榮格心理學原價破萬 鄧惠文秒吸1萬9000名學員

【文/彭杏珠】

連線上學習平台都沒想到，身心靈相關療癒課程會大爆發，課程銷售額屢破千萬！尤其是渴望「自我探索」的年輕世代，對製課公司、講師、平台而言，更是全新潛力市場。

你知道2024年最火紅的線上療癒課程是什麼嗎？正是榮格分析師暨精神科醫師鄧惠文的「日常生活的榮格心理學」，原價1萬1000元（非實際售價），45天就吸引近1萬9000位學員報名，是預設目標的626.7倍，勇奪2024年度線上療癒系列的銷售冠軍。

預計於2025年2月5日上線的「榮格心理學」，時長不過五小時，卻值萬金，為什麼？「這和現代人的焦慮不安有關，」Hahow好學校（簡稱Hahow）個人學習平台事業總監蘇圓媛分析，鄧惠文醫師提供心理療癒技巧與實踐方法，幫助學員探索內在力量，開啟生命的潛能。

疫情讓療癒課程從線下走到線上

其實線上療癒課程蓬勃發展，要拜新冠疫情所賜，過去多以實體為主，疫情大爆發後，無法線下聚會，遂轉為線上。

群眾集資顧問公司「貝殼放大」創辦人林大涵觀察到，從2020年下半年起，製課公司開始找相關師資，啟動台灣第一波的線上療癒課程風潮。

嘖嘖群眾集資平台共同創辦人徐震進一步分析，初期跟療癒相關的募資專案，集資規模約在幾十萬至百餘萬元間，近幾年頻繁出現數千、甚至上萬人的贊助；金額也高達幾百萬到千萬元以上。「毫無疑問，2021年5月疫情三級警戒，是很大的轉捩點，相關業者都看到契機，勇敢切入市場。」

而台灣第一個破千萬的線上療癒課程，就是2022年2月25日許瑞云與鄭先安醫師，在知識衛星（SAT. Knowledge）平台集資的「身心靈自我療癒課」，共有4414名學員埋單，以原價估算，銷售額為5600萬餘元，顛覆製課公司、老師跟平台的刻板印象。「誰能想到自我療癒四個字的威力如此強大，完全切到消費者的痛點，」林大涵說。

台灣線上療癒課程，誰最夯？遠見提供

由於平台在募資期都會推出優惠折扣，文中的課程銷售額均是《遠見》以原價、報名人數等公開資訊估算而成，並非平台「實際」的售價與收入。

繼「身心靈自我療癒課」之後，2023年最夯的是「白瑜的全方位占星學」，有2萬4000餘人埋單，銷售額為2億6425萬元。

從兩大線上學習平台PressPlay Academy（簡稱PPA）、Hahow的表現，即能一窺線上療癒課程的潛力。

彙整線上平台的療癒課程，可概分為身（按摩、瑜珈、健身等）；心（心理諮商、正念、頌缽、歌唱、手作等）；靈（紫微斗數、塔羅牌、占星、人類圖、MBTI等）三部分。

瑜珈、心理諮商課程很容易理解，但為何有人願意花錢，買6小時50分鐘的「掌握鉤針編織邏輯」課程，銷售額超過1700萬元？

當Hahow進行訪談後發現，學員上針織課，不是想學一技之長，而是透過一針一鉤的反複動作，進入「心流」狀態：當人們高度專注、投入一件事時，幸福指數最高，可達到身心靈平衡的愉悅狀態。

調查也顯示，手作課程同樣有紓壓效果。例如，知名精油老師Gina的「全方位芳香療法課」拿下2400多萬元的銷售成績。對年輕人來說，市面上的精油未必符合個人喜好，學會調配香氛，既省錢又能做出專屬的療癒味道，一舉兩得。

連教授唱歌都能吸引想放鬆的學員。2024年6月，創作歌手蔡佩軒開了一門「訓練唱歌」的課，原價9000元，有2368個人購買。蘇圓媛分享學員上課的動機說，他們並非想成為專業歌手，而是希望學會歌唱技巧，當與朋友到KTV歡樂時，能高歌一曲、贏得滿堂彩，達到心情愉悅、自我肯定的價值。

各大線上課程平台療癒課程大賣

療癒課程的異軍突起，讓Hahow的業績水漲船高，2024年相較2023年成長30％。其中，療癒課程比2023年大幅增加65.2％，營收占比更從2021年的12.2％，增至2024年的32.7％，顯示民眾對身心靈線上課程的剛性需求。

另外，會員數高達128萬的PPA線上課程平台，2024年療癒課程的銷售額占比高達近四成。PPA觀察從2022年起，身心靈課程顯著成長，如心理學、正念、減緩焦慮等，均取得超過千萬的成績單。2024的療癒課程數不僅較2022年成長逾20％，銷售額更增加40％。

2024年PPA開設的「如茵老師塔羅實戰速成班」，截至1月13日已經吸引逾3000位學員，初估銷售額3000多萬元，仍在招生中。作家吳若權與吳淡如的「轉念力必修課」，也迎來2400萬元銷售成績。

