川普關稅惹怒全球「抵制美貨」！美國經濟恐蒸發830億美元

【文／吳季柔】

川普於4月2日「解放日」宣布對世界各國的對等關稅，全球對於「關稅人」川普的不滿隨之飆升，「抵制美國」（Boycott USA）也躍上社群平台、搜尋引擎的熱門詞彙。高盛預估，這波抵制風潮恐導致美國經濟蒸發830億美元。究竟，這波抵制美國貨的風潮從何而來，有哪些國家響應？除了成為標靶的特斯拉之外，還有哪些美國商品慘遭殃？

川普2.0上任以來，在全球掀起至政治、經濟風暴，經手之處皆天搖地動，再加上4月2日「解放日」對世界各國祭出對等關稅大招，已引起多國不滿。

不只政府、領導人正緊急討論如何應對，大眾也受夠川普政府如同「惡霸」般的行為，從社群平台上開始興起「抵制美國」（Boycott USA）的討論聲浪。

「抵制美國」風潮起源？哪些品牌慘遭殃？

這波抵制美貨潮，源於同樣屬於「五眼聯盟」的加拿大，不滿過去的美國老大哥翻臉不認人。不只是美國總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance）多次形容加拿大是美國的第51個州，更以芬太尼、邊境移民為名義，對加拿大課徵25％關稅，

不滿於此，加拿大政府帶頭抵制，在安大略省省長福特（Doug Ford）要求下，安大略省酒類委員於2月已下架所有美國酒類商品，其他省分紛紛響應。

安大略省省長福特。取自X@fordnation

更有眾多加拿大網友表示，這輩子都不願再踏上美國土地，呼籲抵制前往美國旅遊。值得注意的是，加拿大一年赴美旅遊人數高達2000萬，是美國最大宗的外國遊客來源。根據加拿大統計局，2025年2月，加拿大往美國的邊境通行量下滑兩成。

鄰近的墨西哥與拉美國家也興起反抗聲浪，「拉丁裔凍結運動」（Latino Freeze Movement）便是一例，該組織一一列出美國企業對於「多元、公平及包容」（DEI）計畫的態度，呼籲拉丁裔抵制背棄DEI原則的美國企業，以此抗議川普政府遣返移民的行動。

接著，這波反抗潮迅速蔓延至歐洲，尤其以丹麥、瑞典與德國等國家響應最為熱烈。截至4月4日，社群平台Reddit「從歐盟購買」（Buy from EU）群組創立一個半月，已吸引20.6萬人加入，是平台規模前1％的群組之一。

社群平台Reddit「從歐盟購買」（Buy from EU）群組創立一個半月，已吸引20.6萬人加入。截圖自Reddit

不僅Facebook上可見各來自瑞典、法國的相關抵制社團，如雨後春筍冒出，美國「新聞週刊」（Newsweek）整理谷歌搜尋數據，發現世界上多個國家，包括加拿大、英國、法國、德國、義大利、瑞士、瑞典、丹麥、比利時、印度、澳洲和紐西蘭的人們都正在搜尋「抵制美國」（Boycott USA）。

搜尋內容則包括，「應抵制的美國產品」、「應抵制的美國產品清單」、「應抵制的美國品牌」和「如何抵制美國產品」。以下是各大社群平台最常出現的抵制美國產品清單整理：

德國「反川普」汽水爆紅！瑞典保險公司拋售特斯拉股票

歐洲各國興起抵制美國貨的聲浪，更掀起改支持歐洲本土產品的風潮。德國「商務日報」（Handelsblatt）與民調機構Civey調查發現，64％的德國人表示「如果可以，會儘量避免購買美國產品」。約過半的受訪者直言，川普的政策已開始影響購物選擇。

例如，德國社群媒體也出現「再見可口可樂，哈囉Fritz-Kola」（Bye bye Coca-Cola, hello Fritz-Kola）的貼文，引起關注。

德國汽水品牌Fritz-Kola早在四年前，川普第一任期時就以爭議性廣告嘲諷川普，在這波抵制浪潮中，就成為歐洲民眾替代可口可樂等碳酸飲料的選項之一。其他尋找本土替代品的案例，也包括退訂亞馬遜，改用德國電商Otto；或是取消訂閱Netflix，改為使用德法公共電視台Arte的串流服務。

丹麥最大的連鎖超市薩林集團（Salling Group），3月初開始在店內商品標籤上加入黑色的星形貼紙，用以標示該產品是否產於歐洲。

而在這波抵制潮中，最顯眼的抵制對象便是川普好戰友馬斯克（Elon Musk）所創立的特斯拉。隨著馬斯克在政府效率部（DOGE）風生水起，特斯拉卻因逐漸政治化、忽略員工權利，歐洲銷售持續下跌。歐洲汽車製造商協會統計，2025年1月特斯拉在歐洲的銷售額暴跌，較2024年同期下降了45％。此前，2024年全年，特斯拉在歐洲的銷售額也下降了13％。

不僅如此，近期特斯拉的評價也不太樂觀。瑞典保險公司Folksam正在出售所有特斯拉股份，高達1.6億美元，丹麥退休基金AkademikerPension也已將特斯拉列入「黑名單」，對於馬斯克涉入美國與歐洲政治，企業管理與錯誤資訊等問題表達擔憂。

高盛：抵制行動恐蒸發830億美元

高盛於3月31日發布預測報告，指出外國對美國商品的抵制行動，可能導致美國GDP下滑0.3％，約830億美元。其中，加拿大的影響力尤為重要。英國市調公司YouGov在3月的分析指出，近53％的加拿大人已對美國商品開始一定程度的抵制行動。

美國旅遊協會（US Travel Association）也估計，即便加拿大赴美國的遊客數僅減少一成，也將重創美國旅遊業，包括減少21億美元的消費額，並導致1.4萬個美國工作崗位消失。

隨著這波「抵制美貨」風潮持續擴大，對美國經濟的影響目前仍難以估計，至於川普政府將如何應對、是否會做出回應，目前仍有待觀察。

延伸閱讀：

川普關稅影響，一表看懂台灣科技業誰衝擊大？半導體豁免仍有事？

川普關稅影響太大！各國如何回應？「考慮對蘋果、微軟發動攻擊」

川普關稅有多大殺傷力？專家悲觀預言：「這時」才能低價買進

【本文摘自遠見雜誌4月號：川普關稅惹怒全球「抵制美貨」！美國經濟恐蒸發830億美元】