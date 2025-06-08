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從危機中看見實力！《遠見》2025縣市長施政滿意度調查揭曉民意真相

聯合新聞網／ 遠見
針對關稅衝擊，北北基桃四大首長召開「基北北桃合作交流平台」會議，提出因應策略，展現地方軟實力。 蘇義傑攝
針對關稅衝擊，北北基桃四大首長召開「基北北桃合作交流平台」會議，提出因應策略，展現地方軟實力。 蘇義傑攝

文／李建興

2025年，台灣政局動盪不安。對外，川普重啟關稅政策引爆全球地緣政治戰；對內，立委大罷免風波重挫民心，衝擊施政觀感，也讓《遠見》2025年縣市長施政滿意度調查出現劇烈波動。

在此情勢下，高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁與台東縣長饒慶鈴穩守五星寶座；嘉義市長黃敏惠重返五星俱樂部；雲林縣長張麗善則首度奪下五星殊榮，成為雲林史上第一位五星縣長。

美國時間4月2日，美國總統川普簽署第14257號行政命令，並將該日命名為「解放日」，象徵美國重塑全球貿易秩序的決心。最重要的是，他旋即宣布對約60個被視為「最嚴重違規」的貿易伙伴國家實施更高的「對等關稅」，其中台灣也計畫被課32％的關稅。

此舉，如一隻氣場強大的巨型黑天鵝，旋即讓全球籠罩陰霾，各國中央政府莫不如臨大敵般地召開緊急應變會議。而在台灣，除了府院迅速會商外，特別的是，各縣市政府的反應速度更絲毫不落於中央之後，為產業盤點衝擊、替中央出謀畫策、幫廠商尋求解方……。

縣市首長團隊展現地方軟實力

首先，4月9日，北北基桃四大首長就召開「基北北桃合作交流平台」會議，共同提出「共享產業與勞動監測資訊」「建立跨區就業服務平台」「推動物價及經濟監控機制」「強化海外市場拓展合作」「四市輪流舉辦美國商品採購會」「利息補貼及延稅申請」……等六大因應政策。

桃園市更在市長張善政的一聲令下，迅速成立由經濟發展局主導的專案小組，邀集財政、勞動、農業、稅務等相關局處，與公私協會及產業專家合作，針對伺服器及中小企業舉辦研討會，協助企業分散出口市場、降低對美依賴，並穩定勞動市場。

台中市長盧秀燕也快速啟動產業升級與市場拓展計畫，協助企業提升產品附加價值，並開拓東南亞及歐洲等新興市場，以減少對美國市場的依賴。另外，這幾年發展產業有聲有色的高雄市長陳其邁，則將船舵瞄準推動智慧製造與綠色轉型，以協助傳統產業導入自動化與數位化技術，並鼓勵企業朝向低碳排放方向發展，以提升產業韌性。

至於新北市也在市長侯友宜的策動下，建立企業服務平台，整合各項資源，提供企業即時的政策諮詢、金融協助及市場資訊，協助企業快速應對關稅變化帶來的挑戰。

2025《遠見》縣市長施政滿意度
2025《遠見》縣市長施政滿意度

值得一提的是，許多縣市更群策群力，加強區域合作，成立產業聯盟，共同開發新市場，並共享資源與資訊，以打群架的方式來應對時局力。

雖然時至今日，川普政策如變臉的川劇，早已非一、兩個月前的格局，但台灣百里侯們所展現出國際水位的危機處理能力，在在說明，22縣市首長雖「掌地方之資源」，卻得「操一國之政務」。也因此，進入了第31個年度的「遠見縣市施政滿意度調查」，每一個榮獲民意肯定的縣市團隊，無不都是台灣地方軟實力百花齊放的象徵，結果值得關注。

綜合而論，今年在罷免潮影響下，民意易受政治氛圍干擾，尤其進入罷免第二階段作業的多為國民黨立委，致使今年國民黨首長的平均滿意度63.2％，相較去年略降3.3個百分點；平均施政分數70.2分也略跌0.3分。

總之，少一點政治、多一點施政為全民共同的願望，期許無論是國際地緣政治，抑或國內的政治角力，皆能快快和平落幕，讓建設早日回復正軌，才是百姓之福。

文章未完

詳細內容請見遠見雜誌2025年6月號：《遠見》2025縣市長施政滿意度調查揭曉，看見地方首長的韌性與極限

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【本文摘自遠見雜誌6月號】

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