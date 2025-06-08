週休三日不是夢！雲品酒店實施半年揭意外成果

【文／吳婉瑜】

雲品（2748）旗下的雲品溫泉酒店從去年9月開始試行「週休三日」制度，不但率先成為國內第一個讓員工休三天的觀光業者，更榮獲2025《遠見》ESG企業永續獎傑出方案人才發展組首獎。 週休三日至今施行半年，實行現況如何？《遠見》專訪雲品國際董事長盛治仁，揭意外成果。

日月潭雲品溫泉酒店從去年9月開始試行週休三日，消息一出引發民眾熱議。這項制度如何誕生、又是如何落實？

事實上週休三日的構想，最初並非源自高層戰略會議，而是在一次總經理例行月會中，討論缺工議題時被提出。會後，於去年9月從安全部門開始試辦半年。

週休三日太夢幻，試辦初期掀社群熱議

起初，內部主管最先擔心的是排班排不出來，「飯店幾乎全年無休，已經這麼忙了，怎麼可能週休三日？」對外，也有不少網友質疑：「多休一天是無薪假？」「生意太差所以週休四日也沒差？」「上班日變十小時？」

週休三日實際怎麼運行？原來，雲品將小單位進行整併、一起排班，例如原本三個人部門，跨部門整合後變六個人；其次是新增10％的整體人力，以提升排班彈性。

盛治仁指出，「前台和後勤的狀況不同，辦公室人員可以在四天內做完五天的工作，但第一線服務業不可能這麼做，還是要多補人，確保服務品質不打折。」

雲品國際董事長盛治仁。 陳之俊攝

試辦半年好驚喜：離職率降、履歷暴增10倍

至今，週休三日測試六個月後，雲品的數據成果令人驚喜，離職率下降，集團300多位員工平均每月離職數控制在個位數，且履歷投遞暴增10倍，更間接提升員工自我認同感。

盛治仁透露，雲品員工也因此被身邊親友或客人投以好奇或羨慕的語氣詢問：「你們真的週休三日？」讓員工有了「先行者的光榮感」。

雖然週休三日制度增加了人力成本，但盛治仁看得更遠：「降低離職率，其實就為企業省下隱藏成本，一位新進員工從招募、訓練、適應期，到真正上手所產生的成本，大約等於六個月的薪水。」

那麼，週休三日適合哪些產業？盛治仁坦言，不是每個行業都能複製，「有些需要24小時不停機的產業當然挑戰更大，但重點不在形式，而是企業願不願意去思考人力資源的根本問題。」

他說，在缺工的大環境之下，雲品選擇一條把「人」放回組織核心的策略，「尤其在講究款待精神的服務業，企業不在意員工，員工怎麼會在意客人？」

在雲品，「人才發展」不只是工時制度的優化，另一核心制度是由下而上的「創新圈」與「五星計畫」，每年6月提案、12月成果發表，員工可主動提出點子並實作。從自製南投永續旅遊地圖、到嘉義館頂樓造紅磚窯開Pizza工作坊，都出自員工之手，「他們請師傅來教，一磚一瓦把窯做起來。」這項計劃推行至今已有十年。

雲品旗下君品酒店邁入15週年，將轉型為「都會度假酒店（Urban Resort）」，首波計畫從餐食著手，將早餐供應時段延長至中午12點，不僅大幅延長服務時間，長達5個半小時的早餐餐期可無限次進出享用，是大台北地區首家將早餐供應時段延長至中午的五星酒店，「我們喜歡去找市場上沒有的產品，我們來做，這只是第一階段，我們會一步步（執行），」盛治仁表示。

雲品國際

● 董事長：盛治仁

● 公司人數：700人

● 2024年營業額：新台幣24.43億元

● 獲獎項目：傑出方案人才發展組首獎

延伸閱讀：

「週休三日」業績反而創新高，這家日本企業如何做到？

雲品實施週休3日，創全台觀光業首例！新工作制度怎麼調？

週休三日實測！西班牙、英國、德國試行結果如何？

【本文摘自遠見雜誌6月號】