史上最大改革，這不只是落實口號的政策工程，更是一場台灣金融業能否接軌國際、全面升級的關鍵一役。

《遠見雜誌》2025年10月號：亞洲資產管理中心掀史上最大金融鬆綁！全球熱錢下一站就在台灣



