快訊

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

高車齡經濟！捷博、CAFE!N強強聯手 搶攻700億汽車美容商機

聯合新聞網／ 遠見
KeePer台灣關鍵推手、捷博董事長彭仕邦（右），和CAFE!N創辦人朱茂亨（左）聯手打造複合式店鋪，汽車美容結合咖啡文化，成功讓來店車流多一倍。捷博提供
KeePer台灣關鍵推手、捷博董事長彭仕邦（右），和CAFE!N創辦人朱茂亨（左）聯手打造複合式店鋪，汽車美容結合咖啡文化，成功讓來店車流多一倍。捷博提供

【文／萬年生】

誰說汽車美容只能有陰暗、狹小擁擠、收費不透明的消費體驗，興櫃股「捷博」就把日本第一連鎖汽車美容與鍍膜品牌KeePer的職人精神、SOP作業及透明收費機制引進台灣。今年來，更和台灣潮流咖啡連鎖品牌CAFE!N合作，一連在北中南開出三家複合店，跨界合作搶攻全台逾700億元的汽車美容商機！

一輛小客車駛進明亮空間停妥後，由穿著統一制服的技師熟練操作來自日本原裝進口的高壓純水設備、環保藥劑，泡沫洗淨後，再用不同顏色的抹布仔細擦拭車子各部位，洗車全程精準控制在22分鐘完成，且車外觀的洗車服務只要新台幣450元起跳。

等待期間，還能到二樓點一杯咖啡來喝，輕鬆愜意。這是全台最大汽車美容連鎖品牌KeePer和CAFE!N首次進駐高雄，在亞灣區聯手打造的最新複合店。

全台最大汽車美容連鎖品牌KeePer和CAFE!N首次進駐高雄，在亞灣區聯手打造的最新複合店。取自臉書@CAFE IN
全台最大汽車美容連鎖品牌KeePer和CAFE!N首次進駐高雄，在亞灣區聯手打造的最新複合店。取自臉書@CAFE IN

KeePer職人精神ＸCAFE!N咖啡文化，找出汽車美容新商模

捷博董事長彭仕邦直言，過去台灣汽車美容產業還沒有具規模的連鎖體系，因此在2020年，把KeePer的日式汽車美容與鍍膜服務導入台灣正式開業，疫情後也在全台積極展店，目前已有14家門市、截至今年上半年營收8300萬元。

「我們是居家生活類股，開店首選在住宅區，跟咖啡廳契合⋯⋯，」彭仕邦觀察，考量汽車產業缺少生活風格，且傳統汽車美容對女性消費者有門檻，想讓汽車美容職人精神結合咖啡文化來擴大消費族群，原打算自己開咖啡店，後來決定找對的品牌咖啡店伙伴合作，剛好和想拓展住宅型、新市鎮店面的CAFE!N一拍即合，雙方於是強強聯手開複合店，「汽車美容和咖啡文化結合是新的商業模式，可以互相導流！」

他也透露，自己曾詢問日本原廠，對汽車美容結合咖啡文化商業模式的看法，沒想到日方也正和國際連鎖咖啡品牌洽談合作，甚至還為此來台取經。而從台灣今年首家CAFE!N在台中北屯合作的門市數據來看，導入CAFE!N確實成功導流、創造出更多消費者來店動機，除來店車數成長超過一倍，女性消費者也從過去占比15％，最新來到超過30％。

CAFE!N的品牌帶來的效應，也讓捷博員工態度大轉彎，「一開始會質疑，『明明好好的，為什麼要做咖啡？』，變成『我們門市也想要有CAFE!N。』」彭仕邦這樣打趣形容。

而從CAFE!N的角度看，強強聯手，同樣能助攻業績。CAFE!N創辦人朱茂亨不諱言，從亞灣店試營運一個月來的業績檢視，因消費者停留時間更長，搭餐率可達7成，同樣的數字，其他門市只有五成，且大杯點購率也夠高，推升不計外送的平均客單價，比其他店高出20％。

彭仕邦強調，CAFE!N複合店也能加快自家品牌汽車美容新門市的市場站穩速度，「讓消費者多一個理由來，不會介意等待，縮短新開店的前置市場開拓期。」

台灣平均車齡11年，「高車齡經濟」崛起

其實他想做的，正是重新定義甚至翻轉台灣的汽車美容產業。

「傳統洗車是車停路邊，配合老闆時間，我們採線上預約，以你的時間為主，」彭仕邦直言，台灣汽車美容超過一萬家，卻缺乏制度化、連鎖化的產業標準，反觀他原汁原味引進日式的職人精神、SOP作業及全台單一價的透明收費機制，場域也比照日本規模全空調，包括藥劑甚至連擦拭不同車身部位的各色抹布，全都不惜成本從日本進口。

台灣KeePer採用與日本原廠相同的專屬纖維抹布，依車身不同區域劃分四種不同顏色材質，反映極致清潔的日式職人精神。捷博提供
台灣KeePer採用與日本原廠相同的專屬纖維抹布，依車身不同區域劃分四種不同顏色材質，反映極致清潔的日式職人精神。捷博提供

