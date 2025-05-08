反川普「50501運動」是什麼？一則Reddit貼文引爆席捲全美的民主抗爭

【文／邱祐慶】

數以萬計民眾走上街頭，向川普政府的行政擴權及民主倒退說不。AP

一則源自社群網站Reddit論壇的貼文，如今已演變成席捲全美的反川普群眾運動。這個以「50501」（50場抗議、50個州、1場共同的運動）為代號的草根行動，沒有中央領導、沒有組織名稱，卻從2月5日首度發起全國同步示威以來，就迅速激起民怨浪潮，數以萬計民眾走上街頭，向川普政府的行政擴權及民主倒退說不，讓50501成為一個集結民意、喚醒公民行動的象徵。

一切都源自於一則Reddit的貼文。

名為「Evolved Fungi」的用戶寫道：「50場抗議、50個州、同一天」，就此掀起了一場運動，至今已吸引數十萬人走上街頭，在全美各地發起反對川普的抗議行動。

50501：喚起民眾對川普的不滿

《衛報》指出，這場運動的名稱發音為「fifty-fifty-one」，象徵50場抗議、50個州、1個運動，首次號召行動的日子訂在2月5日，當地組織者會在各自的城市與城鎮發起抗議，但整個運動並沒有領袖。

「川普和他那群親信正積極試圖接管我們的國家、摧毀我們的民主制度，而民主黨卻做得不夠，所以人民決定自己站出來，」這場運動的全國媒體協調員鄧恩（Hunter Dunn）表示：「這就是最基本的想法。」

2月5日的抗議活動，在全美吸引了數萬人參與；接下來，同月的另一場抗議，又吸引更多人上街。而到了4月5日，一個包含50501在內的大型聯盟，讓全美各地數百萬人在各自的城市和鄉鎮集結，舉行「Hands Off」示威行動。

線上到線下，社群平台成為組織據點

「這股浪潮從涓涓細流，瞬間變成大海嘯，」鄧恩說。

50501的Reddit子版依然是個活躍的組織空間，人們在那裡討論地方抗議的構想、標語該寫些什麼、如何吸引更多人參與等策略，這場運動幾乎在所有社群平台上都有活動，各地分支也設有自己的粉絲專頁。

目前計畫下一場大規模抗議，定在當地時間5月1日，主題將聚焦於工人權益與移民權益。

不過，50501也並非唯一在五一勞動節這天發起行動的團體，這一天，向來是全球勞工團體的抗爭日。

鄧恩指出，目前，全美50州與華府已有數千名志工協助50501的地方活動，人們自發組成小團隊，籌備抗議或示威等活動，這些小組接著可以加入州層級的50501團體，而州層級團體則再向全國團體提供資訊，「全國性的抗議日期，由地方組織者投票決定，」他說。

50501運動網站上公布的手冊寫道：「50501不是一個組織，也不是一家公司或品牌，它是一個共識：『終結川普政府的行政濫權』，不要向50501尋求領導或舉辦抗議的許可，你就是50501！我們的聲音團結在一起，就不可能被忽視。」

發起人：讓人們能站在一起

不過，這場運動也不是一直都那麼順利。

報導提到，經驗豐富的社運人士，一開始對50501運動抱持懷疑態度，因為他們不熟悉背後有哪些團體，擔心這是對手設下的陷阱，企圖讓反抗力量顯得薄弱，甚至誘捕抗議者。但後來，這些擔憂並未成真，許多已有組織架構的團體，也開始與50501合作舉辦抗議活動。

面對質疑，最早在Reddit上貼文的Evolved Fungi回應，他不是「外國間諜、壞人或其他人想像中的角色」，他只是個「普通人」。事實上，他曾在Reddit上表示，自己最早是為了反對嬰兒割禮（包皮環切手術）而開始組織抗議活動。

「人們不需要先找到彼此，再決定時間地點，他們需要的，是一個能讓彼此相聚的時間與地點，這正是50501的核心：一個能讓人們找到彼此，並站在一起的時間與地點，」他說：「你們不是由我帶領的，而是被我們每個人內心那股正義感驅動著，看到錯誤，就必須做些什麼去改變！當初，我也只是個看到不對勁而決定採取行動的普通人，並寫下50501這個構想，你們正在做的事情，也是如此！」

負責訓練新手組織者如何與媒體應對的合作團體Voices of Florida執行長帕克（Sarah Parker）對《Rolling Stone》表示：「看到新加入的伙伴們一起搭建這套基礎設施，真是太令人驚嘆了！這是從下而上的運動，而非上對下的命令。」

「許多參與者都是第一次接觸政治組織與行動，也有人曾參與過如『黑人的命也是命』（Black Lives Matter）等運動，」鄧恩說。他同時預期，隨著川普的施政逐步實現，抗議活動還會持續擴大。

「堅守4件事，你就是50501！」

「如果你問我怎麼加入這場運動，就是記住四件事：你必須支持民主、致力於保護憲法、反對行政濫權、以及堅持非暴力，只要你具備這四項，你就是50501！」在缺乏明確領袖、由下而上動員的架構下，數以千計的志工與新手組織者主動在全美各地串聯行動，用實際行動對抗川普第二任期的施政方向。

隨著5月1日的勞工與移民權利大遊行的到來，這股由網路點燃的抗議力量已不再只是虛擬號召，而是已成為民主社會中不可忽視的草根浪潮。未來，50501是否能持續擴大影響力，成為真正的改變推手，仍有待觀察，但無庸置疑，50501已改變了許多人對政治參與的想像。

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【本文摘自遠見雜誌5月號】