比亞迪「披著羊皮」要來台了？經濟部祭四大反制：路上都是大陸製汽車 能看嗎？

【文／萬年生】

中國電動車比亞迪勢如破竹般在全球市場攻城掠地，讓本土汽車業者憂心，其恐透過第三地轉運、挾低價競爭進入台灣，衝擊車市。從法規與實務面看，比亞迪有可能進入台灣市場嗎？

日前，車界傳出，去年全球銷售427萬輛汽車，賣贏通用、福特、本田等老字號車廠，首度躋身「2024全球車企銷量排行榜」第五名的比亞迪（全球銷量僅次於豐田、福斯、現代起亞、Stellantis），已和港商太古汽車簽下MOU，由太古擔任台灣總代理，並已悄悄開始招募經銷商。

據了解，太古汽車委由知名法律事務所出具的專業意見也指出，現行台灣法規只規定禁止從中國進口整車，以及針對來台組裝銷售有所規範，並未禁止海外生產的中國車款，出口到台灣。

其實為了杜絕「洗產地」問題，經濟部產發署去年10月公布了「中國大陸車款在地化供應鏈合作價值比率作業認定要點」，其中舉凡陸資與國際品牌業者合資之品牌業者生產、陸資併購之國際品牌生產、國際品牌業者在中國大陸地區生產，及中國大陸品牌業者生產等四大類「中國大陸車款」，若要來台組裝銷售，都須符合在地國產化比率，且逐年提升。

問題來了，業界擔心該法規只規範中國車款來台組裝銷售，若選擇進口來台，則目前現行法規僅有經濟部國貿署明定，包括小客車、底盤在內，代號「MW0」（大陸物品不准輸入）共約81項產品，都禁止從中國大陸進口；但比亞迪等中國車款，仍可能透過泰國生產基地組裝後，再把整車出口到台灣，如此便能繞過中國車的進口禁令。

不只如此，比亞迪2012年與德國賓士集團曾持股各半合資成立高階電動車騰勢（Denza），2022年，比亞迪持股提高至九成；去年9月，再收購賓士剩餘的10％股權，讓騰勢成了比亞迪的全資子公司。市場就傳出，比亞迪可能以騰勢品牌旗下高階的多功能電動休旅車D9，且低於市場行情的新台幣100多萬元首發登台，讓台灣車市拉起警報。

對此經濟部正式回應指出，現行法規不只經濟部，交通部也有相關規範，「依交通部『車輛型式安全審驗管理辦法』規定，所有整車進入國內市場都要取得交通部核發的車型合格證明書；經查本案BYD並未取得車型合格證明書，故並不能在台銷售。」

並且，經濟部也重申，若比亞迪透過第三地轉運來台，「此舉可能構成違規轉運（洗產地），經濟部對違規轉運採取4項作法：包括監測進口量、從嚴處罰等，違規者最高罰300萬元，甚至停止其一個月以上一年以下輸出、輸入或輸出入貨品。」

比亞迪2012年與德國賓士集團曾持股各半合資成立高階電動車騰勢（Denza）。wikimedia commons by JustAnotherCarDesigner

主管機關態度：如果台灣馬路上都是大陸製的汽車，能看嗎？

「如果台灣馬路上都是大陸製的汽車，能看嗎？」據了解，這是主管機關目前的態度。言下之意是，中國車若要來台銷售，光交通部的第一關開始，就會「從嚴審查」。

只不過，熟悉汽車產業的人士分析，其實不論中國車企業買外國廠、中外合資，或在海外另外成立一個子品牌，甚至替海外市場當地品牌代工，再出口到台灣等形態很多，未來台灣政府恐面臨更難防堵中資車廠的態勢，應在法律規範上提早因應，「如果政府要擋，要擋得徹底，把每一道門都擋死。」

「（比亞迪來台）勢不可擋！法規是上面定的，路是人走出來的，相關零件早就進來了。」一位不願具名的汽車產業高層直言，其實比亞迪「鑽石、石頭等各車型，好的跟壞的產品都有，」重點不是它進不進來，而是台灣市場要有主導性，只要建立好規範，避免劣幣驅良幣，不用怕中國產品競爭。

他也話鋒一轉指出，在商言商，台灣汽車年銷售不到50萬輛，其實市場很小，若台灣相關規範嚴格，比亞迪從第三地進口來台未必划得來，各界不用太緊張。

延伸閱讀：



中國汽車產銷破千萬輛！電動車卻為何「愈賣愈虧」？



從電動車到半導體，未來都將產能過剩？



新能源車造王者，揭密台灣供應鏈布局

【本文摘自遠見雜誌7月號：養大你的退休金】