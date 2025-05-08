企業、醫院掀ESG轉型浪潮 台灣永續工程3.0如何落地？

【文／李建興】

結束上一個20年，《遠見》ESG企業永續獎正式邁入第21個年頭，今年的314件參獎方案，足以看見台灣永續轉型的演化與優化，更證實永續工程3.0正式上路。此外，《遠見》今年更首創「ESG醫療永續獎」，將影響力延伸至國內醫療機構，為台灣永續發展締造全新里程碑。

身為媒體圈歷史最悠久的永續獎項，《遠見》ESG獎幾乎是一部台灣永續轉型之路的活歷史。從早期的CSR（企業社會責任）到後來的ESG，目前更隨著案型的迭代與升級，進入永續3.0的時代。

從永續1.0到3.0，《遠見》無役不與

事實上，CSR早於2000年初期，各國政府開始鼓勵企業揭露非財務資訊，CSR報告書逐漸風行，企業社會責任的概念就孕育而生。而《遠見》亦在2005年時就領各界之先，舉辦了第一屆的CSR企業社會責任獎。

直到2015年聯合國發表「永續發展目標」（SDGs）及2015年巴黎協定簽署後（2016年生效），全球企業才開始大規模地系統化導入ESG策略與報告機制，ESG自此快速普及，不久後，《遠見》也在2023年將CSR獎更名為ESG企業永續獎。

其實，ESG與以往的CSR相比，最大不同在於其系統性、具體性、戰略性和規範性的提升。首先有別於單純的理念倡議層次、企業形象點綴的CSR，ESG則發展出具體的評估指標，在愈來愈多法規和政策的推動下，企業不僅從單向溝通走向與更多利害關係人議合，資訊揭露也逐步從自願走向強制。

現今諸如歐盟的「企業永續發展報告指令」（CSRD）將擴大ESG報告的範圍和要求，涵蓋更多企業，並提高報告的標準化和可信度。而台灣金管會推動的「公司治理3.0」「永續發展路徑圖」，也明確要求上市櫃公司揭露ESG資訊，並將永續指標納入公司治理評鑑。

而歷經了第一個20年的萌芽和迭代，2025年，《遠見》從第21屆的參賽方案中，更嗅出台灣的永續3.0已悄然啟動。

製表：劉麗堅

永續3.0特色1：自然資本成主流

首先，在方案主題上，台灣企業在環保議題，從減碳、降排，逐一邁向循環經濟的深化，並也擴展到強調整體供應鏈的永續績效。因此，無論從產品設計、生產製造到廢棄物處理，企業將更積極導入資源循環再利用的模式，減少對原生資源的依賴，並降低環境衝擊。

永續3.0特色2：企業人權變標配

值得注意的是，供應鏈中的社會與人權議題。人力資本管理、DEI （多元、平等、共融） 等社會議題也將被賦予更高戰略地位。其中，KPMG發布的《金蛇吐祥掌握2025年D.I.N.G四大ESG關鍵趨勢》就明確指出，DEI議題已上升至治理層面，也開始注重供應鏈勞動人權監管。

永續3.0特色3：人工智慧來助攻

另外，企業在ESG執行上，正從傳統的手動模式轉向數位化與AI的應用。誠如軟體大廠SAP所言，AI可協助企業在永續報告、供應商採購、生產製造、能源管理及人才招募等關鍵業務環節，優化資源配置，加速實現ESG目標。

永續3.0特色4：更多法遵得注意

至於在標準與方法上，隨著金管會規定，上市櫃企業需在2024年第四季前完成與國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則S1與S2的接軌準備，並於未來年度依資本額大小分階段實施。因此，今年的案例，可以看出國際標準與框架的採用將更廣泛，如GRI、SASB、CDP等國際通用準則，以及TCFD、TNFD等特定議題的框架，將被更多台灣企業採用。

企業的永續轉型，歷經了20～30年的經驗洗禮、國際澆灌及創意迭代，對企業而言已從付出轉為收割、負債化為資產，在步入永續3.0的時代，更可以看見，原本依循法規、礙於面子的轉型工程，將因為創意與創新，反讓企業有了革命性的成長，而《遠見》將持續見證這樣的改變。

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詳細內容請見遠見雜誌2025年5月號：

ESG再升級！台灣企業、醫療產業，共創永續影響力



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【本文摘自遠見雜誌5月號】