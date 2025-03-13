電信三雄助攻企業AI應用 化身數位轉型強力加速器

聯合新聞網／ 遠見
台灣大哥大幫助企業降本增效，展示五大AI硬科技，客服、資安、企業協作應用齊發（ 前排左起為台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、91APP產品長李昆謀、台灣大總經理林之晨、台灣大資訊長蔡祈岩）。台灣大哥大提供
台灣大哥大幫助企業降本增效，展示五大AI硬科技，客服、資安、企業協作應用齊發（ 前排左起為台灣大企業服務事業商務長朱曉幸、91APP產品長李昆謀、台灣大總經理林之晨、台灣大資訊長蔡祈岩）。台灣大哥大提供

【文／魏鑫陽】

2025年，全球企業逐步接受AI做為生產力工具的一部分。在台灣，中小企業也開始積極尋求生成式AI的應用方式，以提升營運效率。遠傳電信、台灣大哥大與中華電信三大電信業者，紛紛瞄準這波AI浪潮，積極布局AI解決方案，盼成為企業轉型的加速器。

生成式AI席捲全球！現在，台灣三大電信業者，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信，也參戰了。

這三大電信業者正透過AI客服、智慧醫療、影音生成、資安防護、智慧交通等多種應用，助力企業加速數位化轉型。畢竟，2025年，生成式AI不再只是概念，而已是企業數位轉型的核心驅動力。

的確，自2023年生成式人工智慧（Generative AI, GAI）技術崛起以來，國際科技巨頭如微軟、Google、NVIDIA等，紛紛加碼投入資源，加速推動AI應用的商業化落地。

2024年，生成式AI技術進一步發展，除了大型語言模型（LLM）如GPT-4 Turbo、Gemini 1.5外，各種領域專屬的AI模型，如影音生成、醫療AI、法務AI等也相繼推出。可以說，AI應用真正進入百花齊放的時代。

生成式AI再進化，企業提升業務價值

IDC於2024年《全球人工智慧與生成式人工智慧支出預測》研究報告指出，2023至2027年的五年間，全球AI支出金額年年成長；其中，美國、西歐、中國大陸，為全球AI支出金額最多的三大地區。整體而言，全球AI支出的複合年均成長率（CAGR）為30.2％；以產業別而言，零售、金融、製造，是全球AI支出金額最多的三大產業。

因此，電信業者正是瞄準這波AI變革浪潮，紛紛推出針對企業客戶的AI應用解決方案，幫助企業快速導入AI技術，創造更多商業價值。

相較於2023、2024年的AI發展，2025年，生成式AI技術進一步突破，特別是在多模態應用與自動化決策方面，更是大幅超越傳統的條件式AI。

傳統的條件式AI，主要依賴預先設定的規則與條件，例如，客服機器人需要根據腳本來回答問題，而生成式AI則能透過深度學習，自主生成符合上下文的回應，甚至理解客戶需求，並提供最佳化建議。

此外，生成式AI亦可根據指令，自動產製或創造新的內容，像是以文生文、以文生圖、以文生程式碼、以文生影片音樂等。與過往傳統AI的最大差異，在於能重塑使用者對Al的體驗感受，透過文字指令、互動式對話，協助使用者於時間、成本、效率、生產力，展現不同於往的水準。而且，不限於文字，生成式AI還能處理圖像、影片、音訊等多模態數據，使企業能更靈活運用AI，來提升業務價值。

根據工研院產科所的調查，ICT（資通訊產業）大廠積極投入AI產業化，以提升競爭力。尤其，半導體（如晶片設計）與資通訊大廠數位化程度高，且已布局應用AI技術多年，隨著生成式AI發展的爆發，指標性業者均展開垂直、多元布局，努力擴大營收來源。

例如，聯發科推出「DaVinci（達哥）生成式AI平台」，與SI（系統整合商）、應用服務、硬體設備業者打造AI服務生態系；台智雲則整合華碩電腦、華碩雲端三方資源，提供AI模型代工、算力租賃等多元服務。也有多組國內業者結盟搶建AI算力中心。

工研院產科所研究經理周駿呈表示，相較於AI晶片、AI伺服器等硬體業者而言，台灣業者在雲端服務、軟體工具部分競爭力仍待強化。不過，一些應用解決方案表現出色，如Appier（電商行銷）、CloudMile（AI分析）、iKala（網紅行銷、AI服務）、MoBagel（AutoML平台）、Gogolook（防詐）等，甚至已進軍海外市場。

另，垂直應用行業大廠相對資源豐沛且數位化程度高，因此多半均已設立內部AI團隊投入相關AI技術與應用的開發。例如，國泰金控成立內部AI團隊，並發展生成式AI技術發展框架（GAIA），發表「智慧場景金融」AI應用，提供個人化之金融產品推薦，獲得史蒂夫獎（The Stevie Awards）國際大獎肯定。

因此，面對這場AI革命，遠傳電信、台灣大哥大、中華電信，都各自推出不同的生成式AI服務，協助企業客戶加速轉型。例如，台灣大哥大就積極研發繁體中文語言模型的本地化應用，布局客服AI、AI Agent應用。

只不過，在全速發展之餘，也不是沒有障礙。整體來說，在產業AI化上，台灣企業主要普遍有著「技術人才缺乏」「資料尚未整合／活用程度低」「導入成本過高」等難題。

這，也是三大電信業者著力的重點。

製圖：劉麗堅。遠見提供
製圖：劉麗堅。遠見提供

先試行、再擴展，降低AI導入門檻

而台灣三大電信業者，又是如何看待這樣的AI未來？又有哪些具體作法？

「遠傳將AI視為重要的發展策略，積極導入AI於各項業務中。」遠傳電信總經理井琪強調，透過AI的應用，遠傳不僅提升營運效率，也幫助企業客戶更快實現數位轉型。目前，遠傳已將生成式AI應用於內部數位治理、智慧客服、自動化報告生成等領域，並將這些經驗轉移給企業客戶，幫助企業減少「數位債」，提升生產力。

台灣大哥大總經理林之晨指出：「台灣企業必須加快腳步，把握AI升級時代的關鍵契機。」目前已投入6.9億元研發經費，打造AI客服、資安防駭、企業協作三大領域的AI解決方案。

台灣大哥大強調，AI技術不只是大型企業的專利，中小企業同樣能透過雲端AI工具，快速部署AI應用，實現「降本增效」的成長目標。

中華電信總經理林榮賜表示，AI已是產業數位轉型的核心動能，中華電信將持續提供完整的AI解決方案，協助企業導入AI技術。

目前，中華電信透過hicloud雲端服務，攜手NVIDIA、AWS、Google等國際公有雲，為企業提供AI算力與技術支援。此外，中華電信的AI應用已經落地智慧交通、智慧醫療、智慧法律等多個領域。三大業者顯然已摩拳擦掌，加速搶進AI落地商機。

然而企業導入AI時，仍需克服算力、數據管理、人才短缺與成本等挑戰。工研院建議，企業應透過「先試行、再擴展」策略，搭配電信業者的AI解決方案，降低導入門檻，驗證AI帶來的實質價值。

詳細內容請見遠見雜誌2025年3月號：看好AI落地商機，電信三雄如何成為企業神助攻？

看更多遠見雜誌文章：

電信業拚AI》遠傳「AI智靈」神助攻， 讓企業客服更快更聰明

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電信業拚AI》瞄準三大核心應用，台灣大哥大讓AI「即刻可用」

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