不只如此，每名員工也都要受訓至少三個月才能上線，還有嚴謹考核機制，待通過四關考試，才能成為最高階的一級技師，「我們的SOP非常龜毛，要求技師洗車動作一致，不能有任何多餘動作。」彭仕邦透露。

看在他眼中，日本目前共有6000多萬輛小客車、每年挹注汽車美容6000多億元，對比台灣現有約700多萬輛小客車計算，汽車美容年產值上看700億。加上目前台灣平均車齡約11年，且汽車美容不需要回原廠，「台灣汽車美容市場被嚴重低估，我們要搶攻的是『高車齡經濟』！」

延伸閱讀：

重點在「現金流」：如何找飆股？投資必學「金牛思維」

堅持小步快跑！辦公室搬到市場部旁邊，王品董事長陳正輝花十年讓王品重返榮耀

AI企業高薪搶才！半導體陷人才瓶頸，下一代造山者在哪裡？

【本文摘自遠見雜誌9月號：一團麵粉揉出2000億烘焙商機

遠見

追蹤

延伸閱讀

驚險！國3大溪貨車爆胎失控偏移 自小客遭撞凹1人送醫

國道3號死亡車禍 故障車停輔助車道遭後車追撞駕駛不治

日本職人精神是噱頭？他質疑「光看不練十年」是壓榨 留言交鋒激辯

減徵貨物稅救市！2000c.c.以下小客車汰舊換新「最高省10萬」

相關新聞

台北「百年老宅」竟賣破8千萬！房市新屋冷、老屋熱 買家圖的是什麼？

央行信用管制壓抑房市，預售屋市場首當其衝。今年上半年全台解約件數飆破1300件，看似「解約潮」隱現，官方則澄清僅占1.1%，多數為投資客抽身，並非首購族繳不出貸款。就在新屋買氣轉冷之際，老屋市場卻逆勢升溫——台北內湖一棟109年「百歲老宅」竟以8500萬元成交，刷新紀錄，成為建商眼中的黃金地，這其中有何玄機？而房市真的呈現「新屋冷、老屋熱」嗎？

高車齡經濟！捷博、CAFE!N強強聯手 搶攻700億汽車美容商機

誰說汽車美容只能有陰暗、狹小擁擠、收費不透明的消費體驗，興櫃股「捷博」就把日本第一連鎖汽車美容與鍍膜品牌KeePer的職人精神、SOP作業及透明收費機制引進台灣。今年來，更和台灣潮流咖啡連鎖品牌CAFE!N合作，一連在北中南開出三家複合店，跨界合作搶攻全台逾700億元的汽車美容商機！

關稅海嘯第一排！瀧澤科宣布週休三日 只是產業寒冬的序幕？

盛夏未盡，台灣工具機產業卻遭逢前所未有的寒流。美國對台工具機加徵20%對等關稅，直接掀起出口風暴。大廠瀧澤科率先宣布週休三日，以應對訂單縮減與成本壓力，揭開產業「減班自救」的序幕。財報數字更凸顯衝擊，瀧澤科與上銀等大廠相繼因龐大匯損吞噬獲利，許多中堅廠商亦難逃虧損。工具機公會數據顯示，7月出口驟減逾一成，產業正面臨出口急凍、匯損擴大與生產調整的三重壓力。工總直言，這是40年來最艱難一役，並向政府提出建言，避免產業外移與失業潮擴散。

台商「何處是兒家」？和碩高層：電子五哥25年來忙搬廠

從和碩高層一句輕描淡寫的「25年來忙搬廠」，道盡了這群產業巨人的成就、無奈與辛酸。電子五哥從台灣西進中國，在全球化浪潮中創造了「世界工廠」的輝煌。然而隨著貿易戰開打、地緣政治風險升高，他們再次背起行囊，像一支龐大的供應鏈游牧民族，從中國南下東南亞、印度，再跨越太平洋前往墨西哥，如今又搭上「美國製造」。這些不只是單純的「搬家」，更是全球產業鏈的史詩級重塑。

從經濟衝擊到家庭照護 失智症成台灣高齡社會最嚴峻挑戰

失智症不僅是記憶衰退，而是感官、認知逐步崩解的過程。全球每三秒新增一名患者，台灣未來20年失智人口恐倍增。當失智成為千萬家庭的日常，我們如何減輕照護陰影，讓患者與家屬活出尊嚴？

無懼關稅風暴衝擊！台灣「快食尚」逆襲 一團麵粉揉出2000億烘焙商機

美國總統川普發動關稅戰，讓外銷製造業哀鴻遍野，卻有一個產業悄悄逆勢突圍，就是你我每天路過、隨手買一塊麵包或一份甜點的烘焙業。外界總以為它只是「內需小產業」，但從原料、設備、器具到生產、販售，背後支撐的是一條龐大的產業鏈，經濟規模早已突破2000億元，養活超過十萬個家庭。30幾年來，烘焙業因應需求轉變，早已將麵包、糕點做成「快食尚」，展現出MIT的軟實力。如今，它不再只是消費者的小確幸，而是台灣在亂局中，端上檯面的硬實力！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。