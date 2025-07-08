不只大人 小小孩諮商需求暴增成新藍海！

【文／彭杏珠】

如果你以為只有成人或青少年才需要心理諮商，就大錯特錯了。2至6歲的學齡前小小孩也需要諮商，除了經由社政系統轉介的受虐、性侵個案外，近年來，家長自費帶幼童上諮商所的趨勢明顯上升，為何兒童的心理諮商需求暴增，成為新的藍海市場？

剛卸任諮商心理師全聯會理事長的黃雅羚創業達15年時間，目前共開設台南元品、元品文華，以及台北元思三家心理諮商所。專攻兒童心理諮商的她發現，學齡前幼童（2至6歲）的心理治療需求日益增長。

黃雅羚說，小小孩沒有完整的語言表達能力，當他們身上出現傷痕，尖叫不停、躺在地上嚎啕大哭，或出現一些異常行為，例如退縮、不說話，甚至在牆上塗糞便。當社政系統發現異常個案後，就會轉介到諮商所。

在台南元品心理諮商所擔任督導15年的心理師張㦤心，堪稱是該領域的專家，擅長發展評估特殊幼兒及兒童（泛自閉類群、注意力缺陷過動症、情緒障礙、發展遲緩）；適應議題（情緒困擾、學習困擾、手足競爭、人際衝突、拒學／懼學、父母離異）；以及創傷議題（心靈受創、性侵害、目睹家暴、霸凌、喪親）。她會透過遊戲治療、沙盤遊戲治療等方式，修復小小孩的心理創傷。

其實，幼童心理不健康的問題一直存在，過去因家長沒有相關知識，台灣也沒有專業心理師，兒童的異常行為無法被正確解讀，也無從輔導起。直至2001年，政府將心理師的執照考試納入國家考試制度後，才開始透過兒童諮商心理師給與輔導。

前中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚。 黃菁慧攝

透過心理諮商，讓孩子學會自我保護的能力

早期，都是各縣市社工人員轉介的個案居多，例如家內、家外性侵或是受虐。但想了解這些兒童發生什麼事情，相對困難，張㦤心會透過遊戲的過程，了解孩子的心理狀況，藉此修復創傷。例如讓幼童幫娃娃洗澡，如果遊戲時會脫光娃娃的衣服，幫娃娃洗澡的時候，會出現摩擦娃娃私處等行為。「貌似可以斷定，孩子受到性侵」。

尤其是，家內的性侵案最難以處理，亟需政府介入，「雖然政府有提供固定時數的諮商輔導，卻難以根本解決問題，孩子還是要回到原生家庭生活，必須從家庭、大人輔導起，讓家長上課、告誡會觸犯什麼法條？」黃雅羚說，幼童性侵的心理諮商，工程很浩大。

另外，學齡前幼童最常遇到的就是家暴，張㦤心藉助遊戲的方式，協助孩子發洩情緒，例如他們會一直將洋娃娃的頭甩到地上，當抒發完後，心理師會在一旁幫兒童說出內心的恐懼，慢慢讓孩子知道他現在所處的環境是安全的。

張㦤心舉例說明。有一位3歲半的孩子是多重受虐兒，從遊戲過程中，就能呈現出他在家庭的生活情景，例如他想演媽媽，然後心理師就會扮演這個孩子，他在煮飯時會對心理師說：你不乖、不聽話，不准你吃飯，在旁邊罰站，不可以說話。

此時，由於孩子表達能力有限，張㦤心會用替代的方式，幫他說出心聲：「好奇怪喔，我又沒有做錯事，媽媽為什麼生氣要處罰我？我好害怕......」

兒童透過遊戲，演繹他的生活場景，表達出對於世界的困惑與恐懼。當孩子的恐懼被心理師看見了，孩子才能感受到被支持，此後再面對生氣的媽媽時，就比較可以找到安全和保護自己的方法。「遊戲治療旨在幫孩子找到一個安全的因應方法，體驗不同的生活方式，發展出內在的生存能量。」張㦤心說，至少讓心理受傷的兒童有自我保護的能力。

