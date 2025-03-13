【文／林仕祥】

6日，台積電董事長魏哲家（左）與總統賴清德（中）於總統府舉行記者會，向大眾說明台積電在美投資案。總統府提供總統府提供

台積電宣布加碼投資美國1000億美元，捲起社會千堆雪，包括流程是否符合政府目前相關規定，都引起輿論熱議。是否賴清德政府為了嘉惠台美關係偷放水？到底企業赴海外投資的流程為何？《遠見》為讀者釋疑，原來產創條例中關鍵5個字，說明了台積電去美國加碼至今仍符合程序。

台積電加碼投資美國1000億美元，逾台幣3.2兆元，近日掀起輿論熱議，而根據《產業創新條例》第22條：「公司從事國外投資者，應於實行投資前，向中央主管機關申請核准。但投資新台幣15億元以下金額者，得於實行投資後，報中央主管機關備查。」輿論認為台積電此次加碼投資美國，流程似與規定不一，再度掀起討論。

不過《產業創新條例》第22條的文字闡明「實行投資前」，意味企業尚未實質投資前，向投審會申請赴海外投資案，皆符合相關流程。

台積電赴德投資，宣布前也未通過投審會同意

以近年台積電赴德的投資案為例，台積電於2023年8月宣布，在德國與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）合資設廠，共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（ESMC），提供車用先進半導體製造服務。ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），台積電持有股權70％，博世、英飛凌、恩智浦各持10％。

而台積電赴德投資案，投審會是在同年10月26日通過審查，這筆投資案台積電共斥資35億歐元（約新台幣1196億元）。赴德投資案，台積電並非經投審會核准後，才宣布赴德投資，與此次台積電加碼美國的投資案一樣，有無違反規定，關鍵是「『實行投資前』向中央主管機關申請核准，」因此目前來看，台積電加碼投資美國案，仍符合政府相關程序。

經濟部長郭智輝7日受訪表示，投審會目前尚未收到台積電擴大對美投資的案件，但強調台積電的關鍵技術一定會留在台灣，且台積電擴大赴美投資，是非常棒的布局策略。他日前受訪時也指出，投審會不可能因對象特殊放寬規定。

行政院長卓榮泰也強調，台積電未來在台灣的生產計畫不會改變，且會持續增加，「未來很長一段時間內，台灣（將）繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位。」

審核時間，最久可達40天以上

根據投審會公布的「廠商申請對國外（含港澳）從事投資案件審理作業流程」，依不同的投（增）資金額，每案平均的時程有顯著的差異：投（增）資金額未逾2000萬美元者，約2─4天；投（增）資金額逾2000萬美元以上者，或是投（增）資金額未逾新台幣15億元者，約7─20日；投（增）資金額逾新台幣15億元以上，或異常案件者，則在30─40天以上。

具體來說，約有3道關卡，耗時最長的地方，在第一道關卡及第三道關卡，大體流程為，企業向投審會提出申請後，約半天就會到第一道關卡，承辦人審核，承辦人這時會函詢相關主管機關意見，耗時約10─15日，結束後就會將案件送到第二關，由科長決行，繕發企業是否准予投資。

若第二道關卡仍無法決行，就會進到第三道關卡，由司長決行，在這階段，司長會進行提會審查，耗時約10─20日，結束後再繕發企業是否准予投資。

目前來看，台積電這次宣布的赴美加碼投資案，仍在口頭宣布階段，具體來看，仍有多道關卡需要通關，最後是否1000億美元如實投資到位，仍有待後續進一步觀察。

原文出處：台積電赴美加碼投資「關鍵5個字」！投審會到底怎麼審？

延伸閱讀：

台積電加碼投資、技術送人？魏哲家解釋美國研發中心細節

台積電加速赴美，「台灣有事」機率高？前國防部副部長提3點觀察

台積電帶鳳凰城房價漲七成！川普笑了，台灣人哭了？