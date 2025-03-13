學測成績公布之後，考生開始緊鑼密鼓地預備填大學科系志願。升學網站「大學問」日前發佈「2025高中生最愛百大熱門科系排行榜」，其中，政大法律系奪下榜首，全台共有10間學校的法律系入圍排行榜，法律系躍升為「入圍數」最多的科系。對於法律科系熱度躍升，《遠見》採訪法學院教授，分析法學教育的特色與職涯選擇。究竟，大學的法學教育近年有哪些轉變？法律系跟你想像的一樣嗎？原來，在AI時代，學法律會更有職場價值。

大學問發布2025高中生最愛 百大熱門科系，政大法律系奪下榜首。圖為政大法學院新院館，取自政大秘書處

在AI發展的帶動下，台灣科技產業蓬勃發展，連帶影響大學的電資學群熱門度高居不下。但是，在今年「大學問」網站發布的調查中，法律學群卻異軍突起，成為入榜數量最多的科系。

2025年高中生最愛科系排名，政大法律奪冠

上週，大學問發布2025高中生最愛 百大熱門科系，政大法律系奪下榜首。不僅政大法律系獲得高中生喜愛，法律學系更是今年「入榜數最多」的科系。

總計共10間法律系入榜，依序是政大第1、台大第13名、東吳大學第14名、中興大學第25名、臺北大學第27名、成大第29名、輔大第45名、高雄大學第79名、東海大學第82名、中正大學86名。

與去年相比，法律科系排名皆提升，甚至高雄大學和東海大學皆為首度入榜。

2025年熱度竄升，與政治社會時事相關

為何今年法律系熱門度提升？政大法學院副院長朱德芳表示，整體社會環境改變，近年許多政治社會事件也牽涉到法律問題，增加高中生接觸法律知識的機會，進而影響高中生的選系志願。

而大學問也分析，法律系熱門原因不外乎：就業方向明確、工作相對高薪，且有國考證照保障，與台灣司法考試、法律人才需求密切相關。

另外，台灣半導體、AI、綠能、生技等產業的跨國合作增加，需要具備智慧財產權（IP）、國際商務等供應鏈合約、網路數據、人工智慧應用等資安法務應用。多元就業及高薪人才需求增加，也進一步提升法律系的關注度。

大學法律系學什麼？

那法律系課程都在教什麼呢？「真的不用背法條，」政大法律系副教授劉定基笑著說明。他提到，在數位科技進步的時代，背誦意義降低，甚至國考的主要考試科目也有提供法條。

劉定基表示，法學教育培養的能力包含：有系統地分析問題，並找到解決問題的方法。他進一步解釋，許多時候答案不只一個，像是投資人、原告律師、被告律師、法官等不同角色就會有不同角度。

另外，劉定基也強調，除了如何以法律解決問題，如何發現現行法規的問題，也是法學教育的重點。像是近年熱門的AI模型，它需要大量訓練資料，如何「合法取得資料」是模型開發訓練的一大挑戰，而現行法規有哪些不足地方，如何既不妨礙AI發展又保護個資隱私，且保障著作權，這些法規改善也是法學教育、法學研究的面向之一。

大學畢業不只當律師、司法官

法律系畢業，只能當律師或司法官嗎？對於未來職涯選擇，東吳大學法律系副系主任宮文祥認為，法律系「進可攻，退可守」，他建議，學生畢業後不自我設限，可進入各行各業，擔任法遵或法務等法律相關職務；若志趣在此，或沒有其他更好的選擇，仍可進入法律人的舒適圈，擔任律師或司法官。

隨著時代多元發展，法律專業的應用層面也更廣泛，因此，宮文祥認為，法律系學生需要更多的跨領域認識與學習，因此東吳強調學生要有第二專長學習。而政大法學院也開設許多跨域課程，和其他學院、業師合授課程，也成立七大整合型研究中心，聚焦：生醫倫理與醫事法律、多元文化與法律、高齡社會法制、FINTECH科技變革與金融創新等議題。

原文出處：AI時代大學科系如何選？法律系成高中生最愛有理由

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