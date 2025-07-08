專家揭四大關鍵 打造安心退休理財藍圖

【文／廖君雅】

2025年勞退新制上路滿20週年，面對超高齡社會與退休挑戰，專家呼籲強化自提誘因、投資配置與退休銜接機制，並結合TISA與主權基金，打造更完整的退休保障，換得安穩老後。

2025年7月，勞退新制實施屆滿20週年，適逢台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口占比超過20％。究竟勞退新制是否為近千萬勞工帶來更好的退休財務保障？

勞退改革始終在路上，20年來倡議不斷，包括勞退自選投資等機制，幾度進入提案修法階段，但始終功敗垂成。近期要上路的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），甚至總統賴清德親自提出的主權基金，有沒有可能成為擴大勞工退休金保障的新解方？

20年來，勞退基金資產規模到今年4月底，已達4兆6582億元規模，為逾771.8萬名勞工建構個人專屬的退休帳戶。不過，至今仍有許多勞工搞不清楚跟自身權益相關的退休金制度，甚至分不清「勞保」與「勞退」的差別。

其實，完整的退休生活保障模式包括三層，第一層是勞保，由政府提供的年金制度，提供最底層的保障；第二層是勞退，為雇主依法給付的退休金制度；第三層則是個人自行選擇，以退休為目標用途，所累積出的儲蓄、理財與投資資產。

增加自提誘因，借鏡國外經驗

展望下一個十年，勞退新制要真正從制度創新走向落地效益，必須在「自提誘因」「投資配置」「退休銜接」與「透明治理」四大面向同步升級。

一、自提誘因：整合TISA與稅賦優惠。勞工自願提撥率長期不到兩成，顯示現行誘因不足。王儷玲建議跨部會協作，將勞退自提與TISA整合，由財政部與金管會規劃分階段稅額抵減及免稅額度，再結合平台自動扣款與線上試算，讓額外提撥成為「便利且划算」的常態化選項。

二、投資配置：分齡分層、預設加自選並行。台灣勞退可借鏡新加坡公積金與澳洲超級年金的「目標日期基金」概念，將人生週期基金設為預設方案，系統自動隨年齡調整股債配置。同時，立法推動自選平台，經篩選的基金可由勞工自主選擇，並導入AI智能輔助決策，兼顧保守與進取需求。

三、退休銜接：生命週期年金與最低存續機制。目前僅約10％民眾選擇月領，大多數人都是選擇一次領完退休金，但風險偏高。參考香港強制性公積金的「最低存續餘額」與澳洲超級年金的「分階段提領」作法，政府可鼓勵保險業推出與勞退帳戶銜接的延壽年金產品，形成「退休金＋年金」雙軌保障。保發中心董事長黃泓智先前還任學者時就倡議，可比照香港政府作法，提供給退休族群報酬4％的年金商品。

四、透明治理：成立獨立監理平台。為提升制度公信，應邀集學者、專業經理人與政府代表，設置勞退基金監理委員會，定期揭露投資績效、費用結構與風險指標，並在公開平台提供交互式報表與教育資源，讓每位勞工都能掌握自己帳戶的運作與。

邁入新階段的勞退新制，或許只要把上述四大關鍵打通，讓自提變簡單、投資更靈活、提領有保障、監管更透明，就有機會擴大參與，讓每一分勞動，都換得等值的安穩老後。

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詳細內容請見遠見雜誌2025年7月號：三階段財富部局，養大你的退休金



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【本文摘自遠見雜誌7月號：養大你的退休金】