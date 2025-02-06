川普再遇習近平！中國經濟水逆 「擴大內需2025」救得了？

【文/邱莉燕】

川普重返白宮，為全球經貿局勢投入震撼彈！「中國經濟弊病嚴重，但並非不治之症！」《金融時報》首席經濟評論員馬丁．沃夫點出他的觀察。「擴大內需2025」究竟能為中國帶動多少消費力？真的能讓經濟形勢趨於好轉？

中國經濟崩潰論，每隔幾年就會出現，近年尤其甚囂塵上。通縮、爛尾樓、外資出走、奶茶店倒閉20萬家，步上日本失落30年後塵等負面訊息，暗指大陸在經濟成長、消費力、就業等，都只能緩慢挪動，失去往日闊步前進的勁頭。

但若從數據上看，中國大陸經濟似乎也沒那麼糟糕。

病灶並非無法治癒但嚴重

中國國家統計局公布，2024年GDP成長率5％，順利達到年初設定的目標，不僅總體經濟仍然在成長，數字比起美國在2024年前三季的2.8％、英國0.64％、德國-0.1％等也「來得漂亮」。

至於陸企出海，2024年1～11月的對外非金融類直接投資額達9152億人民幣（約新台幣4.1兆元），創下成長率12.4％的歷史新高。陸企拓展全球版圖的腳步積極，年內就有多達50多家前進那斯達克掛牌。

到底中國大陸經濟現況是「很差」，還是如數據顯示的「還好」，只是類似占星學所講的「遇到水星逆行」？答案或許能在英國《金融時報》首席經濟評論員馬丁．沃夫（Martin Wolf）一篇〈中國經濟弊病嚴重，但並非不治之症〉的評論找到部分線索。

針砭時事觀點犀利的馬丁．沃夫，於2000年因「對財經新聞的貢獻」被授予大英帝國司令勳章（CBE），也曾連續十餘年受邀至中國發展高層論壇擔任對話嘉賓，並與中國社科院等智庫互動交流，對中國大陸不陌生，分析也不算抱持偏見。

「中國需要變成日本嗎？不需要。它會變成日本嗎？有可能。」文章一開頭，便以當下中國大陸的經濟窘境，與「失落30年的日本」相比，並指出，中國大陸若拖得愈久去解決自身病症，愈有可能病入膏肓，尤其會面臨到經濟成長放緩和持續通縮的壓力。「中國的病症並非無法治癒，但它的確是嚴重的。」

那麼，中國經濟的病灶在哪裡？馬丁．沃夫認為，大陸的居民儲蓄率過高，且民間財富過度集中於房地產。房地產泡沫做為解決儲蓄過剩的「方法」，有一個巨大的缺陷——當房價下跌、泡沫破裂後，會遺留下資產價格下跌、無法償還的債務、金融損害和不滿的民眾，進一步形成「內需疲弱——投資削弱——加劇儲蓄過剩」的惡性循環。一旦沒有強力政策扭轉，將引發深度經濟衰退。

這番觀點還比較有創見的，是提出中國大陸在過去40年太大幅集中在「供給側」的製造業，而忽略了服務業、也就是社會消費力的「需求側」。馬丁．沃夫端出古典自由主義經濟學鼻祖亞當．斯密的名言：「消費是所有生產的唯一目的和最終目標。」並提出建議，「習近平（中國國家主席）需要接受這一真理。」

這與黑石集團（Blackstone）旗下、上善資本集團首席經濟學家夏春的觀察不謀而合：「中國太注重生產了，中國製造變得十分『偉大』，放眼全球都充滿競爭力，但都沒有把投資心力，放在促進內需消費上。」

證諸消費、投資、貿易GDP三大組成，其中占大陸GDP比重最重者向來是消費部門，但中國國家統計局的數據顯示，2024年1到11月的社會消費品零售總額成長率，除了農曆春節外，均未超過5％，也沒有恢復到新冠疫情前的水準（表）；其中，餐飲收入更是年度銳減近22％。

「中國需要提高消費率，」但馬丁．沃夫擔心這一現實對北京的領導層構成了挑戰，官方似乎認為投資和生產是美德，而消費和收入再分配則顯得「輕浮」。

製圖：劉麗堅。遠見提供

連串反商行動拖累內需

不知是否聽到了英國金融大師的呼籲，中共中央政治局自2024年9月26日底起，實施一連串包含房地產融資、降低房貸利率、發行超長期特別國債、推動《民營經濟促進法》等刺激政策，被譽為史詩級救市，也被西方媒體解讀為「從打房到打臉」的政策髮夾彎。

