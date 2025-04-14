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「阿力海」憑什麼成為Buffet南霸天？獨家揭密百億董座朱仁宗

聯合新聞網／ 遠見
「阿力海百匯」背後操盤手朱仁宗，不只是飯店老闆，還是營建事業年營收破百億的桂田集團董事長。 陳之俊攝
「阿力海百匯」背後操盤手朱仁宗，不只是飯店老闆，還是營建事業年營收破百億的桂田集團董事長。 陳之俊攝

【文／吳婉瑜】

台南永康有家Buffet餐廳，聲量竟超越漢來海港、饗食天堂？非連鎖、不設點百貨的「阿力海百匯」，被網友評價為「南霸天Buffet」「南台灣吃到飽天花板」，憑藉高檔海鮮食材，在南部吃到飽市場占有一席之地，年營收突破3億。背後操盤手朱仁宗，不只是飯店老闆，還是營建事業年營收破百億的桂田集團董事長。《遠見》獨家專訪揭密桂田集團的經營策略。

當北部人在為旭集、饗饗、島語、栢麗廳等高人氣吃到飽排隊搶位時，南部老饕有另一家口袋名單「阿力海百匯餐廳」。這間藏身於台南永康巷弄桂田酒店裡的自助餐廳，近年在網路上聲量頗高，被YouTuber封為「南霸天Buffet」、「南台灣吃到飽天花板」，更有網友驚呼：「這裡實現龍蝦自由！」

臉書近70萬人的指標性吃到飽社團「台灣大胃王吃到飽Buffet美食 優惠情報」中，不少阿力海的開箱心得，有高雄網友分享：「南部高級吃到飽選擇沒有北部多，原本想換換口味，結果訂位超難搶，第一組客人是住飯店的外國人，熟門熟路就直奔松葉蟹區。」

阿力海以高價海鮮食材與在地小吃等特色，在南台灣吃到飽市場闖出一片天。桂田集團提供
阿力海以高價海鮮食材與在地小吃等特色，在南台灣吃到飽市場闖出一片天。桂田集團提供

當天現場供應窯烤松葉蟹、雪場蟹腳、帝王蟹湯，「日本三大蟹都到齊了」還有現燙羊肉湯、大生蠔、海螺與現烤舒芙蕾，菜色琳瑯滿目，一人價格1580元（官網價格為1690）加一成服務費。另一位網友則以「魚控天堂」形容：「很多現蒸好的魚可以自己拿，沒看到也能直接跟廚師點，生魚片、握壽司品質都很好。」雖然烤物等待較久、飲料略弱，但整體水準仍讓他留下深刻印象。

不只是討論熱度高，阿力海在Google也累積近1.5萬則評論，平均高達4.5顆星——在連鎖集團稱霸的Buffet市場中，這間非連鎖、非百貨設點的自助餐，憑什麼能在南台灣脫穎而出？

「要做就做得不一樣！」朱仁宗：不怕高成本

這一切的操盤手，是桂田集團董事長朱仁宗。「阿力海就是原住民語『澎湃』的意思，」開這家餐廳時，他親自參與營造、工程與定位，但最初內部其實不太看好。「我們價格在當時是台南最高，比漢來、饗食天堂都貴，總經理擔心會賣不出去。但我覺得要做，就要做得不一樣。」

阿力海價格雖比市場略高，但他選用高價食材與在地小吃，企圖收服台南人挑惕的口味。愛好小吃的他，細數台南街頭小吃：豬心冬粉、牛肉湯、小卷米粉、碗粿，他將在地小吃搬進餐廳，「連萬巒豬腳都找來研發到口味一模一樣！」他並提供鮑魚、龍蝦、松葉蟹等高檔海鮮，還有現點現做的鐵板燒、燒烤區等，滿足各年齡層飲食喜好。

「一般吃到飽頂多三～四成，但我們的食材成本占55％，我敢做是因為飯店是我自己的，不用租。」朱仁宗直言，百貨設點型Buffet租金往往占20％以上，加上人力成本，利潤極薄。但自有產權、自營場域的優勢，扣除水電設備、人事等費用後，淨利率仍有25％，「現金流量非常可觀。」

這間僅300多席的餐廳，一年創下超過3億元營收，比許多中型飯店更賺錢。朱仁宗也透露，已著手布局全台展店，未來目標是在北中南設立10家阿力海，搭配中央廚房，一年營收上看30億元，「這是個大市場，但要循序漸進。」

坐擁Buffet、國際酒店！桂田百億營建事業起家

阿力海是桂田旗下最被消費者所熟知的門面之一，但背後撐起整個集團的，是龐大的營造與建設體系。桂田集團目前旗下共有10個事業體，年營收百億，包含兩家甲級營造公司、桂田機電，以及兩家建設公司。

「營造體系一條龍整合後，效率高，目前在建工程總金額約700億，其中社會住宅案就占400億，其餘是廠房。」與部分靠資金槓桿操作的建商不同，朱仁宗強調自己「穩紮穩打」，「我們幾乎沒有大筆借貸，財務壓力很小，政府打房政策對我們影響有限。」

除了營造與建設本業之外，桂田的飯店體系也逐步展開。朱仁宗說：「飯店雖然只占營收10％，但我願意投入資本，是因為它有三大價值——品牌、土地增值、人脈。」

以2005年開幕的台南桂田酒店為例，當時選址在永康非市中心，「巷仔內的大飯店」一度不被看好，「永康在台南縣市合併前就是地理中心，加上南科帶動商務需求，後勢看漲。」朱仁宗當時入手的土地每坪僅五萬，如今漲到6、70萬，「光土地就升值近30億。」他笑說：「飯店難賺沒錯，但我晚上睡覺土地就在升值。」

桂田旗下飯店品牌紛紛開展

不靠陸客、抗住疫情、長期投資，桂田的飯店事業不求「立刻回本」。朱仁宗坦言：「台東桂田喜來登虧了七年，疫情時一個月虧1500萬，但我沒裁員沒減薪，因為我看的是長期。」

他也堅持引進國際品牌，與萬豪集團合作經營台東桂田喜來登，以SPG會員制度打開國際知名度，「飯店不能只靠硬體，要有品牌才能站穩。」目前集團旗下已有兩家飯店：台南桂田酒店、台東桂田喜來登，以及2025年即將開幕的台東五星親子飯店與南科無人旅店。

而明年，桂田集團總部也將正式遷入自建大樓——樓高130多米，完工後有望成為台南新地標，樓上是桂田總部，樓下則由國際品牌艾美酒店進駐經營。「做生意不能只看眼前，」朱仁宗從選址、養地、創品牌，這套經營邏輯從營造場走進飯店、走進消費者的餐桌，正在逐步建構桂田的企業王國。

【桂田集團檔案】

董事長：朱仁宗

1. 成立時間：1997年成立長禹鋼構

2. 員工數：1000多人

3. 旗下事業體：長禹企業有限公司、三民營造股份有限公司、桂田營造股份有限公司、澄田建設股份有限公司、桂田機電工程股份有限公司、台南桂田酒店、台東桂田喜來登酒店等。

4. 2024年營收：逾100億元

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【本文摘自遠見雜誌：「阿力海」憑什麼成為Buffet南霸天？獨家揭密百億董座朱仁宗

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