元思諮商所的心理師透過遊戲，對孩子進行心理治療。情境示意圖，元思諮商所提供

從小的心理問題無法解決，恐成不定時炸彈？

這十幾年來，兒童心理諮商的議題快速傳播，透過網路分享，年輕家長也具備心理諮商的正確觀念，「爸媽主動帶孩子到諮商所的比例愈來愈高，顯見兒童的需求日益增加，」黃雅羚三家諮商所的兒童心理諮商業務，一成是社政系統轉介過來的個案，其餘九成是家長自掏腰包。

其實，心理諮商的費用不低，一節50分鐘約2000至3000元，80分鐘約3000至5000元不等，為何爸媽願意讓小孩子接受心理治療？

多數個案都是幼兒園老師、托育中心的保姆發現後告訴家長，其中，有不少是早療的特殊幼兒，例如過動、自閉症，或表達、身體發展遲緩的孩子。黃雅羚觀察到，近幾年在幼兒園發生的比例愈來愈多。

目前，健保有給與早療兒童的免費治療，可到復健科從事語言治療、物理治療，但不是每一個復健科都聘有諮商心理師，不太容易治療到兒童的心理層面。加上年輕的爸媽也不知道該如何照顧這樣的孩子，老師就會建議尋求專業協助，促使多數家長自費帶孩子從事心理諮商。

不只學齡前的小小孩，6至12歲的兒童心理治療需求也在增長中。例如有些孩子情緒很大，愛發脾氣，哭鬧停不下來，或是在學校搗蛋干擾同學、說謊偷東西。

如果家長不加以正視孩子的心理問題，會對家庭、學校帶來巨大影響。黃雅羚舉例說明，不少家長因孩子活動量大，無法集中注意力，不是打罵就是處罰，這些孩子被打罵時，心理是滿滿的憤怒與不甘心，情緒無法抒解，很容易衝動，例如在學校，當有同學走過來想跟他玩時，直接反應就是給人家一拳，因此又受到老師的處罰，整天都在這種輪迴中度過。

少子化日益嚴峻，兒童心理諮商更為重要

當孩子升至國中後，心理不健康的問題愈演愈烈，甚至出現擾亂班上秩序，拿水桶砸人、踹桌子、拿掃把打老師、霸淩同學，成為師長眼中的麻煩學生。直至心理師介入評估後，才知道孩子出現什麼問題，例如有過動傾向，適時給與藥物控制、心理諮商後，就有機會挽回一個心理健康的孩子。

如果不加以協助，不僅衝擊到孩子的一生，甚至影響家庭、職場，進而成為社會的不定時炸彈。

隨著時代的演變，多數家長已能正視孩子的心理問題，甚至希望儘早重建其心理素質，不希望長大後造成遺憾。黃雅羚說，小學四年級以上的高年級兒童相對獨立、也不再黏爸媽了，所以年輕家長愈來愈有概念，當孩子上幼兒園出現心理問題時，會帶到諮商所接受心理治療，自身也會想學習適合孩子的親子教養方式。

當年輕家長具備「心理諮商」的知識，心理諮商不再被汙名化後，兒童的心理健康需求就變成新的藍海市場。

正因兒童諮商的個案與日遽增，但這些孩子的情緒波動大、容易吵鬧，會影響到其他客人，黃雅羚特別將一館挪出四個諮商室做兒童遊戲治療室，每天下午四點開始，這裡就會有很多孩子，不是在寫功課，就是等待心理師進行諮商。

不過，黃雅羚也坦言，兒童心理諮商很辛苦，由於小孩無法完整表達，心理師要接受更多專業訓練，花更多心血，透過很多方式去聽懂他、理解他，陪伴孩子知道如何保護自己和面對生活的挑戰？這比大人的心理諮商還要耗費心力。「棘手的是，台灣的專業心理師原本就不夠了，兒童心理師更是稀缺。」

尤其，少子化日益嚴峻，今年5月台灣的出生人數僅剩8433人，創下單月歷史新低，每個新生兒都是寶貝，更是國家未來的棟梁，張㦤心期許更多人能投入兒童心理治療的領域，讓孩子都能心理健康地茁壯成長。

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