全球變現能力最強產業 「心經濟」大爆發

【文/彭杏珠】

2025年元月20日，美國總統川普強勢回歸，拉高地緣政治的不確定性，更加深人們的焦慮與不安，全球正迎來「心理療癒」意識覺醒的「心經濟」時代，預估2025年市場規模將逼近136兆元新台幣，台灣也迎來一波「心商機」。

為何現代人壓力不斷擴大，「快樂」幾乎成為奢侈品？榮格分析師暨精神科醫師鄧惠文坦言，「這是焦慮的年代，每個人都有多重角色，從幼童、青少年、中壯族群到老人各有各的挫折感來源。」

其中，又以年輕世代更為忐忑不安。當他們在社群媒體，看到各種體驗的照片及短影音時，很容易產生自我懷疑，「為何她這麼漂亮，我卻很醜？IG上大家都活得好精采，我怎麼這麼糟糕！」刻意染金髮的34歲陳麗瑩不假思索說：「我有很深的容貌焦慮。」

網路也改變青壯世代的生活，攪亂了現代人的內心世界，豈料「地緣政治」竟成最新壓力源，這也顯現在《遠見雜誌》的調查中，有83.3％的受訪者一週內有焦慮不安、壓力大、鬱悶等負面情緒；有近53％自評壓力大（7分至滿分10分）。

全球療癒商機10年翻倍，2028超過166兆元。遠見提供

療癒商機大成長，形式愈趨多元

在新舊壓力的雙重爆擊下，「身心健康」「身心靈」「療癒」「紓壓」等成為熱門關鍵字，相對應商品也大量出籠。東南亞最大「吃喝玩樂預訂」線上平台FunNow的大數據顯示，纾壓、療癒相關產品已超越過去一枝獨秀的美食，成為爆款。

台灣大學商學研究所兼任教授詹文男分析，我們處在快速變遷及高度緊張社會，如何紓壓以免影響身心，成為現代人必修功課。基於壓力源不同，偏好的方式各異，遂出現多元商品，如追劇、看電影、吃美食、聽音樂、運動、按摩、瑜伽、頌缽、繪畫、芳香療法、公仔、絨毛玩具、精油、貼紙、水晶、能量卡牌等。

除「向外求」的服務與商品外，近幾年「向內求」的風氣也愈來愈興盛。1979年美國麻省理工學院分子生物學博士卡巴金（Jon Kabat-Zinn）結合東方禪修與西方科學所創設的「正念減壓」，就是系統化的訓練課程，接觸的人不斷上升，連微軟創辦人比爾蓋茲、ChatGPT創辦人奧特曼都在練習。

這十年來，找台灣正念工坊授課的企業、學校、政府機關不勝枚舉。2015年廣達率先合作至今；2016年台積電也邀請授課，從四小時到一天、兩天不等；聯發科、鴻海等大廠也紛紛跟進。

根據全球健康研究所（GWI）《2024球健康經濟監測報告》顯示，包括正念冥想、諮商等的心理健康相關產品與服務，預估從2023到2028年將以12.2％的年均成長率增加。

年輕人花錢買療癒課程不手軟

東方線上也觀察到，以「自我」為中心的年輕人更渴望了解自己，「他們的心理諮商觀念很普及，是最在乎身心健康的世代，樂於接受療癒商品與服務，」行銷總監施惠民分析。

「自我察覺」「自我探索」已成含八年級生以降最強勁的需求，如塔羅牌、西洋占星、人類圖、生命靈數、MBTI（性格分類法）等。

2014年剛出社會的吳筱惠（化名）月薪2萬2000元，當時的她很迷惘，不知道該找什麼工作？每月花4000元算塔羅牌，九年來花了近10萬元、算了100多次。今年32歲的她從未心疼過，「至少我有被療癒到，找到生活的動力。」

療癒書籍也大放異彩。博客來2024年十大熱銷榜單，瑞典心靈書籍《我可能錯了》躍升冠軍，前五名有四本與心理勵志相關；誠品2024年前十大暢銷書，心理勵志類連續入榜五年以上、近三年成長逾10％。誠品進一步分析，全球大環境的不確定性、社群媒體蓬勃發展激發出「對比」心理，促使讀者透過閱讀尋求撫慰與穩定的力量，愈來愈多人開始重視情緒抒發與心理健康。

根據《2024全球健康經濟監測報告》的數據顯示，療癒產業從2019年約99.6兆台幣穩步成長，2023年刷新紀錄為約117兆台幣。預計2025年將擴大逼近136兆台幣，顯示全球療癒產業的強勁增長動能。

台灣雖無相關數據，但從205億元的按摩市場即可看出「心」經濟的實力。當AI迅速崛起，更加深人們的焦慮與不安，《遠見》的調查顯示，高達81.5％的受訪者願意花錢紓壓，堪稱「變現力」最強產業之一，這將促使台灣的療癒市場蓬勃發展，跟著世界一起航向「心」藍海。

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