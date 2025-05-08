Computex 2025 德儀為何跟進輝達看好人形機器人？

【文／魏鑫陽】

2024年的Computex期間，輝達黃仁勳曾強調人形機器人是大未來，在5月將到來的Computex 2025，德州儀器（Texas Instruments，簡稱TI）也將跟進瞄準人形機器人。TI工業自動化與機器人部門副總裁喬凡尼・坎帕內拉（Giovanni Campanella）接受《遠見》採訪，如何剖析未來這類智慧製造的人機共作能力？又如何預期未來機器人將從工廠走進一般生活場域？

全球科技產業的目光再次聚焦台北。5月下旬即將登場的Computex 2025，今年以「AI NEXT」為主題，首場主題演講由輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）打頭陣。

本屆Computex吸引超過1400家廠商、使用超過4800個展位，規模創下疫情以來新高。從製造、醫療、金融、交通到零售與智慧城市，AI正逐步成為各產業的核心動能，尤其人形機器人備受關注。

本屆Computex吸引超過1400家廠商、使用超過4800個展位。取自X@computex_taipei

TI聚焦人形機器人，展示實體AI落地應用

德州儀器（Texas Instruments，簡稱TI）今年以人形機器人為主軸參展，透過馬達控制、感測器整合、AI邊緣處理與安全架構等核心技術，展示AI如何加速實體應用，並呈現AI與自動化融合的新階段。

TI工業自動化與機器人部門副總裁喬凡尼・坎帕內拉（Giovanni Campanella）接受《遠見》採訪時指出，未來3至5年，機器人產業將面臨三大轉型：模組化、高效能AI決策與全面安全設計。TI已在技術與產品上積極佈局。

坎帕內拉表示：「我們選擇人形機器人作為主題，不只是因為它是趨勢，更因為它涵蓋了最具挑戰性的整合需求，而TI剛好在這些關鍵技術上具備深厚實力。」

TI工業自動化與機器人部門副總裁喬凡尼・坎帕內拉。TI提供

跨感知與安全設計，建構機器人核心平台

坎帕內拉強調，人形機器人不僅要會移動，更要具備感知、運算與即時反應的能力，還要確保操作安全。TI的技術平台涵蓋馬達控制、感測器、通訊介面到AI處理器，為機器人建立模仿人類行為的基礎。

在動力設計上，TI的馬達控制方案支援10瓦至30千瓦動力需求，涵蓋工業型與電池供電型機器人，適用於高自由度、需獨立控制數十關節的人形機器人。

感測方面，TI提供完整的雷達、LiDAR與影像接口，協助機器人即時感知與反應。這些感測數據經由TI處理器進行AI邊緣推論，並搭配低延遲通訊與安全設計，讓機器人在動態環境中穩定運作。

TI的技術不只停留在實驗室，美國新創Apptronik推出的人形機器人Apollo，具備40軸控制能力，可模擬人類行走、抓握與站立等複雜任務。這款機器人的核心元件，包括微控制器、功率元件與安全技術，全由TI提供。

Apollo需在有限體積與電池供電下驅動數十組馬達與感測器。TI的氮化鎵（GaN）FET技術提供高功率密度與低損耗的控制能力，協助模組縮小與節能。功能安全元件也透過TÜV SÜD認證，為醫療、零售與家庭場域建立未來可擴展的安全標準。

矽谷關注：NVIDIA GTC聚焦人形機器人

不只TI關注人形機器人，今年NVIDIA GTC開發者大會也將此列為焦點。AI不再只是軟體內的模型，而是實體世界互動的決策核心。

坎帕內拉指出：「未來的機器人要能看、能動，更要能即時判斷。TI聚焦的，就是這種感測融合與處理器能力。」

TI的處理器平台支援多層次AI運算，從影像辨識到即時反應，不只強調效能，更講求模組化、低功耗與邊緣部署效率，推動AI從雲端走向邊緣應用。

三大變革塑造機器人未來5年走向

坎帕內拉在訪談中特別指出，未來3至5年，機器人將歷經三大變革。

第一，模組化與高密度電源整合，將讓機器人更小型、更易部署。

第二，AI即時推論能力大幅提升，讓機器人從執行任務轉向理解情境，實現自主行為。

第三，功能安全設計將成為標準，因為愈貼近人類，安全愈是關鍵競爭力。

TI從GaN FET到安全設計流程，正打造一套可快速導入與認證的技術平台，並預計在Computex 2025展出。

與達明機器人攜手，深耕台灣智慧製造

身為全球半導體重鎮，台灣在智慧機器人領域也不缺席。TI長期與達明機器人（Techman Robot）合作，協助其強化感測融合與人機共作能力，應用於電子產線、檢測與組裝中。

坎帕內拉說：「台灣製造業的敏捷與創新令人印象深刻。與達明合作不只是落地技術，更是參與亞洲智慧機器人浪潮的前線。」

從展場到產線，TI打造AI時代的基礎工程

從Apollo機器人到達明Robot，再到AI NEXT的大趨勢，TI以晶片平台支撐人形機器人走出實驗室、進入真實世界。

坎帕內拉總結：「TI不只是零組件供應商，更是讓機器人安全、聰明運作在真實世界的推手。」這也正是AI時代最需要的核心基礎。

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【本文摘自遠見雜誌5月號】