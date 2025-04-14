「極限旅行者」有多狂？終極目標是走遍全球193個國家

【文／邱祐慶】

你聽過「極限旅行（Extreme Travel）」嗎？愈來愈多旅行者不再滿足於常見的觀光路線，而是將「走遍世界每個國家」視為人生目標，無論是因為個人挑戰、對未知的好奇，還是受到社群媒體影響，這個曾經屬於富裕階層的興趣，如今已吸引來自各行各業的探險者加入。洛杉磯作家修斯（Kathleen Hughes）就在《華爾街日報》分享他對極限旅行的看法。

「我是下定決心，要在有生之年遊遍世界上所有的國家！」修斯提到，接下來幾週，她將與丈夫再前往四個國家：菲律賓、汶萊、新加坡和馬來西亞，「這將讓我的旅行清單達到近50個國家！」

為何會有這股環遊世界的衝動？修斯說，她一直就很熱愛出國旅行，但最近才發現有一群人，不論那個國家有多危險，都會前往旅遊。對他們來說，終極目標是193個國家，也就是所有聯合國會員國。然而，由於美國國務院在2017年禁止公民前往北韓，不少美國旅行者只能停留在192國。

修斯說，這種旅行方式有時被稱為「國家收集」（country-collecting）或「競技旅行」（competitive travel），過去主要是富裕男性的專利，但如今在社群媒體和集體好奇心的推動下，已成為一個快速成長且更加多元的社群。

「那些聲稱已經遊遍全球或創下某種紀錄的人，可能會吸引媒體關注、獲得出版合約或贊助，但同時，他們也會引發爭議與質疑。」修斯舉例，如何定義一次「旅遊」，一直是個爭論不休的話題，而某些人聲稱自己是「第一位」完成某項壯舉的人，卻往往會引發爭執。

極限旅行的終極目標是193個國家，也就是所有聯合國會員國。僅為情境示意，取自Unsplash

收集國家的衝動，就像一種「執著」

極限旅行者的動機，其實也各不相同。「通常，這些人都是在網路上看到某人的故事，才想要跟著去做，」Podcast《Counting Countries》主持人加扎里安（Ric Gazarian）向《華爾街日報》說道。他專訪一些極限旅行者，探討他們的旅行歷程。許多人是在經歷人生重大變故後，決定挑戰這種旅行方式，例如，配偶去世、分手、病後康復或退休。

而加扎里安自己，曾在2008年金融危機中失業，也因此展開極限旅行，目前已造訪184個國家。

這種旅行模式，也吸引那些熱衷於「完成待辦清單」旅行的人。「收集國家的衝動，其實和集郵或觀察鳥類沒什麼不同，就像一種對『完成』的執著」，旅遊書作家賽米娜拉（Dave Seminara）說。

而對修斯而言，她的父親也曾在1970年代當背包客環遊世界，「我從小就覺得，這是一件理所當然的事，一個不容錯過的體驗。」去年11月，修斯參加了在曼谷舉辦的「非凡旅行節」（Extraordinary Travel Festival）；這場由podcast主持人加扎里安組織的盛會，吸引了超過200多名極限旅行者。

修斯提到，無論人們選擇旅行的理由是什麼，網路社團裡都有充足的支援，參加人數也在近年成長不少。例如，臉書社團「Every Passport Stamp」提供從戰亂國家的安全建議，到尋找當地導遊的各種資訊。

旅行社團「Most Traveled People」創辦人維利（Charles Veley）表示，群組的會員人數已從一年前的三萬人，成長到四萬人。「NomadMania」在去年新增了1.2萬名會員，總數達到約4.2萬人。「Travelers' Century Club」則開放給曾造訪100個以上國家或地區的人加入，裡面的1600名會員中，有人完成193國的目標，甚至還有人前往某些沒有機場的偏僻小島。

「極限旅行」模式也吸引一些人收集國家。僅為情境示意，Unsplash by GeoJango Maps

在政治動盪地區，特別可能遭遇驚險

當然，極限旅行者有時也會遭遇驚險情境，例如，遭到監禁、遇到詐騙或遭受全身搜查，特別是在政治動盪的地區。

來自波蘭華沙的房地產投資者穆圖里（Slawek Muturi）表示，自己大多數旅程都很順利，但只有一次例外。2024年1月，他在非洲毛里塔尼亞搭乘公車，準備穿越塞內加爾、幾內亞和布吉納法索，前往象牙海岸。然而，當公車在布吉納法索拋錨時，他決定步行 10公里前往邊界時，卻被「全副武裝的人」攔截，遭拘留四天，沒有手機，也無法得知對方的身分，「我當時害怕自己被綁架了，」他回憶。

他後來才知道，這些人是當地平民，被指派報告任何可疑活動，而他的行為顯得格外可疑，因為「他們從未見過有遊客在徒步旅行」。「他們還說我是有色人種，卻說自己來自波蘭，」穆圖里的父親來自肯亞，母親則是波蘭人。

極限旅行更像是心靈與文化的挑戰

你可能會想問，這樣子的旅行不就是一直在花錢嗎？但極限旅行的成本，其實是可高可低的。

「我們有些會員坐頭等艙旅行，也有些是當個快樂的背包客，」Travelers' Century Club主席巴特（Margo Bart）表示，許多極限旅行者是遠端工作者，或是工作與旅行不停交替，還有一些旅遊網紅則透過TikTok和Instagram獲得贊助，以支付旅行開銷。

「Most Traveled People」創辦人維利則估計，遊遍193國約需19.3萬美元（約新台幣640萬元），他建議新手按照區域旅行，住青年旅舍、搭廉價航空，並熟悉哩程點數的運用。「前往難以抵達的地方時，多結交一些朋友，這樣可以分攤成本，」維利建議。

極限旅行不僅是一場地理上的探索，更是一場心理與文化的挑戰，無論是因為對世界的無限好奇，還是為了尋找人生的轉折點，這些勇敢的旅行者，都在旅途中經歷了前所未有的體驗。

隨著社群媒體的推動，以及全球旅行社群的壯大，這種極端旅行方式正變得愈來愈普遍，並吸引更多人踏上征服世界的旅程。然而，在這場看似無止境的冒險中，最終留下的並不只是護照上的印章，而是改變世界觀的珍貴回憶。

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【本文摘自遠見雜誌：「極限旅行者」有多狂？終極目標是走遍全球193個國家】