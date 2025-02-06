川普就職後 他的這些政策狂想能讓美國再次偉大嗎？

【文/邱祐慶】

川普還未上任，就針對多個地區提出爭議性的政策主張，包括收購格陵蘭、重新控制巴拿馬運河、加拿大納入美國、墨西哥灣更名為「美國灣」。這些發言是說真的，或只是政治狂想？

美國總統川普在美東時間1月20日正式上任。川普2.0重返白宮前，提出許多驚人發言，讓他不斷搶攻全球媒體版面。這些政治狂想，真能讓「美國再次偉大」嗎？

習近平、普丁都在看著川普

「川普這番言論不是隨口說說，背後隱藏的國際政治影響不容忽視！」《紐約時報》專欄作家、《世界又熱、又平、又擠》作者佛里曼（Thomas L. Friedman）在1月13日撰文提到。

他指出，中國國家主席習近平必定密切關注這些言論，因為川普聲稱不排除動用武力奪取格陵蘭，這種態度無異於向中國發出信號，為北京進一步行動提供一個理由，特別是在台灣問題上，「台灣對中國具有強烈的情感、歷史和國家意識連結，川普的言論可能助長中國的行動意圖。」

這些言論在中國專家圈內也引發熱議，他們圈內流傳一個笑話，習近平對川普想控制格陵蘭和巴拿馬運河的感想如何？答案是會對台灣更加飢渴和垂涎，增加他武統的意願。

「川普這些不負責任的言論，可能導致北京政府在面對美國駐華大使珀杜（David Perdue）就台灣問題抗議時，特別強調美國自身的侵略行徑，顯示美國對國際法的雙重標準。」

佛里曼分析，俄羅斯總統普丁也必定對川普的言論感興趣。因為當美國批評俄羅斯吞併克里米亞、侵犯烏克蘭主權時，川普卻在談論奪取格陵蘭和重新控制巴拿馬運河。俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitriy Sergeyevich Peskov）更表示，俄方正密切關注華府在這些話題上的言論動向。

「他的言論可能看似玩笑，但實際上是對全球秩序的重大挑戰，可能引發混亂。如果這種態度持續下去，受害的不僅是美國，還將波及二戰後建立的國際秩序，」佛里曼擔憂地說。

《MarketWatch》駐華府專欄作家布蘭杜斯（Paul Brandus）則分析，川普對格陵蘭的興趣，源於其豐富的鈷和稀土礦藏，這些資源對航空、能源及電動車產業至關重要，美國目前倚賴中國控制的鈷供應，這個管道有一大部分來自剛果民主共和國。因此，取得格陵蘭這個擁有中國以外最大稀土礦藏潛力的地方，就成美國戰略競爭的焦點。

「川普希望透過和平途徑，確保對格陵蘭和巴拿馬運河的資源和通行權，避免引發國際爭端，」布蘭杜斯說，美國需要與格陵蘭建立緊密的合作伙伴關係，以確保資源供應的多樣化和穩定性。

今年1月7日，川普的長子小川普曾搭乘私人飛機訪問格陵蘭，值此時刻，引發不少聯想。達志影像

加拿大問題影響共和黨選舉

川普不只想買格陵蘭，也想併入加拿大！川普持續在社群媒體上提出一些新帝國主義的提案，特別是在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）宣布辭職之際，他竟提出要以經濟力量將加拿大納為美國的第51個州。

「這一系列行為，與川普聲稱的反干涉主義立場格格不入，」渥太華卡爾頓大學美國和加拿大外交政策教授艾丁格（Aaron Ettinger）說。

艾丁格說，川普似乎試圖重振美國帝國主義時期的擴張精神，彷彿要重現前總統羅斯福（Theodore Roosevelt）、麥金利（William McKinley）和波爾克（James Polk）時代的擴張主義。

儘管一些加拿大人對美國抱持好感，但幾乎沒有人願意加拿大成為美國的第51個州。假設這一情況真的發生，將對美國選舉產生巨大影響。艾丁格認為，川普和共和黨恐怕無法接受這樣的結果：共和黨可能再也無法贏得全國性選舉。

