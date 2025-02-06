快訊

MLB／大谷翔平前翻譯水原將量刑 竊1700萬美元最高判33年

創新板2.0上路 「亞洲那斯達克」成真？

聯合新聞網／ 遠見
創新板在放寬限制後，可望改頭換面。張智傑攝。遠見提供
創新板在放寬限制後，可望改頭換面。張智傑攝。遠見提供

【文/廖君雅】

2021年7月推出的「創新板」，於2025年1月迎來重大變革，取消合格投資人制度，讓更多人可參與投資。但，放寬投資條件，就能帶來投資量能嗎？創新板2.0，仍有許多挑戰待克服。

近期國內各大券商紛紛通知客戶創新板2.0正式上路，投資人僅需簽署「風險預告書」即可參與交易。許多人開始好奇：創新板究竟有何特別之處，與傳統上市櫃公司又有何不同？

上市櫃審核程序繁瑣，資本額門檻高，對於新創公司來說，進入資本市場籌資往往是一項艱鉅的挑戰。為縮短新創企業進入資本市場的籌資時程，並擴大參與度，證交所與櫃買中心分別於2021年推出「創新板」與「戰略新板」，為符合六大核心戰略產業的新創企業提供上市捷徑。

2024年，13家「戰略新板」公司已正式併入興櫃。證交所轉而力圖活化創新板（TIB），增加新創「留台」募資的誘因，將創新板公司申請轉一般板的上市年限，由兩年縮短至一年。

國際上，美國的Nasdaq（那斯達克）、日本的Growth板、韓國的KOSDAQ、新加坡的凱利板及英國的AIM板，亦有類似機制，專注於高成長、高科技產業。台灣創新板則推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力與經營模式的公司申請掛牌。

建構亞洲創新板，強化競爭

近年在資本市場表現亮眼的台灣虎航、雲豹能源、泓德能源，也都是先從創新板起家。

然而，三年來創新板1.0僅吸引30家掛牌公司與30萬合格投資人參與，外界認為，交易量低迷、流動性不足是主因。

金管會主委彭金隆自上任以來，推動「台版亞洲資產管理中心」成重要施政目標之一。他順應市場需求，同意取消創新板合格投資人制度，自2025年1月6日起，將參與創新板交易的資格擴大至全市場1300萬名投資人，投資範圍瞬間放寬43倍，投資人簽署風險預告書後，就能卡位未來具爆發性的新興潛力股。

證交所也提出三大配套措施：

一、強化審查嚴謹度：引入更多獨立專家，針對新創企業進行更嚴格的評估。

二、打造友善籌資環境：為新創企業提供更靈活的融資選擇。

三、保障投資人權益：提升資訊透明度，並強化市場監管。

彭金隆表示，創新板承擔著活絡資本市場新經濟的重要使命，終極目標是建構亞洲創新板，吸引國內外優秀新創企業選擇台灣掛牌，進一步提升台灣資本市場的國際競爭力。

創新板19家公司一覽，集中科技、生技業。遠見提供
創新板19家公司一覽，集中科技、生技業。遠見提供

邀獨立專家進行創新審查

證交所董事長林修銘以「精品店」形容創新板的定位。

他強調，創新板專注於高創新、高成長潛力的輕資產產業，例如數位雲端、智慧醫療、人工智慧與綠能環保等。他指出，取消合格投資人制度的目的是提升創新板流動性與估值，吸引更多資金活水注入市場，並希望推動台灣產業創新動能。

此外，證交所也編列全年約5000至6000萬元的推廣預算，鼓勵證券商進行造市，並透過抽獎活動吸引投資人參與。截至1月10日，創新板2.0的日均成交量已達200至300萬股，較2024年第四季的表現翻倍增長。同時開放零股交易，但基於風險考量，當沖交易目前尚未開放。

「台灣科技島的硬實力不僅獲得全世界肯定，創新能力亦名列前茅，所以我們會更加注重審查創新性，也會加強要求公司跟投資者有更多溝通的機會，」林修銘指出台灣創新板的優勢。

證交所總經理李愛玲則補充，將依照業態的不同，聘任經濟部、數發部及工研院等單位的獨立專家評估，七位專家中至少要有五位同意才能放行。

目前創新板掛牌公司僅19家，新增15家的年度目標，已列入證交所績效指標。

新創圈亦相當關注，證交所在升格當日舉辦「挺TIB大喊話」活動造勢，現場座無虛席，共有國內外約250家創新企業、中介機構、創投組織代表出席，在創新板掛牌的走著瞧Gogolook及錼創科技也化身為「活廣告」。

Gogolook是信任科技服務商，主要為企業和個人提供數位防詐服務，2023年7月以首家「新經濟」AI軟體公司之姿掛牌創新板，隨著掛牌後海外布局有成、獲利能力顯著提升，已申請並獲准改列一般板。

Gogolook也曾猶豫要在美國或日本掛牌，最後落腳台灣。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰娓娓道出緣由，他直言當時去美國實力不夠，要去日本營收也尚未到位，幾經衡量後，便決定前進台灣創新板。

事後，鄭勝丰認為這決定做對了，Gogolook得以快速擴充成長動能，只是這一年也有不少人曾向他反映想投資Gogolook，卻卡在資格門檻不得其門而入。

「有價才有量，只要市場活絡就是好事。」鄭勝丰看好這次鬆綁，並期許Gogolook的經驗，能夠鼓舞更多台灣新創公司進入創新板，在資本市場的支持下加速進軍國際。

國內外新興產業成標的

另一家錼創科技，是最早在新創板掛牌公司的「元老」，為MicroLED 技術領域的領導廠商，迄今還留在創新板。值得注意的是，2024年9月及第三季轉虧為盈，加上創新板新制的激勵效果，2024年全年股價就漲一倍，法人亦看好其未來表現。