全台最大線上製課公司「生鮮時書」的業績更是直線飆升。生鮮時書創辦人劉俊佑難掩喜悅之情說，從2018年創業至今，年平均營收成長率達300％，三年內打造15堂療癒相關課程，原先療癒課程僅占2023營收的10％，2024倍增至25％，2024年營業額一舉突破億元大關。

劉俊佑分析，現代人的療癒需求，可分為向內求的自我覺察，以及對生活不確定性的自我療癒，「年輕人更想認識自己、了解自己，渴望在漂浮世界中找到個人定位。」

生鮮時書挖掘台灣師資之餘，又率先引進國外的療癒課程，2022年推出「歐普拉靈性導師的8堂臣服實踐課」，有1854個人埋單、銷售額逾1200萬元。這門課的老師，正是暢銷書《覺醒的你》《臣服實驗》的作者麥克．辛格。

由大耕開設的紫微斗數線上課程，深受歡迎。PressPlay Academy提供

女性及青壯世代是主要客層

蘇圓媛訪查發現，年輕人會主動且自然說出「自我覺察」四個字，他們試圖透過各種方式了解自己，「以前我認為，應該是35歲以上族群較迫切需要向內求，沒想到20幾歲年輕人，也這麼在意身心靈平衡。」

有趣的是，線上療癒課程的主力竟是女性，兩大平台的男女比為3：7，有些課程的女性更高達七成五以上。這與台灣的家庭教育、社會期待有關，女性長期處於壓抑環境，亟需各種方式舒緩情緒，「男性則被視為強者，認為外求是『我不行了』的示弱表現，傾向藉助喝酒、打球、跑步等方式紓壓，」林大涵分析男女的差異性。

以Hahow為例，購買療癒課程的學員主要集中於25至54歲，占比72.9％，其中45至54歲最高為近三成；進一步分析，心靈成長類課程，主要在35至54歲；紓壓類課程，45歲以上超過一半；音樂類客層偏向年輕，為18至34歲，且男性占比顯著提升至56.5％，比前兩類分別高出31.5％、28％。

整體而言，35至45歲是主力。「這與課程設計有關，例如頌缽的年齡層較高，不過年輕世代已急起直追，成為生力軍，」劉俊佑分析，近年熱賣的占卜類課程，學員就下降到18至34歲。

線下也有同樣的療癒課程，為何線上還吃得到市場？主要是線上課程從找師資、規劃內容到完成錄製，都要花時間打磨，才能在平台銷售，「一旦內容出問題，網友會立即反映並發酵，重則影響企業聲譽，得層層把關篩選，」蘇圓媛說出線上平台的壓力。另外，線上還有不受時間、地點限制的優勢。

集資經驗豐富的林大涵認為，台灣的線上課程，旨在給學員最佳的內容與體驗，也是全球唯一課程與價格都走精品路線的地區。聽到一門課幾千元，感覺並不便宜，但跟名師動輒數萬元的實體課程相比，線上無人數限制，可均攤成本，售價反而親民。

「有學員聽到老師的一句話而茅塞頓開，心理變健康，你覺得五至八小時的線上課程賣幾千元很貴嗎？就像有人願意花幾千塊聽場演唱會的道理一樣，」林大涵舉例說明。

療癒成日常，年輕人成潛力市場

這三年來，疫情助攻線上療癒課程的市場，但大家回歸正常生活後，線上還有前景嗎？劉俊佑樂觀看待，療癒已成為日常的一部分，你不會兩年前想認識自己，兩年後就不需要了！「尤其是年輕人，當啟動自我探索的開關後，需求只會愈來愈大。」

當新世代渴望了解自己，並習慣線上學習時，對製課公司、講師、平台而言，就是全新的潛力市場。

分析知識學習市場的現況，同樣都是學習，但實體書跟線上課程的收入差異明顯，書籍的版稅每本約8％至12％，除極少數的爆款外，版稅的收入並不高；而線上課程扣除製作費、行銷廣告費後，老師跟平台的分潤行情是五五或六四分成，一門售價幾千元的課，只要吸引數百至上千名學員，老師的回饋堪比暢銷書版稅收入，且線上課程可一直販售，還有長尾效應，遂吸引很多人投入。

三年前，當台灣出現第一個破千萬的療癒課程時，業界頗為震驚，現在是稀鬆平常，千萬不再是高門檻。林大涵認為，「這代表台灣優質的線上課程愈來愈多，尤其是療癒課程一定會持續瓜分市場，跟投資理財一樣，人們都希望付出相對少的錢，得到最大的價值，身心靈平衡，就是身體最大的價值。」

根據資策會的調查顯示，2022年台灣的數位學習產值達510.6億元，促使線上課程成為「內容變現」最熱門的途徑之一。資策會同時也發現，近兩年生活愉悅、個人成長等類型的課程非常受歡迎。

尤其在社群媒體發達、AI崛起的年代，更加深現代人的焦慮感，線上療癒課程的需求只會增加不會減少。劉俊佑一言以蔽之，「療癒的本質，就是在不確定的世界裡，找到一個安定感，紓壓、療癒勢必是線上課程的主流之一。」

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