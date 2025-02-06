創新板2.0上路 「亞洲那斯達克」成真？

【文/廖君雅】

2021年7月推出的「創新板」，於2025年1月迎來重大變革，取消合格投資人制度，讓更多人可參與投資。但，放寬投資條件，就能帶來投資量能嗎？創新板2.0，仍有許多挑戰待克服。

近期國內各大券商紛紛通知客戶創新板2.0正式上路，投資人僅需簽署「風險預告書」即可參與交易。許多人開始好奇：創新板究竟有何特別之處，與傳統上市櫃公司又有何不同？

上市櫃審核程序繁瑣，資本額門檻高，對於新創公司來說，進入資本市場籌資往往是一項艱鉅的挑戰。為縮短新創企業進入資本市場的籌資時程，並擴大參與度，證交所與櫃買中心分別於2021年推出「創新板」與「戰略新板」，為符合六大核心戰略產業的新創企業提供上市捷徑。

2024年，13家「戰略新板」公司已正式併入興櫃。證交所轉而力圖活化創新板（TIB），增加新創「留台」募資的誘因，將創新板公司申請轉一般板的上市年限，由兩年縮短至一年。

國際上，美國的Nasdaq（那斯達克）、日本的Growth板、韓國的KOSDAQ、新加坡的凱利板及英國的AIM板，亦有類似機制，專注於高成長、高科技產業。台灣創新板則推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力與經營模式的公司申請掛牌。

建構亞洲創新板，強化競爭

近年在資本市場表現亮眼的台灣虎航、雲豹能源、泓德能源，也都是先從創新板起家。

然而，三年來創新板1.0僅吸引30家掛牌公司與30萬合格投資人參與，外界認為，交易量低迷、流動性不足是主因。

金管會主委彭金隆自上任以來，推動「台版亞洲資產管理中心」成重要施政目標之一。他順應市場需求，同意取消創新板合格投資人制度，自2025年1月6日起，將參與創新板交易的資格擴大至全市場1300萬名投資人，投資範圍瞬間放寬43倍，投資人簽署風險預告書後，就能卡位未來具爆發性的新興潛力股。

證交所也提出三大配套措施：

一、強化審查嚴謹度：引入更多獨立專家，針對新創企業進行更嚴格的評估。

二、打造友善籌資環境：為新創企業提供更靈活的融資選擇。

三、保障投資人權益：提升資訊透明度，並強化市場監管。

彭金隆表示，創新板承擔著活絡資本市場新經濟的重要使命，終極目標是建構亞洲創新板，吸引國內外優秀新創企業選擇台灣掛牌，進一步提升台灣資本市場的國際競爭力。

創新板19家公司一覽，集中科技、生技業。遠見提供

邀獨立專家進行創新審查

證交所董事長林修銘以「精品店」形容創新板的定位。

他強調，創新板專注於高創新、高成長潛力的輕資產產業，例如數位雲端、智慧醫療、人工智慧與綠能環保等。他指出，取消合格投資人制度的目的是提升創新板流動性與估值，吸引更多資金活水注入市場，並希望推動台灣產業創新動能。

此外，證交所也編列全年約5000至6000萬元的推廣預算，鼓勵證券商進行造市，並透過抽獎活動吸引投資人參與。截至1月10日，創新板2.0的日均成交量已達200至300萬股，較2024年第四季的表現翻倍增長。同時開放零股交易，但基於風險考量，當沖交易目前尚未開放。

「台灣科技島的硬實力不僅獲得全世界肯定，創新能力亦名列前茅，所以我們會更加注重審查創新性，也會加強要求公司跟投資者有更多溝通的機會，」林修銘指出台灣創新板的優勢。

