中國低空經濟崛起 掀起千億新戰場

【文／邱莉燕】

低空經濟在中國各地風風火火展開，這不僅是交通革命，更是中國經濟的轉機，紛紛期盼能從天空取得GDP。未來，一座城市的發展榮景，或許得取決於我們頭頂上的天空。

賣天，看似異想天開，實則代表低空經濟這個新興產業正在中國大陸延燒。

何謂低空經濟？擔任上海通用航空協會專家委員會主任的任和解釋，這是一種全新的經濟業態，在3000公尺以下，以各種有人和無人駕駛的航空器飛行為引領，帶動相關產業發展。

「低空經濟應該是產業之母，」同時身兼中國、俄羅斯、澳洲三國工程院院士的任和說，從低空經濟輻射其他產業，將是1：5的帶動效應。過去40年，中國忙著挖隧道、修高速、蓋高鐵，未來就要忙著建氣象場、忙著造飛機。2035年eVTOL（電動垂直起降飛行器）會普遍進入家庭，帶來城市革命，啟動交通革命，使生活方式和生產方式都發生巨大的改變。

低空生活大革命。遠見提供

從北到南，120到300公尺組成天網

自低空經濟被全國兩會寫入2024年政府工作報告，各地方政府宛如「打了雞血」亢奮不已，包含北上廣深在內，總計28個省市自治區推出了一共多達208項鼓勵政策，為各種限制鬆綁。

上海，喊出打造具有國際影響力的「天空之城」；深圳，為低空經濟立法，要成為「世界低空經濟第一城」；深圳、蘇州、合肥、杭州、成都、重慶六座城市，則被官方列為eVTOL試點，在低空經濟的競速中搶得先機。

低空經濟之外，能向天空要GDP的還有對空經濟。低空、航空加太空，「三空」各皆是兆元人民幣產業，並成為世界大國戰略競爭和博弈的主戰場。

像是中國大陸傾全國之力設計組裝的大型民航客機，成都航空買了10架中國商飛的C909、東航迄今接收7架C919、國航及南航宣布各買100架，海航集團豪氣，一次性購買200架，業績井噴中。

在太空領域，民間商業航太公司的火箭轟然發射，已經在太陽同步軌道上成功部署了數百顆衛星。深圳新創公司、影石Insta360製造的全景相機也被帶上太空，透過獨特技術，民眾也拍到了地球與銀河浪漫同框的景象。

你以為中國大陸只會抄襲模仿？「三空」行業有著不少領先全球的黑科技，不僅在中國國內悄悄布下大局，也同步描繪進軍國際市場的藍圖。

低空經濟效應：城市面貌改變、房價平抑

「eVTOL會讓城市去中心化，改變城市業態，」億航智能副總裁賀天星分析，一座城市的發展，全部圍繞著交通，先有了道路才有城市的結構，市中心交通方便而繁華，辦公大樓、醫院、商業消費集中，匯聚大量人群。當eVTOL開闢了全新的「天路」，從再遠的地方到市中心都只要10分鐘的話，人們對交通便利的迷戀將得到解放。

賀天星侃侃而談：路上不會再塞車，人們能選擇住在山清水秀的大自然，企業也可以在郊外設立辦公室，城市面貌被大改造的結果是，平抑了蛋黃區的房價，年輕人買得起房。

對空經濟受到各國政府倡導，而中國大陸從技術創新到市場拓展，爆發式成長尤其引人矚目，卻也面臨著諸多挑戰。

首先是eVTOL，從載重到航程、噪音，尚有優化的空間。若天上隨時有一大群飛行器，現行空域管理系統安全的舉措不足，「亂飛」「黑飛」的現象如何控制？

再者，當各地方政府一窩蜂投入時也要顧慮到，背後可能要付出的試錯成本，低空經濟難保不會再現如太陽能電池產業、半導體成熟製程般盲目跟風、重複投資的弊病，互相競爭又形成產能過剩，造成社會資源的極大浪費。

產業觀察家、野古信息科技總經理陳東升提醒，從事對空產業絕對不是一朝一夕之事，一要有情懷，二要有足夠的實力，三要持續的意志力，是「耐心經濟」。

若說中國過去40年是暴發戶思惟，現在是真正進入理性投資的時代了，「我們要變成賺長錢，賺得慢一點，然後賺乾淨的錢。」陳東升說。

詳細內容請見遠見雜誌2025年3月號：低空經濟來襲！空中計程車、無人機物流提前上演2030未來生活

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