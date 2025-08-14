剪頭髮也能「台灣感性」！不輸越式洗髮 老派理容院為何重新爆紅？

快訊

東來高級理髮廳。黃菁慧攝
【文／吳婉瑜】

主打一條龍式的越式洗髮，這幾年在台灣爆紅，但你知道台灣也有本土正宗的一條龍式的理容服務嗎？位於台南的東來高級理髮廳、華谷理容院在社群爆紅，一則IG Reels觀看數最高破430萬，為何年輕人開始瘋老派理容？

七月平日的一天上午十點多，台南火車站不遠處的「東來高級理髮廳」陸續走進好幾位年輕人，有觀光客、有在地客，讓人誤以為是新的網美打卡店，但其實東來開業已45年，是台南老字號的理容院，不變的是老師傅的手藝和裝潢，許多第一次來的顧客都說，一走進東來最先被它全黑白色系裝潢吸引目光。

東來開業已45年，是台南老字號的理容院。黃菁慧攝
「比起快剪、髮廊，這裡氣氛復古、體驗感很強，在外面找不到！」一位年約35歲的台南人表示，東來洗髮、剪髮加敷臉只要650元，價格超「佛」。Google評價達4.5顆星、一則IG Reels體驗影片點閱超過430萬，讓東來成了打卡熱點，不只吸引年輕人打卡，後續的回頭客也多。

「理容天花板」風華再現

東來老闆娘王秀蓮回憶，1970年代創立的東來曾是台南仕紳雲集場所，一週一次「理容日」是醫院院長、企業大老闆、獅子會與扶輪社成員在開會前的儀式。當年一套服務含剪髮、修面、做臉、修指甲、擦皮鞋與肩頸按摩，「擦皮鞋是一大重點，要從頭亮到腳！」在一碗鍋燒意麵55元的當時，東來的客單價650元，可以說是那時候的「理容天花板」。

1970年代創立的東來曾是台南仕紳雲集場所。黃菁慧攝
隨著社會型態轉變，老顧客逐年凋零，曾經絡繹不絕的高端客群，如今只剩一成，王秀蓮說，以前師傅都是學徒制，現在沒有人要學傳統理髮了。儘管如此，東來卻在近年靠著年輕客群重現當年的光景。

搭上「台灣感性」舊瓶新裝

不只是東來，另一家台南老字號「華谷理容院」也乘著這波懷舊風，悄然重生，1976年開業的華谷理容院，由第二代經營者曾敬淳接棒，從一家小規模理容院，擴張為兩層樓、自地自建的120坪營業空間，除了保留傳統「一條龍」服務，還設有按摩包廂、休息區等空間，懷舊的空間和服務不只吸引本地新客群，還有日本獨旅客特地前來朝聖，Google評價高達五顆星。

華谷理容院1976年就開業了。黃菁慧攝
「以前客人坐下後，有人洗頭，有人修手腳指甲，是一種兩人四手的享受，」曾敬淳分享，回顧1970、80年代，正是理容院的全盛時期，華谷空間設計可見時下的流行元素：水晶吊燈、大理石桌、夾層休息區。全盛時期最多可容納25位技師，甚至有煮飯阿姨專職員工餐。當時台灣錢淹腳目，男性娛樂有限，理容院與女性的美容院相對應，是熟男講究生活品味的象徵。

目前華谷理容院由第二代經營者曾敬淳接棒。黃菁慧攝
隨著近期吹起的「台灣感性」，讓老派技藝滿血復活，在體驗經濟中找到重新登場的舞台。