2020年美國人口普查數據顯示，若以人口分配眾議院席次，加拿大將獲得約54個席次，加上兩個參議員，會成為美國一個強大的選舉州，這對共和黨來說，並不是好消息。

艾丁格分析，將加拿大的政治文化嫁接到美國政黨政治中，假設加拿大的保守黨選民會支持共和黨，其他偏左的選民則支持民主黨。根據歷史數據，加拿大保守黨平均獲得35％的選票，其他左翼政黨則獲得63％的選票。換言之，大約三分之二的加拿大選民，會支持民主黨。

「川普應該認識到，加拿大有自己的歷史和政治文化。這種挑釁性言論只會引發不必要的貿易戰，危及兩國數千億美元的貿易和數萬個就業機會，」艾丁格提出警告，認為川普要知道，他挑釁的這些國家，是支撐美國全球力量的戰略盟友網絡一部分。若不考慮盟友關係，「至少應該遵循（川普）自己的選舉直覺。」

川普新殖民主義野心再現

此外，川普還提出將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）重新命名為「美國灣」（Gulf of America）的計畫，除了外交關係緊張，也引發國際地理學界的廣泛關注。

法國地理學家、瑞士日內瓦大學地理學教授吉羅（Giraut Frédéric）在《世界報》撰文指出，表面上看似一個單純的地名更改，實際上卻是川普新殖民主義野心的具體展現，並預示是對墨西哥及中美洲國家的象徵性宣戰。

吉羅認為，川普這項提議不僅意圖重新定義地理名稱，更隱含美國重新確立其在地區內主導地位的意圖。儘管「美國」一詞可視為是整個美洲大陸，而非單指美國，但在「讓美國再次偉大」這一選舉口號的框架下，其聲明無疑帶有強烈的帝國主義色彩。

此外，這個命名計畫還體現深刻的文化和政治影響。吉羅指出，川普的行動，實際上是將一個前西班牙殖民地的名字「墨西哥」，替換為由歐洲殖民者命名的「美國」，這種將歐洲視角強加於土著文化之上的作法，被吉羅視為新殖民主義再現，是一種象徵性的暴力行為。

吉羅還提到，川普有意恢復阿拉斯加最高峰「德納里山」的舊名「麥金利山」，這與阿根廷新任總統米萊（Javier Milei）「地名清洗」政策如出一轍：米萊將原本的原住民名稱「阿西加米湖」，改回殖民時期的名稱「羅卡湖」，反映出一種回歸歐洲殖民過去，試圖抹去原住民文化痕跡的思惟。

吉羅強調，川普的計畫並非僅是地名改變，而是具深遠影響的帝國主義策略，對中美洲國家的主權和文化自信構成嚴重挑戰。這種地名變更的背後，反映出美國在全球範圍內重新強調自身文化和政治優越性的企圖，對國際地緣政治格局帶來深遠影響。

不過，川普最後會如何落實這些政策，對全球秩序會掀起什麼波瀾，恐怕連川普本人都無法預測，只能交由時間來驗證。

川普為何劍指這些地方？

● 格陵蘭：川普多次表示有意購買格陵蘭，並強調其對美國國家安全的重要性。他甚至不排除使用武力來達成目的。丹麥和格陵蘭方面強烈反對，丹麥首相強調格陵蘭屬於格陵蘭人民，並表示只有當地人才能決定自己的未來。

● 巴拿馬運河：川普批評前總統卡特將巴拿馬運河交還巴拿馬，是「巨大的錯誤」，並表示巴拿馬運河是為美國軍隊修建的，對美國至關重要。他暗示可能會重新獲取運河控制權。巴拿馬外交部長阿查（Javier Martínez-Acha）強烈反駁，強調運河主權屬於巴拿馬人民，是不可逆轉的勝利成果。

● 加拿大：川普在其個人網頁上，發布將把加拿大納入美國版圖的地圖。加拿大總理特魯道堅定反駁，稱「加拿大絕無可能成為美國的一部分」。

● 墨西哥灣：川普表示有意將墨西哥灣更名為「美洲灣」（Gulf of America），引發墨西哥不滿。墨西哥總統薛恩鮑姆強調：墨西哥灣這個稱呼得到聯合國的承認，也得到國際社會的認可。

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