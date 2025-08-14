房貸、低薪、育兒、長照壓力罩頂 639萬「脆弱新中產」如何活下去？

【文／萬年生】

在這個充滿變動與壓力的時代，中產階級早已不再是安穩的代名詞！當高房價、低薪資、育兒與長照等多重挑戰來襲，中產不再擁有過去的餘裕，而是成為撐起家庭、社會與經濟結構的「壓力鍋」。數據顯示，中產階級在所得結構中的比例看似穩定，但在財富集中、房價飆升與生活成本劇增的夾擊下，正一步步逼近臨界點。脆弱新中產，正是639萬人此刻與未來的真實寫照。面對這場逼近的風暴，我們準備好了嗎？

當通膨、高房價、育兒、照顧父母、AI重塑職場競爭力，甚至突發意外等壓力源一波又一波襲來，讓過去享有「安穩」代名詞、生活總有餘裕，彷彿受無形玻璃罩保護住的中產階級（middle class），美好世界開始出現裂痕。

中產防護罩的耐受力，除了決定於智識、專業與人脈，還包括所得、財富等經濟資產的規模。

一個台灣兩個世界，誰跌出了中產階級？

從人均財富和財富集中度看，一個台灣、兩個世界的警訊，已轟然作響。翻開瑞銀集團（UBS）日前公布的《2025全球財富報告》，台灣不論人均財富31萬2075美元（約新台幣917萬元）、近76萬位百萬美元富豪（約資產逾新台幣3000萬元）的數字，都居全球第15名。若看每人財富中位數，台灣也以11萬4871美元（約新台幣337萬元），排名全球第17名（表1）。

這些關鍵數字揭示台灣人整體財富水位頗高，為何多數民眾仍「體感貧窮」，覺得自己賺得不夠、過得很苦？

貧富差距擴大，嚴重衝擊社會穩定結構

「房地產影響很大，台灣人一般財富裡面，大概有六、七成是房地產，」中華經濟研究院副院長王健全觀察，台灣的房子太貴了，所以你沒有房子，等於掉出中產階級。

所謂中產階級，其實有經濟學與社會學的意涵。從經濟角度來看，據經濟合作暨發展組織（OECD）的定義，指家戶或個人所得介於全體所得中位數的75％到200％者。再按主計總處最新的2023家庭收支調查報告，該中位數為96.1萬，換算台灣家戶可支配所得區間在72萬到192.2萬者屬中產階級。而社會學上定義的中產階級，則指生活有選擇自由，能照顧家庭、支持子女教育，享有基本生活品味，且具備教育與職業背景，在社會中有一定認同與尊重，對未來有掌控感與信心。

「中產階級是社會安定的力量。」王健全指出，如果台灣中產階級不見，首先產業發展很難持續，社會對立也會加劇。

以全台目前1161萬就業人口、中產階級人口占比約55％推估，中產階級總人口數約為639萬人。

所得是流量（flow）、財富是存量（stock），從所得的角度看，中產階級的人口占比並未萎縮，但從財富分配來檢視卻逐漸流失，這是這群社會中流砥柱變脆弱的首要原因。

政府把每戶家庭財富由低到高分為五等分位組，檢視主計總處家庭財富分配統計數字發現，2021年加總第三、第四分位組為中產階級者的占比為30.37％，30年來減少了8個百分點。比較同期間最高組與最低組的財富數字差距，也從16.8倍擴大到66.9倍！貧富差距懸殊得驚人，相對剝奪感又更放大（表2）。

「『財富』比『所得』的影響更大，而財富的分配差距其實是在擴大！」王健全指出，財富分配不均，正讓639萬中產階級更顯脆弱。

中產頭號隱形大敵，VUCA難題怎麼解？

除了房貸、租屋族叫苦連天，其實中產階級還要面對另一個頭號隱形大敵：不確定性。

「疫情後，中產階級又開始面臨更多的『VUCA』（Volatile波動、Uncertain不確定、Complex複雜、Ambiguous模糊），」鍾文雄觀察，不只通膨、利率等高低變動，和你我的物價、房貸有關，中產階級也可能得肩負照顧父母親、小孩支出等「三明治族群」壓力，「這都會讓他們的壓力更大、不確定性更大。」

「以前以為中產階級家庭比較有餘裕，但這樣的餘裕正在消失中，特別在面臨高齡照顧問題時，」三年來透過公益方案「星雲計畫」協助全台近4000名家庭照顧者，社會企業愛長照營運長紀鈞惟直言，長輩突然倒下往往難以預測，許多照顧者前一天還是職場主管，隔天爸媽跌倒就得在病床旁當看護。但照顧者自己扛久了壓力就大，產生照顧離職的風險。

紀鈞惟觀察，日本過去的經驗發現，照顧者離職後會有世代衝擊，這是因為下次重返職場時可能找不到工作，或因老後儲蓄變少、沒有錢，最後變成惡性循環的長照悲歌。最新的倡議是照顧不離職，目前愛長照服務對象中，在職照顧者約有六、七成，「應對愈來愈挑戰的照顧狀況，現在中產階級很需要照顧管理能力。」

當一個又一個壓力源步步進逼，脆弱新中產，很可能是639萬人現在和未來最真實的寫照。

詳細內容請見《遠見雜誌》2025年8月號 ：全台639萬「脆弱新中產」，他們為何從經濟穩定走到崩盤邊緣？

