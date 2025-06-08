AI寫程式／他用AI服務漫畫迷 如何月營收破萬美元？

【文／曾子軒】

Google有25%程式碼由AI搞定已經不夠看，微軟執行長納德拉表示內部有三成程式碼都是AI生成，臉書創辦人祖克柏更預期未來一年至一年半內，大部分程式碼都將交由AI完成。對產品經理蘇謹深來說，不會寫程式沒關係，因為他靠著Claude和ChatGPT，打造出用戶擁戴的AI漫畫翻譯產品。不但單月營收快速破萬美元，現在還繼續成長！他的AI斜槓之路如何吃到真實紅利？

無論是在電子信《The Batch》裡面，還是實際在台灣公開演講，吳恩達（Andrew Ng）總是不厭其煩地告訴人們，利用AI輔助，打造最小可行性產品（Minimum Viable Product，MVP）已經變得前所未有的容易。

工程師可以用AI輔助寫程式（AI Coding），對軟體開發一竅不通的設計師、大學生，也能用「直覺開發」（Vibe Codgin，或譯為氛圍開發），打造出影響力無遠弗屆的產品。

在廣州網路公司任職、擁有15年產品經理經驗的蘇謹深，就是靠著AI幫忙，開發翻譯破百萬張漫畫的線上產品「AI Manga Translator」，並從中賺到真金白銀，每月營收過萬美元。

對漫畫迷來說，一般翻譯工具翻出的文字無法放進圖中的文字框當中，體驗不佳。AI Manga Translator

不會寫程式，ChatGPT、Claude是最好員工

「這款產品本身就是從興趣開始，到展示、原型產品，現在到一個半商業化的產品。」蘇謹深平常就熱愛看漫畫，之所以動手與AI協作開發AI漫畫翻譯產品，就是為了滿足個人需求。

他表示，就算看不懂原文，還是很想跟上漫畫最新進度的時候，會把圖片上傳到Google翻譯，但閱讀翻譯成果的體驗很差，因為翻譯後的文字，脫離漫畫裡的「氣泡框」。

長期關注科技趨勢的他，很快就想到運用AI的威力解決眼前難題。「（AI）模型出來以後，能識別、翻譯並且回填。是不是我也能做一個產品滿足自己的要求？」於是，他和ChatGPT、Claude對談，開發出AI漫畫翻譯的最小可行性產品。

研究如何用AI翻譯漫畫的過程中，也遇到許多難題。例如，不同語言的文本長度不同，翻譯以後未必能塞得進泡泡；在著重打鬥場面的漫畫如《七龍珠》中，很常出現難以辨識的藝術字，翻譯後也沒有泡泡可以放；近年自韓國興起的條漫，文字呈現邏輯和傳統頁漫不同，提升翻譯邏輯複雜度。

和其他駕馭AI、直覺開發的人們相比，蘇謹深的優勢在於，他擁有豐富的產品經營經驗。在交辦任務給AI下屬之前，他就先準備好突破20萬字的產品規格書，寫清楚應用程式介面（API）的規格、定義好使用者介面，就連產品上線後的搜尋引擎最佳化（SEO）也都預先考慮進來。

除此之外，當時最新的模型還是GPT-3.5，不僅幻覺頻出，模型的上下文（context）長度也有限，很容易忘記前因後果，他才會準備如此詳細的內容讓AI參照。

翻譯由上往下滑的條漫時，邏輯與傳統左右的頁漫不同。AI Manga Translator

產品上線以後，真的有收入進帳

經過兩個月時間，蘇謹深做出MVP後，在電腦上實測確認真的可行。雖然要花10分鐘才能翻完一張漫畫，但至少流程已經打通，「技術是驗證成功了。」

接下來，他找上公司同組組員，希望將原型升級成能夠上線的產品。雖然半信半疑，不太確定點子能否成功，但組內的工程師、設計和營運還是騰出下班時間，發揮專業，讓AI Manga Translator正式上線。