證交所總經理李愛玲則補充，將依照業態的不同，聘任經濟部、數發部及工研院等單位的獨立專家評估，七位專家中至少要有五位同意才能放行。

目前創新板掛牌公司僅19家，新增15家的年度目標，已列入證交所績效指標。

新創圈亦相當關注，證交所在升格當日舉辦「挺TIB大喊話」活動造勢，現場座無虛席，共有國內外約250家創新企業、中介機構、創投組織代表出席，在創新板掛牌的走著瞧Gogolook及錼創科技也化身為「活廣告」。

Gogolook是信任科技服務商，主要為企業和個人提供數位防詐服務，2023年7月以首家「新經濟」AI軟體公司之姿掛牌創新板，隨著掛牌後海外布局有成、獲利能力顯著提升，已申請並獲准改列一般板。

Gogolook也曾猶豫要在美國或日本掛牌，最後落腳台灣。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰娓娓道出緣由，他直言當時去美國實力不夠，要去日本營收也尚未到位，幾經衡量後，便決定前進台灣創新板。

事後，鄭勝丰認為這決定做對了，Gogolook得以快速擴充成長動能，只是這一年也有不少人曾向他反映想投資Gogolook，卻卡在資格門檻不得其門而入。

「有價才有量，只要市場活絡就是好事。」鄭勝丰看好這次鬆綁，並期許Gogolook的經驗，能夠鼓舞更多台灣新創公司進入創新板，在資本市場的支持下加速進軍國際。

國內外新興產業成標的

另一家錼創科技，是最早在新創板掛牌公司的「元老」，為MicroLED 技術領域的領導廠商，迄今還留在創新板。值得注意的是，2024年9月及第三季轉虧為盈，加上創新板新制的激勵效果，2024年全年股價就漲一倍，法人亦看好其未來表現。

錼創科技董事長李允立最常跟同事說，專注把本業做好，才能走得更長遠。

若是突然湧入一群菜籃族、投資小白，成日殺進殺出，造成股價波動，也不是經營者所樂見的。李允立強調，資本市場的活絡，應建立在公司實力與長期發展之上，而非投機行為。

至少投資過500家新創公司，創投公會理事長邱德成感慨，台灣過去對創新公司的投資限制過於嚴格，他已不只一次批評合格投資人制度，如今取消限制，相當於拼上最後一塊拼圖，希望往後友善的制度，能夠讓台灣實現亞洲的「那斯達克」願景。

只是創新板的改革措施雖成效初顯，但要實現更大規模的發展仍需克服挑戰。首先，如何吸引更多優質新創企業掛牌，形成具有規模效應的市場是未來重點。此外，如何兼顧市場流動性與投資風險，也是主管機關與市場參與者需共同面對的課題。

李愛玲強調，接下來會積極與公部門、創投合作，主動深入國內外新興產業生態圈，接觸潛在案源，也鼓勵上市櫃集團旗下優質創新公司，以大帶小。目前證交所與國際性會計師事務所合作，以新加坡為基地，深入東南亞新創圈，共同開發海外創新企業案源，未來也會偕同台灣創新企業南向，進行技術交流。

但投資創新板，口袋證券也提醒投資人，要善用公開資訊，並有以下三大建議：

一、藉由法說會掌握企業策略方向、財務狀況；二、密切觀察各股流動性與價格波動，尤其新制度推行後可能大幅影響個股交易量；三、關注公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」，若創新板公司業績發生嚴重衰退，也將在該區揭露未來營運策略。

創新板的企業仍屬於早期發展階段，經營挑戰相對高，股民若要投資，應謹慎評估風險。

申請創新板IPO財務要件

第一類》

．市值不低於新台 幣10億元

．營業收入最近四季合計不低於1億元

．足供掛牌後12個月的營運資金

第二類 （限生技醫療事業）》

．市值不低於新台幣20億元

．有不低於足供掛牌後12個月營運資金的125％

．新藥公司核心產品通過第一階段臨床試驗

第三類》

．市值不低於新台幣40億元

．有不低於足供掛牌後12個月營運資金的125％

資料來源：證交所

註：需符合政府產業發展策略，擁有關鍵核心技術或創新經營模式；申請上市時應符合上列標準之一

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