錼創科技董事長李允立最常跟同事說，專注把本業做好，才能走得更長遠。

若是突然湧入一群菜籃族、投資小白，成日殺進殺出，造成股價波動，也不是經營者所樂見的。李允立強調，資本市場的活絡，應建立在公司實力與長期發展之上，而非投機行為。

至少投資過500家新創公司，創投公會理事長邱德成感慨，台灣過去對創新公司的投資限制過於嚴格，他已不只一次批評合格投資人制度，如今取消限制，相當於拼上最後一塊拼圖，希望往後友善的制度，能夠讓台灣實現亞洲的「那斯達克」願景。

只是創新板的改革措施雖成效初顯，但要實現更大規模的發展仍需克服挑戰。首先，如何吸引更多優質新創企業掛牌，形成具有規模效應的市場是未來重點。此外，如何兼顧市場流動性與投資風險，也是主管機關與市場參與者需共同面對的課題。

李愛玲強調，接下來會積極與公部門、創投合作，主動深入國內外新興產業生態圈，接觸潛在案源，也鼓勵上市櫃集團旗下優質創新公司，以大帶小。目前證交所與國際性會計師事務所合作，以新加坡為基地，深入東南亞新創圈，共同開發海外創新企業案源，未來也會偕同台灣創新企業南向，進行技術交流。

但投資創新板，口袋證券也提醒投資人，要善用公開資訊，並有以下三大建議：

一、藉由法說會掌握企業策略方向、財務狀況；二、密切觀察各股流動性與價格波動，尤其新制度推行後可能大幅影響個股交易量；三、關注公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」，若創新板公司業績發生嚴重衰退，也將在該區揭露未來營運策略。

創新板的企業仍屬於早期發展階段，經營挑戰相對高，股民若要投資，應謹慎評估風險。

申請創新板IPO財務要件

第一類》

．市值不低於新台 幣10億元

．營業收入最近四季合計不低於1億元

．足供掛牌後12個月的營運資金

第二類 （限生技醫療事業）》

．市值不低於新台幣20億元

．有不低於足供掛牌後12個月營運資金的125％

．新藥公司核心產品通過第一階段臨床試驗

第三類》

．市值不低於新台幣40億元

．有不低於足供掛牌後12個月營運資金的125％

資料來源：證交所

註：需符合政府產業發展策略，擁有關鍵核心技術或創新經營模式；申請上市時應符合上列標準之一

看更多遠見雜誌文章：

台灣虎航轉板上市！直攻二、三線城市商機在哪？

除了亞洲資產管理中心，台灣還需要什麼？

愛爾達將登創新板，要做「新媒體」第一股

遠見

追蹤

延伸閱讀

認股借貸亮綠燈 三贏

上任至今沒開大罰單？金管會彭金隆親自釋疑 劃出三條紅線

金管會憂川普2.0帶來資本市場三變數 彭金隆：不確定性是常態

川普2.0市場添變數 彭金隆：不確定性將成常態

相關新聞

創新板2.0上路 「亞洲那斯達克」成真？

2021年7月推出的「創新板」，於2025年1月迎來重大變革，取消合格投資人制度，讓更多人可參與投資。但，放寬投資條件，就能帶來投資量能嗎？創新板2.0，仍有許多挑戰待克服。

榮格心理學原價破萬 鄧惠文秒吸1萬9000名學員

連線上學習平台都沒想到，身心靈相關療癒課程會大爆發，課程銷售額屢破千萬！尤其是渴望「自我探索」的年輕世代，對製課公司、講師、平台而言，更是全新潛力市場。

川普再遇習近平！中國經濟水逆 「擴大內需2025」救得了？

川普重返白宮，為全球經貿局勢投入震撼彈！「中國經濟弊病嚴重，但並非不治之症！」《金融時報》首席經濟評論員馬丁．沃夫點出他的觀察。「擴大內需2025」究竟能為中國帶動多少消費力？真的能讓經濟形勢趨於好轉？

川普就職後 他的這些政策狂想能讓美國再次偉大嗎？

川普還未上任，就針對多個地區提出爭議性的政策主張，包括收購格陵蘭、重新控制巴拿馬運河、加拿大納入美國、墨西哥灣更名為「美國灣」。這些發言是說真的，或只是政治狂想？

全球變現能力最強產業 「心經濟」大爆發

2025年元月20日，美國總統川普強勢回歸，拉高地緣政治的不確定性，更加深人們的焦慮與不安，全球正迎來「心理療癒」意識覺醒的「心經濟」時代，預估2025年市場規模將逼近136兆元新台幣，台灣也迎來一波「心商機」。

獨家解密／AI產業造局者 黃仁勳與輝達未來十年大布局

台灣出身的輝達創辦人黃仁勳，以其獨特的領導風格與黑皮衣形象，風靡全球！近期，「天下文化」出版全球首部黃仁勳授權傳記，作者史帝芬．維特更接受《遠見》獨家專訪，披露黃仁勳創業初期的艱辛、技術突破與獨到的管理哲學。超摩爾時代來臨，黃仁勳如何布局未來10年？台灣能否搶搭「輝達紅利」，再創新一波經濟榮景？《遠見》帶你深入探索這位AI造局者，解密你不知道的黃仁勳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。