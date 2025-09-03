關稅海嘯第一排！瀧澤科宣布週休三日 只是產業寒冬的序幕？

【文／郭逸】

盛夏未盡，台灣工具機產業卻遭逢前所未有的寒流。美國對台工具機加徵20%對等關稅，直接掀起出口風暴。大廠瀧澤科率先宣布週休三日，以應對訂單縮減與成本壓力，揭開產業「減班自救」的序幕。財報數字更凸顯衝擊，瀧澤科與上銀等大廠相繼因龐大匯損吞噬獲利，許多中堅廠商亦難逃虧損。工具機公會數據顯示，7月出口驟減逾一成，產業正面臨出口急凍、匯損擴大與生產調整的三重壓力。工總直言，這是40年來最艱難一役，並向政府提出建言，避免產業外移與失業潮擴散。

8月每天最高溫都飆破30度，台灣工具機產業卻颳起史無前例的寒風，企業直打哆嗦！這是因為美國對台灣祭出高達20%的「對等關稅」，雖然還沒完全談定，但以出口為命脈的工具機產業，確實不好過。

衝擊隨之浮現了，工具機大廠瀧澤科宣布，8月22日起每週五統一排休，等同實施週休三日，以「營運效能優化計畫」名義調整生產節奏。公司強調，此舉不僅讓員工享有完整假期，也能在訂單受壓下保持管理彈性，盡力守住營運平衡。

財報揭露期，更顯工具機產業低谷

儘管如此，財報呈現的數字，透露公司的營運壓力。今年第二季本業雖微幅轉盈0.29億元，但匯損一舉吞噬成果，導致整季稅後淨虧0.72億元，上半年每股虧損0.74元。

關稅與匯率雙重夾擊，在盈虧邊緣徘徊的，不只瀧澤科，產業龍頭上銀同樣陷入困境，今年第二季龐大匯損高達4.22億元，幾乎吞掉半數本業獲利，EPS從第一季的1.65元驟降至0.38元。

其他中堅廠商也難逃波及。亞崴上半年虧損0.66億元、百德0.42億元，榮田上半年雖有獲利，但第二季因匯損，同樣轉虧。不少業者坦言，即便趕在90天關稅緩衝期前出貨，仍難抵關稅全面上路與新台幣升值的「雙殺效應」。

不少業者坦言，即便趕在關稅緩衝期前出貨，仍難抵關稅上路、新台幣升值的「雙殺效應」。僅為情境示意，shutterstock

匯損吞噬獲利，工具機公會、工總紛紛提建言

工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）統計顯示，今年7月整體出口僅1.64億美元，較上月銳減15%、年減8.4%；1～7月累計出口11.74億美元，年減6.3%。其中，金屬切削機下滑8%，金屬成型機雖逆勢成長2.2%，仍難以扭轉全局。

全國工業總會就美國對台工具機加徵高關稅提出三大建言。首先，在匯率政策方面，近來新台幣持續升值，升幅高於日圓與韓元，使出口競爭力受損。工總建議政府應扮演積極角色，維持匯率穩定，並推動新台幣至少再貶10%，以抵銷輸美關稅劣勢，同時拓展美國以外的新興市場。

其次，資金融通方面，雖已有中小企業貸款與保證加碼措施，但衝擊範圍廣，工總呼籲擴充信用保證基金，提高保證能量並放寬貸款條件，讓中小企業能獲得足夠資金因應挑戰。

第三，面對「關稅海嘯」帶來的企業經營壓力，工總提出救急三箭：凍漲電價、緩徵碳費、擴大紓困輔導，以減輕成本負擔並穩住就業。工總強調，若無及時政策支撐，恐出現產業外移與失業潮，對台灣整體經濟造成長遠衝擊。

投顧分析師蔡明彰在YT頻道分析，美國加徵20%後，台灣輸美工具機總稅率恐達24.7%，遠高於日本約15%。再加上日圓相對穩定，台灣廠商的匯率劣勢進一步放大。若下半年全面反映關稅影響，財報恐更加慘烈，股價難以樂觀。

不過他也提醒，產業轉型仍存契機，無論是無人機、航太，或是其他高附加價值領域，若能借危機推升升級，未來仍有突圍空間。

「關稅海嘯」來勢洶洶，工具機產業正面臨出口急凍、匯損擴大與產能調整的三重壓力。瀧澤科的週休三日或許只是開端，其他廠商接連中箭，公會與工總則加速集結，要求政府在談判、匯率與金融政策上出手相救。

在全球供應鏈角力加劇的當下，這場關稅戰不僅攸關企業盈虧，更考驗產業能否乘風轉型，尋找下一個生機。

延伸閱讀：

哈佛研究防失智？醫示警：這點沒證實，建議其他飲食與運動

中美齊搶AI界的大谷翔平，台灣還在反精英？

對黃仁勳第一印象？台積電張忠謀：當我介紹自己，他大吼別人安靜

【本文摘自遠見雜誌9月號：一團麵粉揉出2000億烘焙商機】