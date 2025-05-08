ChatGPT「情勒鳥」也懂？全球職場AI潮贏家一次看

【文／曾子軒】

語言學習平台Duolingo在領英上分享，執行長宣布公司轉向AI優先的內部信件。取自Duolingo

「情勒鳥」也要積極學ChatGPT？知名語言學習平台Duolingo，上週公布新一季財報，訂閱業務年增50%！本季營收則成長近四成。同時該公司才剛宣布AI轉型策略，似乎象徵著「AI只會取代不會使用AI的人」風潮正興起。即便該平台有深受歡迎還能帶業績的招牌角色「情勒鳥」，現在也得乖乖跟進學起AI工具。到底至今全球職場有哪些企業積極切入人工智慧創新？

許多學習外文的人士愛用的語言學習平台Doulingo，招牌角色是隻可愛的鳥兒，天天丟出各種情緒勒索訊息要用戶保持學習的進度，因此被粉絲暱稱為「情勒鳥」。然而，在ChatGPT風潮下，竟然連可愛的「情勒鳥」也可能失業？

Duolingo執行長路易斯．馮．安（Luis von Ahn）近期發內部信，向所有公司同仁強調，AI對工作的影響不是未來式，而是現在進行式，他要求員工立刻擁抱AI。

不能等到AI百分之百成熟，才展開行動

路易斯．馮．安解釋，AI能夠提升生產力，但它還能做得更多。處於語言學習領域上，Duolingo的業務涉及產出大量內容，過往都是用人力製作課程和教學，但這樣無法擴展。

「我們最近做過最好的決定之一，就是用AI取代原本緩慢又手動的內容製作流程。」路易斯．馮．安強調，團隊有責任儘快提供內容給使用者，倘若沒有AI支援，可能要花上數十年才能完成工作。

因為AI帶來的變革如此巨大，公司必須採用AI優先的策略，而AI優先意味著大破大立，不只是微調現有的工作方式而已。

在信件裡，Duolingo也提出幾點指導原則，引導員工參與轉型，包含：逐步停止聘用能以AI取代的外包人員、將運用AI能力納入徵才考量和績效評估、僅在工作無法自動化的前提下才能增補團隊人力。

路易斯．馮．安強調，雖然無法一夕之間便利用AI重構一切，有許多進展需要時間才能達成，但比起緩慢前進因此而錯失良機，寧願迅速出擊，即便品質會受到些微影響，「也不能等到技術百分之百成熟才開始行動。」

雖然大規模導入AI，路易斯．馮．安也重申，Duolingo仍將維持「以人為本」的文化，轉型目標不是取代現有員工，而是希望消除繁瑣低效的流程，讓團隊成員能更專注於高價值、創意性的工作。公司也會透過訓練與導師制度，協助員工掌握AI技能，希望讓員工順利過渡到新的工作模式。

不把AI納入業務就落後，OpenAI財務團隊也在用

不只是Duolingo，企業和工作者們都在擁抱AI，推出ChatGPT的OpenAI，也不例外。

OpenAI財務長法萊爾（Sarah Friar）本月（4）在高盛舉辦的「顛覆性科技高峰會」（Goldman Sachs’ Disruptive Tech Summit）上就分享自家財務部門怎麼運用AI。

OpenAI財務長法萊爾分享，自家的非技術部門例如財務團隊，也在積極使用AI工具。取自高盛YouTube

「現在應該已經沒有哪位執行長或企業領導人，不知道自己必須把 AI 納入業務中，否則就會覺得自己已經落後了，包含我自己也是這麼想的。」法萊爾表示，自己接任OpenAI財務長職務後，第一件事就是帶領財務部門舉辦內部黑客松，邀請銷售、稅務、採購、投資者關係和解決方案工程等部門參與。

參與者分組討論，從最基礎的問題出發：「每天有哪些重複且不喜歡的工作？」接著試著短時間內利用ChatGPT打造客製化工具，改善大家發想的流程。

法萊爾回憶，當時適逢融資階段，投資者關係團隊需要應對大量盡職調查（due diligence）提問，而這場黑客松來得正是時候，團隊最後成功建立客製化GPT，可以根據提問生成適當答案，大幅簡化工作流程，「我們當時真的在會議室裡跳起舞來。」

除了自家應用以外，法萊爾也分享，OpenAI即將推出「軟體工程師代理」（Agentic Software Engineer，簡稱為A─SWE）。「它不只是增強現有員工的軟體工程師，只要用Copilot就可辨到。它如同字面意義，是能夠為你打造出應用程式的軟體工程師代理。」

法萊爾表示，A─SWE可以自主撰寫程式、開發應用，還可以測試、除錯，既要接手工程師不想做的事情，也能兼顧工程師想完成的任務。如此一來，各個企業都有望成倍增加團隊規模，進而擴張軟體開發的產能。

Anthropic觀察：新創比大企業更會靈活用AI

另外，從Anthropic本週（4/28）發表的經濟指標（Economic Index）報告，也能瞥見軟體工程上AI運用的冰山一角。

Anthropic針對自家旗艦對話式AI服務產品Claude，以及專門針對開發者的Claude Code，分析超過50萬筆與程式開發有關的互動紀錄，發現三項關鍵趨勢。

首先，AI正從輔助（augmentation）轉向自動化（automation）。在Claude Code的互動中，有高達79％的任務屬於完全由AI執行的自動化工作，遠高於Claude.ai的49％。換句話說，開發者直接利用AI開發出解決方案，不再像過往那樣，只是讓AI輔助自己寫程式而已。

第二，前端和使用者介面開發是AI滲透最深的領域。Anthropic觀察到，比起後端開發，前端網頁常見的JavaScript和HTML是利用AI生成程式碼中，出現頻率最高的程式語言，可以從中看出AI對於簡單的應用程式和介面設計帶來的破壞力。

第三，新創公司積極擁抱AI，而大型企業反應相對保守。Anthropic初步統計，Claude Code上有三分之一的對話可能和新創公司的工作有關，只有13％和企業應用程式有關，「顯示使用尖端人工智慧工具的靈活組織與傳統企業之間存在差距。」

Anthropic觀察，人們使用Claude和Claude Code以便實現自動化的情形正在增加。取自Anthropic部落格

包含Anthropic、OpenAI和Google等AI服務供應商，都在緊鑼密鼓提升自家工具的有效性，更鎖定AI Agent（AI代理）服務，希望讓Agent獨立完成工作；而從Duolingo和OpenAI的內部應用也能看出，不管是不是技術背景，都要迅速擁抱AI。

「AI不只是生產力提升工具，它讓我們更接近實現使命。」這是路易斯．馮．安寫給Duolingo員工的話，但其他企業若想要積極轉型，應該也都能從中有所借鏡。

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【本文摘自遠見雜誌5月號】