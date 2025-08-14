ChatGPT各模型怎麼挑選？差異在哪？OpenAI官方指南

【文／曾子軒】

打開ChatGPT，左上角有豐富的模型可供挑選，既有以o開頭的推理模型，也有強調回覆速度快、帶有mini後綴的模型，也有人們熟悉、持續更新的GPT系列模型。哪些時候應該用最標準的GPT-4o，又應該何時推派o4-mini上陣？其實OpenAI官方的建議最精準，《遠見》本文彙整真正來自於AI界專家的說法，快速帶你看懂各個模型的特色，以及適用場景。

ChatGPT模型怎麼選？看任務難度、回覆等候時間

任務類型：一般工作或者私人使用，沒有特別要求，任務可能涉及圖像或者聲音

・模型：GPT-4o

・說明：OpenAI描述GPT-4o「擅長日常任務」（Excels at everyday tasks）

・實例：摘要這份會議逐字稿，並列出會後待辦事項

任務類型：一樣是日常情況，任務難度不會太高，但希望回覆更快

・模型：GPT-4o mini、GPT-4.1 mini

・說明：兩者都和GPT-4o一樣擅長處理日常任務，但更加快速

・實例：替這段R語言的每行程式碼加上註解

任務類型：需要模型嚴格按照指令寫程式

・模型：GPT-4.1

・說明：擅長網頁開發，能夠按照工程師的複雜要求產出程式碼

・實例：解釋這段R語言程式碼的功用，接著提出改進建議

任務類型：涉及情感和創造力，需要更有「人味」

・模型：GPT-4.5

・說明：具有高情商的模型，適合溝通且需要創作的場景

・實例：針對讀者的抗議信件撰寫回函，帶有高度同理心

任務類型：問題具有一定的複雜性，唯一重視回應品質

・模型：o3、o3-pro

・說明：有能力回答複雜、需要多個步驟才能處理的工作

・實例：替某半導體公司評估受關稅衝擊的規模以及潛在應對方法

任務類型：問題具有一定的複雜性，希望回應品質高，又不想等太久，不限於寫程式

・模型：o4-mini

・說明：特別改善推理效率和成本，前身為o3的輕量版本o3-mini

・實例：從一份資料表（data table）中提煉出洞見

任務類型：問題具有一定的複雜性，希望回應品質高，又不想等太久，且問題與STEM（寫程式、算數學）有關

・模型：o4-mini-high

・說明：同樣改善推理的效率和成本，比o4-mini回覆品質更高，但相對也要等上較長時間

・實例：處理某數學難題，並寫下詳細步驟

ChatGPT對話頁面左上角有不同模型可供挑選。ChatGPT對話頁面

ChatGPT模型怎麼選？更簡單的指南

如果只是日常生活中需要處理的任務，沒有要求超高回覆品質，也不想等太久，那直接用預設的GPT─4o就對了，不管是文字、影像還是聲音，都可以找GPT-4o。

如果任務需要用到感性、傳達情感，則可以找GPT-4.5。

如果唯一追求速度，希望愈快得到答案愈好，則可以選擇GPT-4o mini或者GPT-4.1 mini，你的ChatGPT應該只會有其中一個可以挑。

如果唯一追求品質，等多久都沒關係，則可以依照你的付費層級，挑選o3或者o3-pro。

如果正在寫程式，則可以考慮o4-mini、o4-mini-high和GPT-4.1，其中GPT-4.1的速度最快，o4-mini和o4-mini-high則需要用上較長時間，但品質更好，o4-mini速度又比o4-mini-high再用上更多一些時間。

ChatGPT模型如何命名？背後有何規則？

・以「o」開頭：例如o3，代表推理能力，適合處理複雜問題，但也相應地需要花上更多思考時間。

・以「mini」結尾：例如GPT-4o mini，為模型的輕量版本，在不犧牲太多效能的前提下，著重提升回覆速度，適合日常需求。

・以「GPT」開頭：例如GPT-4.5，數字愈大的版本愈新、效能愈好，不過也有出現鎖定專門任務的模型。

讓ChatGPT模型為你所用，找自己最適合的

OpenAI提供多種模型讓ChatGPT使用者選擇，每種模型都對應到不同的應用場景。

不管你是用ChatGPT撰稿、寫程式，也無論你的背景是專業開發者還是正在Vibe Coding的程式小白，理解模型特性，就能發揮ChatGPT的最大效益。

在挑選模型之前，不妨先釐清自己的需求，確認自己需要的：

・任務本身的性質：你是在處理STEM類型的任務嗎？會需要感性嗎？

・對話時會用到的資料形態：你是單純文字對話嗎？還是會有影像？

・回覆品質要求：你希望模型深思熟慮才回答嗎？還是只要60分就好？

・預期等候時間：你希望一發問就收到回覆？還是每個問題都願意等一分鐘？

確定好自己的需求之後，就可以按圖索驥，找到自己需要的模型。當然，這只是挑選模型的建議指南，實際測試以後，你的偏好也可能不同，可以多嘗試幾種模型，找到最適合你節奏與任務的好伙伴，讓AI真正為你所用。

