無懼關稅風暴衝擊！台灣「快食尚」逆襲 一團麵粉揉出2000億烘焙商機

【文／彭杏珠、吳婉瑜】

美國總統川普發動關稅戰，讓外銷製造業哀鴻遍野，卻有一個產業悄悄逆勢突圍，就是你我每天路過、隨手買一塊麵包或一份甜點的烘焙業。外界總以為它只是「內需小產業」，但從原料、設備、器具到生產、販售，背後支撐的是一條龐大的產業鏈，經濟規模早已突破2000億元，養活超過十萬個家庭。30幾年來，烘焙業因應需求轉變，早已將麵包、糕點做成「快食尚」，展現出MIT的軟實力。如今，它不再只是消費者的小確幸，而是台灣在亂局中，端上檯面的硬實力！

當全球經貿秩序被美國打亂，台灣外銷製造業遭重挫之際，在許多國家的麵包店裡，卻藏著一股看不見的「MIT」力量。如非美國總統川普對各國無差別課稅，外界難以一窺台灣烘焙業的面貌，甚至不知道他們是關稅戰下的逆襲贏家。

烘焙產業鏈大爆發，「快食尚」引領潮流

不管採用1622億元或1209億元的版本，都無法全面覆蓋，仍有諸多未列入計算，例如烘焙工業就一直被排除在外，甚至不含海外產值。容或兩個版本有部分重疊，保守估計烘焙業的經濟規模，絕對超過2000億元。

從業人口也不容小覷。經濟部的調查顯示，2023年，818家烘焙製造工廠（不含前店後廠的麵包店、小型工廠及個人工作室等）共聘雇3萬5628名員工；另外，財政部「烘焙製造與批發零售家數」為8892家，如平均雇用七人，就有6萬2244個工作機會，加上未納入調查的供應鏈，估算就業人口至少10萬起跳。

總營收、就業人數，雙雙顛覆外界對烘焙「小產業」的刻板印象。這些成績得來不易，甚至可說是被逼出來的。

台灣堪稱全球競爭最激烈的市場。在聖瑪莉任職28年的總經理陳麗玲一言以蔽之：40幾年的烘焙發展史，就是從生存到生活的轉變過程，且需求不斷更換。

延續珍奶出海奇蹟，烘焙業打開世界味蕾

台灣烘焙業者就在創新需求、成本上漲、人力短缺及各種通路的競爭下，練就一身功夫，卻唯獨無法突破內需市場的瓶頸。邱俊榮坦言，台灣做得再深再大，就只有2300萬人口，想增加營收，一定得走出去。

他們從台灣到中國大陸、東南亞，再延伸至美國等地，都是以內需的客戶為主，相對容易躲過川普的關稅大刀。南僑在中國大陸的四座工廠，就是供應內地與東南亞的需求；目前，從台灣出口美國的業務極少，約為麵糰事業部一成，占集團總營收更低，所以關稅衝擊有限。三能外銷美國甚至不到1％；而經營原輔料的德麥則以進口為主，三大市場為台灣（58.16％）、中國大陸（29.18％）、馬來西亞（8.43％）等地，兩家影響都很小。

即便去年美洲市場營收占31.22％的新麥，關稅衝擊也低於台灣的外銷製造業者。主要是終端市場多元且分散，除美洲外，中國內需39％、亞洲（含東協10國、印度、中東、中亞、東北亞等地）20％，設備共銷往全球五大洲、60幾個國家地區，從台灣出口微乎其微，新麥不擔心美國施加給台灣的關稅。

在珍奶等手搖飲成功出海的示範下，陳麗玲對未來充滿信心，「本來屬於台灣的日常，也可以變成世界的驚喜。有朝一日，我們也能打造出結合文化、美學與生活的台式烘焙品牌，成為另一張閃亮的產業名片。」