經過試營運、接上金流系統以後，第一週迎來200美元收入，還有不少使用者寫信來稱讚、抱怨，也有人開始許願，希望可以加入更多功能。

雖然金額不大，但有錢進帳，又有使用者回饋，這讓蘇謹深的組員們體認到，真的有人願意使用、為其付費。於是，他們加緊腳步，新增更多功能，批次上傳圖片、提供Chrome擴充功能（extensions）、整合單一登入（SSO）⋯⋯，收入也跟著上漲。

蘇謹深表示，自己實作點子時，並沒有考慮市場，而是基於自用便足夠的樸素原因決定開發。圖為漫畫博覽會的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》， 曾子軒攝

蘇謹深估算，2024年5月產品上線、6月加入金流並開通付費。在只計算C端使用者的前提之下，8月時營收破萬（美元），且每個月營收都在翻倍，後續即便成長趨緩，「現在基本上保持30％到40％左右成長。」

實際使用AI漫畫翻譯服務的人，有許多都和蘇謹深一樣熱愛漫畫，同時追求速度。「有一個美國的《七龍珠》粉，他不希望使用那麼考究的東西，簡單、直接，能夠快速能把想看的漫畫全部翻譯完，純口語、不是文縐縐的，不用信達雅。」

至於企業端用戶，則有來自各國的漫畫翻譯小組。不過，他們為何需要AI翻譯？蘇謹深解釋，這些翻譯小組知道AI翻譯成果不完美，但他們可以藉此節省效率，「短時間快速粗翻，完了以後，再去做第二遍、第三遍的精校。」

學習AI，讓人生多一種可能

雖然不是工程師，但蘇謹深利用AI開發出MVP，再與伙伴們攜手讓產品上線。

回顧這段旅程，蘇謹深認為，人人都可以試著與AI協作，不用再害怕技術不足，只要親手嘗試時，就能對寫程式、對AI除魅。

他也想鼓勵不同群體的人們，要「大膽」、要「想清楚」。

「大膽」，是對不懂行銷、不知道怎麼社交的人喊話。「我一個朋友，他可能寫代碼（程式碼）寫了六個月，從來都不會去把這個網站去發布上線，哪怕他域名已經買了兩年了。」

這些人有執行力，但總害怕失敗，擔心沒人用、遇到負評，有太多顧慮，他希望這些人能夠勇敢地端出產品，讓市場檢視，也能藉此改進。

「想清楚」，則是說給太激進的人。蘇謹深笑著說，工程師們有所謂「老三樣」，在發想副業時，大多都是做待辦清單、背單字、學英文等三種產品，這三種產品競爭激烈，因此很難獲利。

「我是勸這種人稍微收一點，就是可能想得太大了，應該回歸到非常細的一個點，先一步一步實現。」擁有做到同類產品第一的豪情壯志值得鼓勵，但他認為，還是要腳踏實地和使用者交流，才是正途。

蘇謹深跟著《火影忍者》、《死神》等漫畫一起長大，他也建議可以先從自己的興趣與需求出發尋找點子。圖為動漫節的《間諜家家酒》， 曾子軒攝

回顧過去兩年這段旅程，蘇謹深很有感觸。

他認為不學AI其實不會怎樣，但若學會這項技術，「就是多一種可能、多一條路，讓你的人生更有趣。」不管是商業需求也好，還是個人生活，AI可以拿來賺錢，也能用來開發增進效率的小工具，又或者只是單純地向其學習新知。

展望未來，他也不會停下腳步，除了漫畫翻譯以外，同時不停鑽研其他新的機會，藉著AI協助，帶給自己更多生產力，也放大自己的能力圈，

在這場技術民主化的浪潮中，蘇謹深很不是最會寫程式的那個人，但他樂於吸收新知，實作時就算遇上挫折也不願放棄，努力交出他口中的「答卷」，就算沒有好成績，也無愧於心，這或許就是AI時代最珍貴的能力之一。

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【本文摘自遠見雜誌6月號】