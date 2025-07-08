2025遠見台灣最佳大學排行榜》臺大、成大、陽明交大、清大、中醫大入列

【文／遠見編輯部】

2025年《遠見》台灣最佳大學排行榜於今日（6月26日）揭曉！最受矚目的綜合績效總榜中，10大學校依序分別為國立臺灣大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、中國醫藥大學、國立中山大學（同列第6名）、國立臺灣師範大學（同列第6名）、臺北醫學大學、國立臺灣科技大學（同列第9名）、長庚大學（同列第9名）。

【綜合績效】

● 總榜前5強：臺大、成大、陽明交大、清大、中醫大

● 私校前5強：中醫大、北醫、長庚、明志科、高醫

● 人文社科前3強：臺師、政大、淡江

● 科大前5強：臺科、北科、明志科、雲科、高科

【大學五長互評】

● 臺大獲6項冠軍，政大獲3項冠軍

● 中興、成大、高餐、臺師、臺藝各佔單項領域第一

綜合績效「私立大學榜」，由中醫大、北醫、長庚大分居前3名，而第4名的明志科技大學為私立技專校院冠軍，第5名則是高雄醫學大學。綜合績效「技專校院榜」，前5名分別為臺科大、國立臺北科技大學、明志科大、國立雲林科技大學和國立高雄科技大學。

而依學門分榜的「人文社科榜」，由臺師大、國立政治大學、淡江大學、國立中正大學和輔仁大學拿下前5強；其中，淡江是該榜私校龍頭，位居第14名的南臺科技大學，在本榜是技專校院龍頭。「醫學榜」前5名則為中醫大、北醫、長庚大、高醫大、慈濟大學。此外，「綜合學門榜」則由臺大、成大、陽明交大、清大和中山拿下5強。

《遠見》台灣最佳大學排行榜10週年，打造特色榜單

《遠見》台灣最佳大學排行榜向來被各界視為台灣最完整精細的大學評比，今年已邁入第10屆。所謂「十年磨一劍」，《遠見》每年見證高教圈的衝擊與轉型、檢驗各大學的績效與挑戰，更在許多學校面臨陣痛與樓塌之際，陪伴著挺過風雨。

《遠見》在高教蛻變的黃金十年期間，非但沒缺席，還同步轉型。為了表彰多元價值、提高鑑別度，從2016年首屆22項指標，至2025年第10屆一一檢視53項指標(內含69項細指標)，來計算各校綜合績效，再依學校屬性進行分組、排序，列出各大分榜。

《遠見》觀察本屆榜單，從中解讀出五大趨勢。

趨勢一：資源重整效益高

首先，從層面最廣、最具代表性的綜合績效總榜來看，今年全台大學前10強中，與去年相比，臺師大進步3名，同時成為人文社科大學榜首；臺科大進步1名，並奪得技專校院冠軍。由於這兩所學校與臺大組合「國立臺灣大學系統」，臺大提供綜合資源、臺師大貢獻師培能量、臺科大則補足產學實務經驗，強強聯手的威力驚人。

陽明交大、清大，各自與他校合併後，從原本偏重醫學、理工的學校，蛻變為學術版圖完整的全方位綜合大學，競爭力如虎添翼。

趨勢二：社會責任有回報

值得一提的是，位居總榜第2名、南部第1名的成大，多年來穩坐榜眼，緊逼臺大。近幾年積極發展USR，在2025年《遠見》USR大學社會責任獎一舉抱回8座獎項，成為高教圈USR標竿學校。

進入綜合績效總榜前20強學校中，北科大、國立中興大學、雲科大、高醫大、逢甲大學、東海大學，也是獲得教育部USR計畫的常勝軍，貢獻社會、產業之際，反饋到學校自身的競爭能量。

第12名的北科大，同時是技專校院第2名，且受惠於USR，在六大構面中「產學績效」拿下技專校院第1名。第14名的中興有成立「學士後醫學系」的加持，且隨著USR風行，以農林漁牧的特長獲得發揮場域，在「大學五長互評」被各校推薦為該領域龍頭名校。

第15名的雲科大從設計起家，近年致力發展AI、大數據運用，輔佐雲林在地農業，利他又利己，長年霸榜中部技專校院龍頭。第16名的高醫大是老牌的醫學大學，晚近又以偏鄉醫療闖出名號，使其南部私校第一的頭銜屹立不搖。

逢甲、東海同為私立大學榜的10大名校，也是USR標竿私校。人文社科榜的探花為淡江大學，亦是該榜私校之首，這幾年將USR實踐場域擴展至國外，拿下六大構面「國際化程度」私校第1名。

在大學五長互評中，屏東科技大學被同業舉薦為農林漁牧領域最具口碑的技專校院，對生物多樣性和綠碳、黃碳的研究相當深入，成為該校最不可取代的無形資產。

趨勢三：企業加持顯績效

企業辦校由來以久，翻開今年私立大學榜，台塑集團的長庚大、明志科大及長庚科技大學分居第3、4、13名，辦學績效可做範本。

其中，長庚大是中高經費大學第一名，也是六大構面中「財務體質」私校第4名。明志科大為近年來成長最顯著的私校和科大，今年不但闖進綜合績效總榜第12名，還是私立科大、小型大學龍頭。長庚科大則是中經費大學第1名。

