高車齡經濟！捷博、CAFE!N強強聯手 搶攻700億汽車美容商機

【文／萬年生】

誰說汽車美容只能有陰暗、狹小擁擠、收費不透明的消費體驗，興櫃股「捷博」就把日本第一連鎖汽車美容與鍍膜品牌KeePer的職人精神、SOP作業及透明收費機制引進台灣。今年來，更和台灣潮流咖啡連鎖品牌CAFE!N合作，一連在北中南開出三家複合店，跨界合作搶攻全台逾700億元的汽車美容商機！

一輛小客車駛進明亮空間停妥後，由穿著統一制服的技師熟練操作來自日本原裝進口的高壓純水設備、環保藥劑，泡沫洗淨後，再用不同顏色的抹布仔細擦拭車子各部位，洗車全程精準控制在22分鐘完成，且車外觀的洗車服務只要新台幣450元起跳。

等待期間，還能到二樓點一杯咖啡來喝，輕鬆愜意。這是全台最大汽車美容連鎖品牌KeePer和CAFE!N首次進駐高雄，在亞灣區聯手打造的最新複合店。

全台最大汽車美容連鎖品牌KeePer和CAFE!N首次進駐高雄，在亞灣區聯手打造的最新複合店。取自臉書@CAFE IN

KeePer職人精神ＸCAFE!N咖啡文化，找出汽車美容新商模

捷博董事長彭仕邦直言，過去台灣汽車美容產業還沒有具規模的連鎖體系，因此在2020年，把KeePer的日式汽車美容與鍍膜服務導入台灣正式開業，疫情後也在全台積極展店，目前已有14家門市、截至今年上半年營收8300萬元。

「我們是居家生活類股，開店首選在住宅區，跟咖啡廳契合⋯⋯，」彭仕邦觀察，考量汽車產業缺少生活風格，且傳統汽車美容對女性消費者有門檻，想讓汽車美容職人精神結合咖啡文化來擴大消費族群，原打算自己開咖啡店，後來決定找對的品牌咖啡店伙伴合作，剛好和想拓展住宅型、新市鎮店面的CAFE!N一拍即合，雙方於是強強聯手開複合店，「汽車美容和咖啡文化結合是新的商業模式，可以互相導流！」

他也透露，自己曾詢問日本原廠，對汽車美容結合咖啡文化商業模式的看法，沒想到日方也正和國際連鎖咖啡品牌洽談合作，甚至還為此來台取經。而從台灣今年首家CAFE!N在台中北屯合作的門市數據來看，導入CAFE!N確實成功導流、創造出更多消費者來店動機，除來店車數成長超過一倍，女性消費者也從過去占比15％，最新來到超過30％。

CAFE!N的品牌帶來的效應，也讓捷博員工態度大轉彎，「一開始會質疑，『明明好好的，為什麼要做咖啡？』，變成『我們門市也想要有CAFE!N。』」彭仕邦這樣打趣形容。

而從CAFE!N的角度看，強強聯手，同樣能助攻業績。CAFE!N創辦人朱茂亨不諱言，從亞灣店試營運一個月來的業績檢視，因消費者停留時間更長，搭餐率可達7成，同樣的數字，其他門市只有五成，且大杯點購率也夠高，推升不計外送的平均客單價，比其他店高出20％。

彭仕邦強調，CAFE!N複合店也能加快自家品牌汽車美容新門市的市場站穩速度，「讓消費者多一個理由來，不會介意等待，縮短新開店的前置市場開拓期。」

台灣平均車齡11年，「高車齡經濟」崛起

其實他想做的，正是重新定義甚至翻轉台灣的汽車美容產業。

「傳統洗車是車停路邊，配合老闆時間，我們採線上預約，以你的時間為主，」彭仕邦直言，台灣汽車美容超過一萬家，卻缺乏制度化、連鎖化的產業標準，反觀他原汁原味引進日式的職人精神、SOP作業及全台單一價的透明收費機制，場域也比照日本規模全空調，包括藥劑甚至連擦拭不同車身部位的各色抹布，全都不惜成本從日本進口。

台灣KeePer採用與日本原廠相同的專屬纖維抹布，依車身不同區域劃分四種不同顏色材質，反映極致清潔的日式職人精神。捷博提供

不只如此，每名員工也都要受訓至少三個月才能上線，還有嚴謹考核機制，待通過四關考試，才能成為最高階的一級技師，「我們的SOP非常龜毛，要求技師洗車動作一致，不能有任何多餘動作。」彭仕邦透露。

看在他眼中，日本目前共有6000多萬輛小客車、每年挹注汽車美容6000多億元，對比台灣現有約700多萬輛小客車計算，汽車美容年產值上看700億。加上目前台灣平均車齡約11年，且汽車美容不需要回原廠，「台灣汽車美容市場被嚴重低估，我們要搶攻的是『高車齡經濟』！」

