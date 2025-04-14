【文／李建興】

教育部USR實踐計畫進入第九年，《遠見》USR大學社會責任獎也邁入第六屆，從今年各項報名方案及學校內容，在在顯示大學引導社會和產業發展的力量大爆發，無論在方案的規模、創意和效益……，都足見大學在重握台灣社會產創的話語權。

近年來，台灣的大學在推動大學社會責任（USR），讓科研、教學得以落地在社會應用，同時也在民間企業和公部門的協作下，大學吸取校外的能量和人才，學校開始慢慢拿回領導國家和社會發展的話語權，甚至影響力漸漸超越企業，儼然從第二要角變回最佳男（女）主角。

今年《遠見》USR的參賽狀況來看，USR在質與量上皆有驚人的表現，在在彰顯「學」引領「產、官」的態勢。

十大進化帶動全面翻轉

進化1》永續運動校級化

高教圈不再只關注學術研究，而是透過制度化的方式，將「社會責任」內建於學校治理中，體現大學的社會價值。

進化2》參與規模全面化

總共9萬6205人外部人員共襄盛舉，平均每案630.0人，同時每案還向外連結5.5所學校、4個NGO組織。

進化3》經費投資優先化

值得一提的是，儘管當下大學都飽受經費不足之苦，各大學在永續方面的投資卻不手軟。姑且摒除掉USR方案及永續課程的投資，光是在和校務相關的永續投資，平均每校都大方砸下1757.0萬元，其中教育部補助達1491.1萬元。

進化4》方案接軌國際化

以往，大學總給人「鎖在學術象牙塔」的刻板印象，但這次參賽大學永續報告書組的學校，有93.3％符合GRI Standards，各方案也平均向外連結1.3個國際單位。

進化5》教學課程永續化

另外，為了幫社會培育出更多的永續、綠領人才，各大學善盡教學的本份。在這次報名「永續課程組」的方案中，平均每課程5個學分，平均經費為334.2萬元，共41043人參與。其中，每案授課老師8.6名，每案修課學生925.6名。

進化6》議題案型多元化

令人激賞的是，有別於以往的行禮如儀，今年USR 議題範疇明顯深化與多樣化，且都呼應聯合國的17項永續發展目標SDGs。

進化7》活動過程跨界化

隨著USR的深化與複雜化，大學在執行永續工程時，不再單打獨鬥，跨校合作儼然成為王道。

進化8》方案執行AI化

而在後AI時代，大學在執行USR，也懂得靠AI借力使力。在今年的215個報名方案中，不乏看到USRAI的身影。

進化9》社福行動獨創化

至於最大宗的社區或偏鄉社福服務，也看得出各大學努力地迭代升級。

進化10》企業合作公司化

特別的是，大學在執行永續方案時，不再只做「無本生意」，更強調能將藉由市場、商品化的手段，讓方案可以回饋到校方。

不過，值得深省的是USR計畫仰賴教育部補助的比重仍過高，如何讓計畫具備自我運作的能力，成為未來關鍵。

詳細內容請見遠見雜誌2025年4月號：AI．永續．跨界！USR大學社會責任獎揭露十大進化

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【本文摘自遠見雜誌4月號：《遠見》大學社會責任獎揭曉！USR能量大爆發，大學重返社會主場】