從經濟衝擊到家庭照護 失智症成台灣高齡社會最嚴峻挑戰

失智症不僅是記憶衰退，而是感官、認知逐步崩解的過程。全球每三秒新增一名患者，台灣未來20年失智人口恐倍增。當失智成為千萬家庭的日常，我們如何減輕照護陰影，讓患者與家屬活出尊嚴？

日本社會設計師筧裕介在《失智症世界的旅行指南》一書中，以既創意又寫實的筆法，帶我們領略失智症患者的世界，理解記憶、五感、時空出現扭曲的困境，令讀者真實感受到，失智不只是記憶衰退，而是感官與認知逐步崩解的過程。

如今，上述旅程並不是少數人的惡夢，而是全球數千萬家庭的日常。

全球患者激增，台灣面臨沉重挑戰

根據國際失智症協會（ADI）統計，全球已有超過 5500 萬名失智症患者，平均每三秒鐘就新增一名患者。隨著人口老化，這個數字將在 2050 年攀升至1億3900萬人。失智症所造成的經濟衝擊同樣驚人，2020 年全球相關成本已突破 1.3 兆美元，相當於全球第17大經濟體的規模，預估2030年將翻倍、超過2.8兆美元。

台灣的處境同樣嚴峻。根據衛福部資料，全國65歲以上長者失智症盛行率為7.99％，目前國內65歲以上失智人口約35萬人，推估在2041年將拉高到近68萬人，形同每30分鐘就出現一位高齡失智者。

更令人驚心的是，失智症不再只是「高齡者」的專屬疾病。醫界觀察，65歲以下的「年輕型失智症」案例逐年增加，目前台灣約有1.5萬名患者。根據國際失智症協會統計資料顯示，65歲以下失智症盛行率為千分之一，雖然發病率較低，但中壯年往往是家庭的經濟支柱，一旦失能，對家庭、勞動力與社會支持體系帶來巨大衝擊。

失智症類型分布前三名

罹病沒那麼可怕，三大迷思一次罹病

台灣失智症協會理事長徐文俊破解大眾的迷思，首先就是失智症很可怕。他指出，失智症當然會帶來很多棘手問題，但大家需要對它多一些認識，特別是初期階段，應具備敏感度，來判斷家中長輩是否罹患失智症，「隨著嬰兒潮世代進入高齡，都是教育程度較高的族群，自我偵測症狀，及時就醫，並自行規劃生活、財務及醫療等，這是完全可行的。」

第二個迷思，就是失智症無法治療。徐文俊觀察，其實高齡者認知功能下降，常與其他疾病或生活管理有關，例如，血糖控制不好、安眠藥使用、血壓異常、缺乏活動等。如果處理好這些問題，認知功能有機會改善。

第三個迷思是，失智症交給專業的醫護就好了。其實，家屬的角色非常關鍵，必須積極介入，才能打破惡性循環。徐文俊說，常見患者在門診表示有服藥或控制飲食，但實際上，家中可能堆積了大量藥物根本沒吃，導致血糖或血壓失控，進而讓認知功能惡化，醫生又因缺乏真實資訊而可能誤判。

失智照護三大挑戰，需要家屬支持

失智症的照護，不僅是患者本身的課題，對家屬更是沉重的負擔。徐文俊指出，家屬在照顧歷程中，至少面臨三大挑戰。

第一個就是必須學習。家屬若缺乏正確知識，往往無法及早辨識症狀或提供有效協助。無論是否同住、是否直接參與照顧，所有家屬都應接受相關失智症教育與訓練，透過家屬訓練班或醫院課程，建立正確認識。

第二個是必須諮詢。當患者出現行為障礙或情緒問題時，家屬往往不知道如何應對，需要可隨時諮詢的專業資源。

第三是需要支援。最直接照顧患者的家屬，承受的壓力最為沉重，不僅需要體力與時間投入，更承受龐大的心理壓力。

龐大照護陰影，傾聽失智者與家屬心聲

面對高齡化與失智人口快速上升的雙重挑戰，台灣長照政策3.0在今年9月將第一階段上路，預計將服務對象延伸至未滿50歲的年輕型失智者，提早介入、延緩失智失能，成為當務之急。

徐文俊建議，社會普遍並不理解失智家庭的處境，以目前台灣超過37萬名患者，若每名患者牽涉到10位家人，代表有370萬人正在經歷失智症的衝擊，尊重失智者的發聲至關重要，「既然政策最終是用在他們身上，就應該聽聽他們的意見，看看他們真正需要什麼？美國與日本在國家級委員會中，都安排失智者與家屬代表參與，以確保政策符合需求，這點值得台灣借鏡。」

當社會願意理解、願意伸出援手，失智不再只是孤獨的漫長告別，而有機會活出另一種有尊嚴的生命姿態。

