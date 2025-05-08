90天豁免期倒數！台灣如何拆解川普關稅炸彈？

【文／林讓均、廖君雅】

4月2日，美國總統川普對全球投下「對等關稅」震撼彈，究竟川普祭出高額關稅的底層邏輯是什麼？將如何重塑全球政經與貿易版圖？從貿易戰引爆金融戰，「海湖莊園協議」為何是焦點？川普關稅豁免的關鍵90天倒數計時中，《遠見》為你深度整理台灣求生全攻略。<／b>

美國時間4月2日，美國總統川普宣稱的「解放日」。他在白宮花園記者會拿著如同價目表的碩大字卡，宣布對全球開徵「對等關稅」，那一刻起，全球航運開始上演迷航記，尤其是承攬全球八成貿易量的海運。

美國周邊海域擠滿進退不得的「流浪貨櫃船」，只因原本的美國進口買家、各出口國的賣家都不願意支付高昂關稅；有些則決定棄單停損，委由海運公司處理，甚至任由一櫃櫃貨物往海裡倒。

光是對等關稅一項就被課徵達125％的中國，更因為進、出口雙方緊急喊卡，上海港、深圳港等國際大港的碼頭上都出現「貨櫃墳場」，停泊著大量無法出發與裝運的商品。美國港口也被數萬輛進口車塞爆，遲遲等不到認領。

關稅大刀砍向各國，全球股匯債大逃殺

4月9日，對等關稅生效不到24小時，川普又以一則社群貼文宣告，除了中國之外，對等關稅暫緩90天。關稅政策髮夾彎，全球物流又從急停到急衝，甚至有業者湧現急單，不惜成本動用昂貴空運搶載貨品，希望趕在90天期限截止之前進入美國。

身處川普關稅海嘯第一排、主力產品是套筒板手收納箱的鈺晟精密工具總經理謝志堅對《遠見》表示，由於其美國市場營收占比超過五成，客戶包括沃爾瑪等大零售商，和美國客戶關係無法中斷，恐怕關稅必須吸收一半以上，咬牙犧牲自家獲利。他已無法想像90天後會怎樣，只能搶豁免期緊急生產供貨，至少此時關稅只有10％。

但整體而言，並未發生航運商期待的「搶艙、爆艙與加價」豁免行情，因為關稅前景不明，全球業者只能縮手觀望。

訂單不下、貨物不出，美國貨架被搶空了！美國婦女蓋洛威（Brandy Galloway）就對媒體表示，近日多次到超市搶購咖啡、番茄醬、油、鹽等日用品，她表示如果還有錢，願意囤貨三倍的量，「因為以後會愈來愈貴！」

川普關稅引發全球拋售美債，美國公債殖利率急速飆升

這樣的預期心理帶動全美各地囤貨潮。沃爾瑪、塔吉特和家得寶等美國三大零售商的執行長傳出已私下警告川普，如果關稅再實施下去，不僅物價會飆高，而且有錢也買不到商品。

於此同時，全美各地爆發數波大規模遊行，數百萬人上街頭要川普「把髒手拿開」（hands off），抗議他如希特勒、法西斯主義者一般的獨裁專權作風。4月23日，包含紐約州在內的美國12個州政府聯合狀告川普政府侵害國會憲法職責，違法引用《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）來課徵關稅。

再把視角轉向投資市場。一個月以來，全球股市如坐雲霄飛車，追著川普發言劇烈波動，動輒締造「史詩級」漲跌紀錄，而美債、美元則全面崩跌。尤其美債被大力拋售，10年期公債殖利率在4月創下一週內漲近兩成、飆至4.5％的紀錄，30年期公債殖利率幾乎觸及5％，單週漲幅創10年新高。波動之大已動搖美國公債做為「無風險資產」的地位。

一團混亂之中，投資銀行與經濟學界紛紛下修經濟展望。4月23日，國際貨幣基金組織（IMF）發布展望報告下調2025全球成長率從3.3％至2.8％，美國甚至被大降0.9個百分點、至1.8％，而亞洲的東協國家更是重災區。摩根大通以「血色將至」為題警示全球衰退機率高達六成，其總裁戴蒙（Jamie Dimon）直言，若川普強行改變全球貿易結構，即便不衰退，經濟也將停滯。

頭上懸了一把劍，台灣恐面臨半導體關稅

總統賴清德指台灣被列為第一批談判名單，但台灣談判團隊能成功拆掉32％的高關稅炸彈？

「這顆炸彈拆不掉，那恐怕會釀成台灣史上最大經濟衰退！」亞太商工總會執行長暨東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，台灣歷經1970年代石油危機、中國2001年加入WTO成為台灣貿易對手、2008年金融海嘯、新冠疫情，但衝擊都沒有這波猛，因為以前的危機中，美國這個全球最大的財貨終端市場都在，現在卻可能面臨本質性的改變。更何況對等關稅炸彈還沒拆完，川普先前威脅的半導體關稅又如一把懸在頭上的劍，威脅著矽島台灣。

2024年台灣的出口占GDP比重為63.47％，對美出口已達23.5％、僅次於中國。對美出口品項高比例是資通訊、電子零組件和半導體。邱達生表示，台灣出口將近八成是中間財零組件，根本避不掉關稅，除非從貨幣政策檢討起，不要過分依賴經濟出口，刺激更多內需消費；或者，採取更靈活的跳板策略，尋找自由貿易協定覆蓋率高的國家做為生產基地，賣向其他關稅低的市場。

台大政治系教授蘇宏達指出，國際政經權力秩序正在重組，全球化邁向終結，區域化成為新常態。美、歐、中三大經濟體轉向近岸與友岸外包，他提醒，台灣若執迷於「脫中入北」的單一邏輯，無異自絕於亞洲區域合作的機會。他強調，台灣可保持彈性，與多國簽訂區域貿易協定、優遊於東南西北。

川普關稅豁免的90天截止之後，不管關稅談判得如何，台灣的新挑戰才正要開始，畢竟川普2.0任期還有1300多天。政府、企業與民眾都要有更靈活的求生備援方案，苦日子裡，活下去才能看見曙光！

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詳細內容請見遠見雜誌2025年5月號：

GDP不保三、台商大逃殺，川普關稅讓台灣苦日子來了？



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【本文摘自遠見雜誌5月號】