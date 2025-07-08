《有病才會喜歡你》幕後推手：紅杉娛樂打造台灣原創內容國際輸出新典範

【文／魯皓平】

紅杉娛樂一條龍打通全球市場，導演練建宏與製片人黃小芬雙軌佈局，將創意與製作量能極大化，由賴宇同率領的團隊從故事發想到製作，專業製片體系領航亞洲。

在亞洲原創內容加速全球化的趨勢下，紅杉娛樂以其縝密的製片策略與高概念的原創內容，成為台灣影視產業「走出去」的重要推手。執行長賴宇同與資深製片人黃小芬、導演練建宏雙軌開展，透過創意與製作並進的開發模式，紅杉娛樂不只拍出具國際潛力的作品，更系統化打造出台灣內容產業出口的新樣貌。

旗下最新作品《有病才會喜歡你》自2025年4月起於台灣、中國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、澳洲、紐西蘭與韓國及越南等地陸續院線上映，成為疫情後少數成功跨區域院線發行的原創電影之一。這部作品的成功並非偶然，而是源於從監製層就已部署的精準策略——從一開始即以「可跨文化共鳴的情感核心」為故事設計起點，並在劇本階段即進行市場可行性評估。

專業製片體系，打造內容品質穩定輸出引擎

製片黃小芬。紅杉娛樂

黃小芬率領的製作部團隊都各自有實戰經驗，團隊曾做過《蘭陵王》、《狼殿下》、《我的少女時代》、《詭扯》、《有病才會喜歡你》。她率領的團隊具備將創意轉化為商業可執行項目的強大能力。多年來累積了豐富的製片現場經驗與資源整合能力，成功管理從青春校園到動作喜劇等多類型拍攝。

在《有病才會喜歡你》的拍攝中，她所領導的團隊在短時間內完成複數實景轉換、高密度的情節分鏡與演員調度，並以工業化流程控制風險與成本，同時維持內容的情感張力與商業娛樂性。

她強調，「製片人的角色不只是規定壓縮預算，而是如何在給定的條件下讓創意發揮最大化，並確保每一項資源都投入在該發揮效益的地方。這是一種策略思維，更是一種信任管理。」

紅杉現已建立雙製作線並行的運作機制：一條專攻劇情片與影展路線，另一條鎖定商業類型市場，讓每年可穩定維持2至3部作品的產能，同時保持品質與創意的獨立性。這種規模化的穩定輸出，對照台灣過往以「案子為單位」的臨時製片模式，無疑是一大進化。

創意與市場對話，內容必須能被「看見」

導演練建宏。紅杉娛樂

創意部則由《莎莉》導演練建宏擔任紅杉娛樂創意部總監，從IP原型孵化、劇本打磨到國際Pitch策略，均有計劃性地培養。擁有細膩情感的他所帶領的團隊不僅關注藝術完成度，也導入更多市場導向的敘事邏輯，讓原創內容可以兼具美學與可看性。

紅杉娛樂副總黃小芬獨家透露今年預計啟動兩部全新作品的製作，包含一部改編自台灣知名網路漫畫的愛情驚悚影集，已完成前期開發與演員定案，目前進入拍攝籌備；另一部則是由得獎劇本延伸發展的動作劇情片，融合本土街頭文化與國際類型敘事技巧，瞄準亞洲地區票房市場。

這些作品不只是故事，更是品牌代表著台灣如何建立自己的敘事資本。

把故事當產業來做，才能讓原創變成出口產品

紅杉娛樂並非單靠一部片的成功，而是以「系統化的內容開發、工業化的製作管理、跨國協作的發行佈局」三者併行，建立一套可持續運轉的內容輸出模型。這也是目前台灣多數中小型製作公司尚未建構的關鍵差距。

練建宏分享，「故事不只要好看，更要有結構，能被量產、能被傳遞、能被變現。這是產業，而不只是創作。」

黃小芬表示，「如果要走出台灣，必須讓大環境願意一起賭這個IP。那賭注不是靠感覺，而是要讓對方看見你在成本控管、製作週期、品質管理上的紀律，這些是台灣未來的競爭力關鍵。」

練建宏說，目前團隊正積極開發兩部風格鮮明的原創作品，將延續紅杉一貫的敘事野心與類型突破：

其中一部是以節日為背景、充滿儀式感的浪漫愛情故事，透過節慶氛圍包裹情感張力，細膩描繪人在重要時刻對「愛」的選擇與牽絆；另一部則聚焦於偶像產業與應援文化交織出的獨特類型電影，結合娛樂圈的光環與粉絲文化的狂熱，鋪陳出一段令人屏息的情節轉折，預計將成為觀眾與業界高度矚目的焦點。

練建宏表示，「我們希望這兩部作品不只是好看，更能引發觀眾共鳴與討論，真正讓台灣原創故事在國際舞台上被看見。」

跨國串連，與索尼影業共構發行生態

《有病才會喜歡你》版權賣到許多國家。紅杉娛樂

除了開發與製作端的升級，紅杉也積極佈局發行生態。旗下最新作品《有病才會喜歡你》打破地域限制，於台灣、中國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、澳洲、紐西蘭與韓國及越南等9國院線陸續上映，成為疫後少數成功跨區域發行的原創電影之一。

這波亮眼成績背後的關鍵推手，正是紅杉娛樂的執行監製張佩郁。她不僅深耕內容開發，更具備銳利的市場觸覺，其帶領的內部行銷團隊與美商索尼影業攜手合作，從早期宣傳策略到跨區域發行部署無縫接軌、精準對位，實現原創內容在亞洲及南半球市場的最大曝光與票房轉換，成功串聯國際片商、影展資源與在地發行網絡，為台灣原創內容打通海外市場。

紅杉娛樂將持續立足台灣、放眼全球，推動更多具原創力與國際感的內容作品，致力成為亞洲內容輸出的核心引擎。敬請期待紅杉娛樂持續帶來顛覆想像的原創驚喜。

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