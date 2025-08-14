波蘭示警台灣2027有危險？專家：這個時間點更關鍵

【文／林仕祥】

近年國際地緣局勢變動激烈，美中兩大陣營對抗格局已成形，台海情勢也備受矚目。時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）預測的「戴維森窗口」，示警2027年可能是台灣最危險的時刻，波蘭7月底也加入「戴維森窗口」的呼應行列，凸顯美歐對台海局勢的極端焦慮。但長期研究中共的戰略學者指出，從中共的表述來看，對台灣最危險的時間點不是2027年，而是這個時段。

除了戴維森外，包括美國前CIA局長伯恩斯（William Burns）、前美軍印太司令阿奎利諾（John Aquilino）……等等，多位美國軍政界人士都相繼呼應，2027年將是台海危機爆發的關鍵節點。這樣的現象甚至延燒至歐洲，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）7月底與北約高階將領會談後，也示警中國與俄羅斯最快將於2027年為全球衝突作好準備。但美歐兩造對台海局勢的研判，台灣戰略學者有不一樣的看法。

解放軍2027年目標是練內功，這一年才需警惕

「我們看中共自己的說法，實現建軍百年的奮鬥目標都不涉及武統台灣。」長期研究中共軍政動態的國防院助理研究員亓樂義受訪分析，解放軍2027年的目標是強練內功，而非對外用兵，2027年的目標是在建構「武力犯台的三大基礎要件」，而這些建構工作，例如聯合作戰的機制、軍事智能化……等等，都絕不可能在短短2年內完成。

若非2027年，那哪個時間點才是台灣最值得警惕的時間點？答案或許是2035年。亓樂義指出，其中一個關鍵的觀察指標，是解放軍於2024年成立的「信息支援部隊」。該部隊是從原來的戰略資源部隊抽離出來成立的，目的是建構解放軍全軍共用的網路資訊體系，成形後可為解放軍建立共同作戰圖像，是聯合作戰體系的重要依託，「但這個東西，至少需要10年的功夫，否則不可能建構成功。」

亓樂義說，從軍事能力角度看，解放軍最快2035年可練好內功，那時候對台灣來說是相對風險較高的時候。但兩岸是否發生軍事衝突，最終仍是政治決定，若到時候習近平若改變內心的想法，武統戰爭也不必然會發生；另外，還要看台灣自己的準備狀況、國際的政治環境。換言之，中國是否發動武統仍存在許多變數。

而觀察近期美中雙方的戰略布局，顯示雙方均大力在印太地區塑造對己方有利的戰略態勢。亓樂義分析，美中雙方對島鏈的看法不一，中方視第一島鏈（北起日本、中接台灣、南接菲律賓）為自身生存、發展的關鍵，急迫性高，整體戰略重心向前推，力求突破島鏈封鎖；而美方則視第一島鏈為維護地區與地緣政經秩序的關鍵，一旦鬆動，將嚴重傷害自身利益，採取的做法是強固防守。

第一島鏈北起日本、中接台灣、南接菲律賓。wikimedia commons by DoD

一方固守一方強推，美中在印太動作頻頻

盤點中國近年來的前推做法，包括劃設東海防空識別區、2022年開始圍台軍演、南海島礁軍事化，甚至大型船艦開始「遠海航訓」，兩艘航艦也首度共同穿越第一島鏈，深入西太平洋進行演訓，「因為這個海域是解放軍拒止美國介入的關鍵海域，這一連串動作，目的是確保第一島鏈不被美國所用，」來反制美國對中國的圍堵。

至於美國，美國已在印太地區成立兩支多領域特遣隊，準備要成立第三支，以應對第一島鏈的潛在衝突。美國也在菲律賓部署提豐飛彈系統，打擊範圍涵蓋中國重要軍事、商業中心，並在沖繩增派第二支濱海作戰團。

「美國一直在加強第一島鏈，但跟過往有兩大不同，」亓樂義指出，其中之一是「要求各島鏈當事國承擔更多防務任務」，例如美國刻正要求日本將國防支出提高到3.5％，對標北約；或是像菲律賓，由於國力有限，加不了軍費，那就必須開放本國基地給美軍使用。

第二個不同，是美國雖無意願推動「亞洲版北約」，但觀察這些年的趨勢，以往美國在亞太地區的雙邊同盟關係，正出現「小多邊聯防體系」的趨勢。例如美日菲三國的防長已開始定期會面，主要是菲律賓的地緣位置日益重要，只要守住這裡，就可掐住巴士海峽、南海這兩個中國的「咽喉地帶」。但菲律賓國力有限，因此美國再拉日本、澳洲等國進來分擔。

因應台海情勢緊張，美日台可以形成「準聯防」？

在這樣的趨勢下，亓樂義認為，接下來可關注美日台三方，能否形成一個「準聯防體系」，比如說具準軍事地位的海巡單位，三方針對這點有無開始合作，若有，那對美日台「準聯防體系」的形成就是正面跡象，對台灣來說，也將成為嚇阻中國武力犯台的重要憑藉。

他指出，美國在亞太地區的聯防體系正在強化中，目前在印太地區的駐軍人數上看38萬人，接近現役部隊人數的三成。美國並強化亞太地區的各項雙邊演練，一年約舉行40多場軍事演習、涉及20多個國家，可看出美國正強力塑造對自己有利的戰略態勢。而對中國來說，雖然採取勇於鬥爭的姿態，但更強調控管危機，提出「三避」策略，分別是：力避與美迎頭相撞、力避與美提前攤牌，力避與美直接軍事對抗。

「因為從軍事上來說，中國目前知道自己很難與美國正面交鋒，」亓樂義強調道。

