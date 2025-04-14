超高齡社會全民必修 擁抱「超樂活世代」5大共好課

【文／段詩潔、周彥妤】

台灣正式邁入超高齡社會，如何「好好變老」，成為社會、家庭與個人都要面對的課題。超高齡挑戰不僅攸關「高年級生」，更是台灣各界必修的跨域共好課。從職涯、照護、科技、社區到財務五大面向，一場場的創新實驗悄然展開。唯有讓不同世代跨界交融，才能共創迎向百歲的「超樂活世代」，攜手書寫人生下半場的美好篇章。

今年步入「超高齡社會」的台灣各地都掀起熱議與行動，想將超高齡轉化為不同層次的意義，跨界、跨年齡擁抱「新樂活世代」。

先來看看台灣人口結構發生哪些翻轉？所謂「超高齡」，亦即代表台灣65歲以上人口占比超過20％，每5人就有1人超過65歲！而且台灣高齡化的速度在全球數一數二，每2個人就有1人超過45歲，國發會預估在2047年會超越日本，2070年推估老年人口占比將高達46.5％，僅略低於韓國。若以年紀級距的人口數分布來看，幼年、青壯年與老年三階段的分布圖形會由1970年代的金字塔型，逐漸轉為2070年的倒金字塔型。

製圖：李健邦

製圖：李健邦

第二次長壽革命，人類要學習「好好變老」

除了「人口老化」，另一個巨大課題是「長壽」。

全球長壽趨勢研究權威、倫敦商學院經濟學教授安德魯．史考特（Andrew J. Scott），在新書《給壯世代的百歲人生思維》中指出，據美國精算學會預估，目前在美國出生的嬰兒，能活到95歲的機率超過50％。

史考特認為，人類第一次長壽革命已經完成，多數人因而可預期活到很老；如今則走向第二次長壽革命，也就是改變老化過程，而壽命延長也產生了新的人生任務：「好好變老」。

如果老得健康又充實，而不是生病、虛弱又沒錢；健康、生產力、參與感維持得愈久，年老時就會有更多選擇。展望來日方長，我們現在的作法就能夠有所不同，可以重新思考人生方式。更重要的，高齡社會的重點不只在老人，也在為年輕人做好面對未來挑戰的準備。

不論是人口老化或長壽議題，首當其衝的就是醫療與照護。

老老照顧，扛下沉重長照問題

現在流行一句話，「得護理者得天下」，王智弘說，這不僅赤裸裸反映醫界對護理人才的需求，也是一場人力資源的競爭。而強調跨部門、跨專業的整合照護模式，將逐漸成為發展趨勢，例如社區健康中心、居家照護服務、在宅住院、遠距醫療等新型態模式的推動，都有助於分散醫療壓力並提供持續性照護。

製圖：李健邦

照護模式大翻轉，AI科技促進「活躍老化」

智慧醫療與AI技術的導入，是傳統以人力密集型為主的醫療照護模式轉型關鍵。人口結構的劇烈變遷，帶來經濟、醫療與社會的多重挑戰，但也催生了健康壽命、失智預防與科技應用的新契機。

AI技術在高齡照護中大顯身手。日本利用AI分析步態，透過手機攝影記錄高齡者走路姿勢，判斷平衡性與步幅，預測跌倒或疾病風險。台灣則在日照中心與居家場域導入感測器，例如床墊感測器可偵測起身姿勢，預防跌倒；日本更推出一款電燈感測器，記錄高齡者生活模式，若廚房燈未按時亮起，系統會發出警報，通知照護者確認狀況。這些技術不僅提升照護效率，也讓獨居老人獲得更多安全保障。

撕下世代標籤，跨世代的「消齡」互動更勝以往，而這也已發生在全球老化最早的日本社會中。

日本目前65歲以上人口已約三成，預計在2050年每三人就有一人是65歲以上長者。儘管人口老化快速，但長期追蹤日本人消費行為與社會心理變化的「博報堂生活綜合研究所」，近年卻驚訝發現世代之間的喜好與價值觀差異正在消弭中，產生「小女孩和老奶奶追逐同一個偶像與品牌、老爺爺和少年郎一起健身」的消齡化現象。

不只撕下年齡標籤，世代認同也在共融之中，這將是超高齡時代擘建共好永續社會的一大契機，也是必要對策。根據研究顯示，社區中老少一起共學或活動，不僅可以提升學習效果，以及對生活的熱情，對於跨世代的認知與溝通，也有很大的助益。

撕下年齡標籤，「消齡化現象」正發生

在職場上，以往企業喜歡晉用「新血」與「年輕的肝」；但在目前大缺工的時代，加上人口結構改變、45歲以上族群占比已經超過人口一半的現實下，尋找年輕人才，可能比訓練二度就業、培訓中高齡者的時間來得更長。中高齡員工學習力或許沒有年輕人快，但是根據企業回饋，穩定性與社會歷練勝出；更重要的，企業如何營造友善氛圍，給予協助，老中青三代共融，將能擦出更多的火花。

超高齡帶來許多挑戰，但這不只是65歲以上的「高年級生」該面對，而是台灣各界從個人、社區與國家層級必修的跨領域共好課。《遠見》發現職涯、照護、科技、社區、財務五大面向正有許多共融實驗發生中，期待打破年齡藩籬、拆除成見框架，跨界不設框。擁抱迎向百歲的「超樂活世代」，一起好好變老。

詳細內容請見遠見雜誌2025年4月號：台灣擁抱超高齡社會5大必修課！長壽革命2.0，AI助攻好好變老

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【本文摘自遠見雜誌4月號：超高齡社會全民必修，擁抱「超樂活世代」5大共好課】