貨量都還在！關稅引爆中國出貨崩 長榮、陽明、萬海卻不怕？

【文／郭逸】

美中貿易緊張局勢持續升溫之際，全球航運市場正面臨前所未有的挑戰與轉型。美國對中國課徵高達145%的對等關稅，不僅重創出口，也使雙邊貨運量急遽萎縮，更牽動整體供應鏈的穩定與物流生態的重組。面對需求不穩與運費壓力，台灣的航商都樂觀認為貨還在，運輸需求當然跟著來；此外，航運市場未來會轉變為「區域化」與「短鏈化」，意味著航商得更靈活調配營運策略，才能避免在關稅洪流中沈沒。

還記得美國總統川普對各國啟動的對等關稅，中國課多少嗎？答案是驚為天人的145%，這個稅率不僅重創中國的出口商，美中貨櫃運輸量也因此驟減，連帶增加物流業和港口城市的就業風險。

貨櫃追蹤服務業者「Vizion」統計至4月中旬的資料顯示，從中國運往美國的20呎貨櫃（TEU）訂單量暴跌45％，航運巨擘赫伯羅德（Hapag-Lloyd）也提到，中國客戶已取消約30％的訂單；此外，國際商會（ICC）也警告，進入美國市場的成本已經達到1930年代以來最高水準。航運業現在可說是身陷泥淖。

更讓業界擔憂的是，90天關稅緩衝擊結束後，供應鏈斷鏈、價格波動等亂象，孩童用品、運動器材、生活雜貨可能缺貨，進口商面臨轉嫁不掉的成本壓力，並持續衝擊好不容易復甦的航運市場。

航商現在能做的，除了減班，以支撐價格，就是改採小船型，以降低成本。赫伯羅德就是採用「航次不減、船型縮小」的營運策略，避免裝載率過低，維持船舶運營的經濟效益與市場能見度，同時提升營運彈性，快速因應市場需求變動。

沒人料到以巴衝突竟然會影響全球的航運業，亞洲到歐洲的貨櫃運費因而大漲。（ 圖為中國上海的港口）達志影像

「貨還在，只是等出貨」，貨櫃三雄樂觀看關稅衝擊

國際航商已經有對應措施，台灣的「貨櫃三雄」怎麼看現在的市況呢？長榮4月25日舉辦法說會，總經理吳光輝強調：「貨還在就沒有悲觀的理由。」確實，長榮4月的艙位量縮減三至四成，中國的進出口也量縮了六至七成，但他認為只是出貨時間遞延的問題。

吳光輝說，大型通路零售商今年原本都對美國進口貨量抱持正面看法，長約價會比去年增加，長榮的中、大型客戶簽約狀況量、價確實大幅提升，現在卻因為關稅干擾市場，簽約速度放緩；他分析，有些中、美企業主持續觀望關稅後續，有些則已暫停出貨，但整體而言是「審慎樂觀」。

三天後，台北市輪船商業同業公會召開會員大會，陽明、萬海也現身談關稅。陽明總經理白崑榮坦言，現在很難評估美國關稅的影響，但貨量變化無需悲觀看待，如果以生產鏈和供應鏈角度來看，除非發生系統性風險，導致美國經濟情況惡化，消費力大幅下降，否則貨品還是得繼續出貨。

白崑榮分析市況，美國每年從亞洲進口2200萬TEU至2300萬TEU，這些貨量短期不可能全部變成「美國製造」，長期而言則是注意供應鏈移轉，例如墨西哥也許會是供應鏈佈局的重點之一。

萬海同樣密切關注關稅走勢，總經理謝福隆認為，關稅勢必影響中國到美國的出貨量，雖然北美線貨量暫時減少，但過去的紅海危機、新冠肺炎疫情的後期，業者都會搶艙位，未來開始出貨，狀況亦同。

至於近洋線的價位反而拉升了。謝福隆觀察，前四個月的運費比去年同期成長三成，越南、泰國、印尼等的4月貨運量都有增加，還有伊斯蘭國家的開齋節，中東線4月貨量也因此回溫。

長榮4月的艙位量縮減三至四成，中國的進出口也量縮了六至七成。（僅為情境配圖）長榮海運提供

航運市場趨向「區域化」與「短鏈化」

航運市場整過也有所變動，將更趨向「區域化」與「短鏈化」。赫伯羅德就曾提及，國際物流市場以往大量依賴中美貿易，現在則漸漸轉向新興市場和區域內貿易網絡，例如泰國、柬埔寨、越南等東南亞國家的貨運需求「大幅上升」。

《DHL Trade Atlas 2025》報告指出，2024年至2029年間，全球貿易成長最快速的地區將集中於南亞、東南亞與中東，尤其是印度、越南、印尼、菲律賓等國家；這些貨運熱點興起的意義就是區域化和短鏈化，生產地靠近市場，區域性、小批量、高頻率的貨運需求，將成主流。

而泰國、越南這些新興製造基地，正在取代部分中國供應鏈角色，言下之意，「中國+1」的戰略更為顯著。

對航商來說，只要還有貨，市場就會持續上行，後續考驗航商的，就是如何靈活調配船型、航線，而區域化和短鏈化的貨運市場，也會成為重塑供應鏈的關鍵要素。

延伸閱讀：

關稅暫緩90天，企業真有搶艙潮？貨櫃三雄能如願搶錢？

川普下令打胡賽組織、紅海危機再起！航海王將迎來地獄挑戰？

俄烏停戰掀數千億美元重建商機？散裝航運股搶當「航海王」

【本文摘自遠見雜誌6月號】