一位經濟學家不禁感概，大規模刺激政策，早在2023年房地產爆雷、通縮陰霾初現之際就該施行，而且，「早知如此何必當初，之前不該過度反商、壓抑那些能促進消費的行業，」譬如打擊補教業、整肅遊戲業和演藝圈，還對多家互聯網公司發動一連串的監管行動：「這些行業，其實都是民眾容易花大錢的地方。」

新政有沒有真正去除病灶？可以觀察2024年12月中旬舉行，為2025一整年經濟政策定調、最關鍵的「中央經濟工作會議」，習近平出席發表重要講話時，有沒有哪些針對擴大內需的舉措？

果然，該會議指出當前經濟運行的困難和挑戰，「主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。」會議中也確定2025年要抓好的第一項重點任務，便是「大力提振消費」。

若說2025年的大陸，會是什麼樣的一年？擴大內需很可能成為貫穿全年、從上至下全力推進的關鍵戰線。無論是政府決策或企業的市場布局，乃至民眾的日常消費選擇，都將圍繞這一核心。

「擴大內需2025」勢必成為領航燈塔，官方就連具體舉措和重點領域也定好了：一是向中低收入群少收一些稅，二是提高退休人員和城鄉居民養老金，這些人變有錢了就能多消費。

「兩新」「兩重」注入新動能

還有接地氣的「兩新」政策，第一個「新」，是鼓勵老百姓拿家中的舊汽車、舊家電、舊家具，去換成新的電動車、智慧家電等；第二個「新」，是鼓勵企業及單位拿老舊機器、電梯、供暖設備等去換成新的。政府一律提供補貼，商家也有優惠。

經過「兩新」汰舊換新之後，政策的設想，是民眾的生活品質能因此有所提升，相關製造企業也有了生意，便能創造更多就業機會，為經濟注入動力。

另一個比較特別的，是以興建民生工程來帶動內需和就業的「兩重」政策。第一個「重」，代表重大基礎建設項目，如高鐵延伸支線，能促進人員和資源流動；再如海上風電場大興土木，既可提供綠能，又能催生產業鏈上下游創造營收和工作崗位。

第二個「重」則代表重點工程，像是城市防洪排澇工程，既關係到民眾生命財產安全，也帶動營造業蓬勃發展。

計畫大力發展內需經濟，可以預見的是，中國大陸將在某些「有趣」的領域下功夫。

首先，是文化旅遊業，可能的場景是人們漫步古巷，感受千年文化底蘊；或是奔赴自然景區，領略鬼斧神工，一路吃喝玩樂、買紀念品，消費水漲船高。

其次，是特殊的「首發經濟」，各大品牌把最新產品、技術、服務率先展示，追新一族或將蜂擁而至，圍著新品探究嘗試，人氣滿滿訂單不斷，周邊酒店、餐廳跟著火爆。

而在寒冬裡，「冰雪經濟」也被設計成內需消費的一把火。滑雪場變遊樂園，大人小孩馳騁雪道，累了吃碗熱湯麵、小火鍋，逛逛冰雪嘉年華，添購冰雪小玩意。雪具租賃、餐飲住宿、旅遊紀念品等都有得賺，冬季消費熱度直線飆升。

另外，銀髮經濟也不容小覷，近三億人口、65歲以上的中國銀髮族，可是「隱藏版消費大軍」。打造舒適養老社區，配套老年大學、康復中心、特色餐廳等，子女樂意掏錢，一連串消費鏈被「激活」。

確實，中國經濟棘手弊病眾多，財富縮水侵蝕民眾購買力，使得日常消費市場陰霾重重；產業受到關稅壁壘、美國制裁及他國反傾銷反補貼，致使外資卻步、大廠裁員艱苦求生；再加上地方政府債務規模龐大，給中央財政帶來巨大壓力。

然而，不可否認的是，中國經濟根基尚在，人口基數高達14億，內需市場規模世界第一，並擁有全球最齊全的製造業產業鏈，在國際標準的158個產業中，有251家攻占了世界十強企業。再者，北京也不斷調整政策，通過一系列刺激方案提振經濟。

接下來便是觀察「擴大內需2025」帶動的消費力夠不夠多？夠不夠填補之前政策留下的虧損缺口、讓經濟形勢好轉了？

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