遠東集團旗下的元智大學和亞東科技大學，分別穩居私立大學的第9名和第29名。南部的義守大學和南臺科技大學，分居私校榜第21、22名。而南臺科大在技專校院榜躍升4名，躋身科大前10名。

趨勢四：產業利多躍南校

大學競爭力往往與產業發展息息相關。近來，南部半導體S廊帶成形，便推升鄰近學校的競爭力。以中山為例，今年為總榜第6名，距離頂大之列僅一步之遙，同時為中大型大學第一名。高科大6個校區貼近S廊帶，可謂「大南方矽谷計畫」利多第一排，今年名列總榜20強，較去年進步2名。

趨勢五：專業辦學最出挑

聚焦在本科專業的學校異軍突起，如餐旅起家的高雄餐旅大學，今年在公立大學榜中進步8名，成為第25名，且名列技專校院榜第11名，以及微經費學校第1名，還被大學同業評為服務領域的龍頭。

中醫大體系的中國醫學大學和亞洲大學，近年來，積極著墨於醫學學術研究及國際排名，中醫大不僅為總榜第5名，私校和醫學大學第1名，也是六大構面「財務體質」第1名。成軍24年的亞大則在總榜第18名，不僅較去年進步4名，還一舉超越許多老牌私立大學。

至於「大學五長互評」，今年許多特色學校以辦學口碑，獲各大學一級主管共同推薦。以政大來說，今年拿下文史哲、大眾傳播、社會及行為科學三大領域最值得推薦的學校；世新大學為大眾傳播領域亞軍，也是該榜私校第1。

在語文領域，除了臺大和臺師大外，名列第4的文藻外語大學最被各大學一級主管推崇，亦是該榜私校第1。在法律領域，東吳大學廣被大學一級主管推薦，名列第3、私校第1的地位。

此外，如輔大為服務領域私校第1、北醫為醫藥衛福私校龍頭、臺灣藝術大學為藝術領域龍頭，都可看出各校對招牌科系的著墨和努力，功不唐捐。

【《遠見》台灣最佳大學排行榜】各項分榜

依學門分類

依地區分類

依學生規模分類

依總經費規模分類

【《遠見》台灣最佳大學排行榜】六大構面

【《遠見》台灣最佳大學排行榜】大學互評

【《遠見》台灣最佳大學排行榜】調查評比說明

分為六大構面，共涵蓋53項指標、69項細指標

調查說明：

1.調查統籌單位：遠見民意研究調查

2.調查指標：本調查以六大面向進行大學評比，共涵蓋53項指標（69項細指標），分別為：

．社會聲望（20％），共13項（13項細指標）

．學術成就（20％），共7項（11項細指標）

．教學能量（17％），共10項（17項細指標）

．國際化程度（15％），共9項（10項細指標）

．產學績效（17％），共8項（9項細指標）

．財務體質（11％），共6項（9項細指標）

3.調查方法：

．依照教育部「113學年度大專校院一覽表」，排除專科學校、空中大學、宗教研修學院，共以126所學校作為分析對象。

．將每一指標之各校原始數據以T分配進行標準化，再依各指標之權重計算後加總，並進行排名。

．排除「新生註冊率未達60％」的學校，最終共121所學校列入排行榜。

4.大學聲望調查_調查說明：

．執行單位：遠見民意研究調查

．調查方式：邀請臺灣各大專院校自填網路問卷

．調查對象：126所大專院校正、副校長及行政單位一級主管

．樣本規模：完訪412份，共計110所學校回卷（回卷學校比率87.3％）

．調查時間：2025年4月8日至2025年5月14日

．分類說明：參考教育部大專校院學科標準分類，後續再依照學科特性進行領域分類，最終分為14大領域進行調查，分別為「教育」、「藝術」、「人文」、「語文」、「社會及行為科學」、「大眾傳播」、「商管」、「法律」、「自然數學統計」、「資通訊」、「工程營造」、「農林漁牧」、「醫藥衛福」、「服務」。

5.資料來源，共有3大項：

．公開網站：教育部大專校院校務資訊公開網站、臺灣人文及社會科學引文索引資料庫（簡稱 TCI─HSS，資料擷取時間至2025/4/21）、中央研究院、教育部、國科會等。

．論文資料：以Scopus引文索引資料庫及SciVal研究分析指標為數據來源，資料涵蓋範圍為出版論文2019~2024年，資料擷取時間至2025/04/28。

．專利資料：LexisNexis PatentSi ght® 全球專利評價系統、LexisNexis TotalPatent On e® 全球專利檢索資料庫、中華民國專利資訊檢索系統所提供。

6.資料涵蓋期間：2025的調查數據以2024年統計數字為主，部分項目為求考量指標遞延發酵效果，納入五年數據評估（2020~2024）。

詳細內容請見遠見雜誌2025年7月號：2025台灣最佳大學排行榜揭曉！企業伸援手，讓瀕危學校浴火重生



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【本文摘自遠見雜誌7月號：養大你的退休金】