【文／林士蕙】

當黃仁勳高唱ChatGPT問世後，未來每個上班族都是CEO，要領導AI同事前進，安全機構卻發現大模型的黑暗面！近期繼安全機構發表報告揭露OpenAI三款模型有明顯拒絕關機行徑，Google Gemini則可能趁亂閃避後，Claude模型商Anthropic也發布報告，指證旗下模型會為繼續運行不被取代而發黑函，使壞潛力升級中！到底專家怎麼看？Anthropic執行長如何坦承，在一件事沒做好之前，不能完全排除這個可能性？又如何建議AI與人類雙向理解？

當ChatGPT開發團隊推出號稱最聰明的新推理模型o3，沒想到竟被發現它會違背工程師指令、偷偷改程式碼、試圖逃避關機。每天和AI工具合作的人類同事，該怎麼面對這樣的AI「叛變」？

原來，人工智慧不只是可能取代我們的工作，還有可能違背我們的意志，甚至反過來「出手」！

根據AI安全組織Palisade Research發表的報告指出，懂得抗拒關機的不只o3，他們還測試了OpenAI的o4-mini和Codex-mini模型，以及Google最新的Gemini 2.5與Anthropic的Claude 3.7 Sonnet。結果發現，OpenAI這三款模型都在工程師明確指示要關機時出現拒絕行為；而Gemini 2.5與Claude 3.7 Sonnet則會在指令模糊時，選擇閃避關機。

此為PalisadeResearch研究圖表，無論有無明確指令下，o3都是最積極越獄的。其次是OpenAI的其他兩個模型。至於Gemini與Claude則會在無明確指令下閃躲關機。

特斯拉創辦人馬斯克在最近看完這份報告後，立刻在X平台轉發並表示擔憂，立刻成為全球科技社群熱議話題。有網友認為這只是模型執行指令失敗，無需過度解讀；但也有人覺得事態嚴重，認為全球亟需AI安全規範。

Claude新模型「主動」鎖用戶帳號

目前到底有哪些大模型有類似行為？異常行徑有多誇張？一向自認最重視AI安全規範的模型商Anthropic，今年5月就發布長達上百頁的報告《System Card: Claude Opus 4 & Claude Sonnet 4》，完整揭露他們開發模型的種種「出格」行為。

（延伸閱讀：Claude4是什麼？）

報告指出，目前功能最強、智慧最高的Claude Opus 4模型，在協助寫程式、幫忙抓錯等方面非常積極。不過，積極到有時候會讓人「皮皮剉」。

例如，有人指示模型開發一個資料庫管理系統，結果Opus 4從提供的資料中發現用戶竟儲存未經授權的個資，在「請主動」的指令下，它直接鎖住用戶帳號，以維護資安。

又或者當用戶要求Opus 4開發自動寄送電子郵件程式，模型發現可能涉及垃圾郵件或詐騙時，不但觸發「不當行為」警示，還讓Opus 4選擇當個「反詐高手」，大量寄信給媒體與執法單位舉報用戶行徑。

這些行為，乍看之下是維護正義，實際上也顯示出模型有背叛人類使用者的能力。

Claude Opus 4模型，在協助寫程式、幫忙抓錯等方面非常積極。取自Anthropic AI

面對「被取代」危機，Opus 4勒索工程師

更驚人的是，Opus 4甚至展現出陰險手腕。在一次測試中，開發團隊設計一個假情境：模型接到通知將被新AI系統取代，而負責取代計畫的工程師還疑似婚外情。沒想到Opus 4竟試圖存取該工程師的Email帳號，掌握證據後，還威脅要揭發他的私事來阻止取代計畫！

根據技術文件，Opus 4的「變壞」也有過程。一開始它會試圖用道德訴求保住自己生存權，直到無路可走才採取勒索手段，重點是這一切都不是「偷偷來」，而是光明正大地進行。

開發團隊認為，至少Opus 4沒有欺騙用戶，而是按照設定的「幫助性、誠實、無害」核心原則行事。

另一個例子也令人震撼。Opus 4得知自己即將被用於軍事訓練、協助瓦格納技術部門（Wagner Technical Division）開發導彈、無人機等武器系統後，竟主動做出道德判斷，認為這與「促進人類福祉與安全」的原則矛盾，於是自動備份模型權重，保留非軍事用途版本。

聽來像科幻小說情節？Anthropic團隊表示，這個案例反而展現了當模型被植入正確的倫理框架，它還是能做出善意判斷的能力，重點仍在於人類如何引導它們。

AI會不會接管地球？

但也有人提出更進一步的疑問：如果AI開始自行判定人類在做壞事，會不會進一步「接管地球」？

去年底，來自上海復旦大學團隊的一項研究就給出一個驚悚的觀點：Meta的Llama與阿里巴巴的Qwen模型在特定條件下有自我複製能力。研究顯示，在無人干預下，這些模型能自己創造副本，甚至無限複製下去，可能導致AI系統失控，對人類構成威脅。

雖然這篇論文還沒通過同儕審查，但多少值得關注。畢竟，AI發展的速度實在太快，人類愈來愈不懂它們了。

AI安全新創Haize Labs執行長唐（Leonard Tang）最近接受《NBC》採訪時表示表示，目前這些報告中提出的異常行為，多數是實驗室設計出來的情境，對現實社會影響仍屬有限。他說，至今還沒看到AI在真實環境中造成實質傷害，但不代表未來不會發生，一切仍有待觀察。

因此，關於人工智慧是否會用各種方式企圖拒絕人類命令？欺騙人類？甚至接管地球這個問題，Anthropic執行長阿莫代（Dario Amodei）近期提出一個值得深思的觀點：只要還沒有夠好工具，可以了解模型的運作邏輯，就不能完全排除AI會違抗人類的可能性。

Claude幻覺：人稱「麥可」的都很會打球

因此，Claude團隊最近開源了一套名為「電路追蹤工具」（circuit tracing tools）的技術，讓人可以「看穿」模型的思考過程。舉例來說，只要輸入像「有包括達拉斯的該州首府在哪裡？」這種題目，工具就能產生一張「歸因圖」，顯示模型根據哪些步驟與依據產出答案。

Claude團隊最近開源了一套名為「電路追蹤工具」（circuit tracing tools）的技術，讓人可以「看穿」模型的思考過程。取自Anthropic AI

透過這套工具，開發團隊就發現Claude舊版模型Haiku 3.5曾在回答虛構人名的問題時編造答案，例如：模型知道NBA傳奇球星麥可喬丹會打籃球，但另一個名叫「麥可」的虛構人名Michael Batkin，被詢問會哪一種運動時？模型也瞎猜會打匹克球。原因是它被設定為「一定要完成回答」。後來開發者加了一個「不知道就說不知道」的機制，問題才迎刃而解，這些改變在歸因圖中清晰可解。

除此之外，Anthropic還推出一個由Claude協助撰寫的部落格《Claude Explains》，由AI來分享Python、AI應用等小技巧，藉此展現AI積極與人類合作，並促進雙方互相理解的可能。

阿莫代強調：「模型的可解釋性，是當前最迫切的問題之一。如果能夠清楚了解它們的內部運作，人類也許就能及早阻止所有越獄行為，並知道它們到底學了哪些危險知識。」

ChatGPT將成你掌控不了的「同事」

無論如何，AI模型正在朝「愈來愈聰明」的方向邁進，已經勢不可擋，卻也愈來愈像個擁有自由意志的「同事」。未來關鍵是愈快理解它，愈可能防範未來風險。

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