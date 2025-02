獨家解密／AI產業造局者 黃仁勳與輝達未來十年大布局

【文/陳育晟】

台灣出身的輝達創辦人黃仁勳,以其獨特的領導風格與黑皮衣形象,風靡全球!近期,「天下文化」出版全球首部黃仁勳授權傳記,作者史帝芬.維特更接受《遠見》獨家專訪,披露黃仁勳創業初期的艱辛、技術突破與獨到的管理哲學。超摩爾時代來臨,黃仁勳如何布局未來10年?台灣能否搶搭「輝達紅利」,再創新一波經濟榮景?《遠見》帶你深入探索這位AI造局者,解密你不知道的黃仁勳。

農曆春節前夕週末,台北寒風料峭,但一家傳統台菜餐廳外頭,卻擠滿媒體和粉絲。

元月18日,輝達(NVIDIA)共同創辦人暨執行長黃仁勳宴請國內36位供應鏈伙伴。在他登高一呼下,台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等身價加總近兆元的大老闆皆親自與會。每回返台都有能耐召喚供應鏈大咖、來場「兆元宴」,黃仁勳儼然已是深獲台廠供應鏈擁護的「AI武林盟主」。

「很多台廠願意為黃仁勳賭一把!」騰旭投資長程正樺觀察,早期輝達產品因為想法、架構獨一無二、前無來者可循,得苦求供應商,對方才肯幫忙製造生產;但近兩年輝達爆紅後情勢逆轉,反倒是供應商爭相投靠,願意為輝達擴廠、生產、測試,甚至自行吸收前期成本,只為能和黃仁勳合作。

當日「兆元宴」用完餐後,36位董總到餐廳門口合影。只見黃仁勳指揮安排拍照隊形,還調侃魏哲家,「如果他蹲下,可能會起不來,」而後,他率領六位董總蹲下,自嘲「前面這排有運動」,再次完成一張價值連城的台灣科技大咖群像合影。

不難看出,在看似複雜、矛盾的情勢間精準拿捏,是黃仁勳特有的人格特質。這種特質,讓他帶領輝達從兩度瀕臨破產的企業,一路茁壯成長、乘著AI風潮而起,並在2024年數度打敗蘋果、微軟,躍為全球市值第一、突破3兆美元的超級企業,一舉一動都攸關人類科技文明的未來。

黃仁勳

出生/1963年(台灣)

職銜/NVIDIA共同創辦人及執行長;工業技術研究院院士;美國國家工程院院士

學歷/奧勒岡州立大學(學士、榮譽博士)、史丹佛大學(碩士)

配偶/洛麗·米爾斯·黃(Lori Mills Huang)

兒女/1女1子

嚴厲治軍vs.暖心老闆》用怒斥代替解雇,懷抱使命感

就在推動CUDA的過程中,2008年輝達發生「焊點門」危機,不只股票暴跌、市值在六年內蒸發九成,還創下輝達1999年上市以來首度虧損紀錄。

這個讓輝達難堪的事件,始於2006年底,遊戲玩家抱怨輝達的GPU才使用幾週就不能用了。當輝達坦承不諱,各大遊戲論壇已充斥陰謀論。

發文者指出,輝達晶片焊接到底下電路板散熱器接觸的焊點(bump)有問題,因為焊點太小、品質不佳,使晶片過熱,最終導致故障。

「焊點門」災情慘重,玩家紛紛轉投輝達競爭對手。黃仁勳快刀斬亂麻,火速拿出兩億美元用於客戶退款,輝達當年利潤就此一筆勾銷。

後來在輝達餐廳舉行的會議中,黃仁勳宛如一位暴怒的將軍,對該位晶片設計師發火,一罵將近兩小時,幾乎是他有史以來咆哮最大聲的一次,150位主管沿著牆排排站,看著他被黃仁勳「折磨」。

但這位架構工程師並未被炒魷魚。輝達資深硬體工程師哈勒佩特(Sameer Halepete)觀察,黃仁勳很少因為執行層面問題做出人事變動,因為他很清楚,只要士氣受到一點打擊,都會讓人不敢冒險創新。哈勒佩特推測,黃仁勳是用發飆、怒斥來代替解雇。「他會罵你,對你咆哮──,但他永遠不會叫你走。」

矛盾的是,儘管常在辦公室聽到黃仁勳咆哮或火爆發言,員工甚至用「就像是把手放進插座中」來形容面對他的壓力感,但不論在職或離職員工,總能說上幾個黃仁勳暖心的小故事(詳見P.64)。

數位轉型學院院長、台大商學院兼任教授詹文男觀察,黃仁勳能在仁慈、威權兩種管理價值間保持平衡,關鍵在他一致而真誠,讓員工知道發飆並非情緒化,而源自高標準的堅持、對公司的責任感。

黃仁勳(左)領軍的輝達供應鏈整合能力傲視同業,讓客戶心甘情願埋單(右為矽品董事長蔡祺文)。矽品提供

競爭對手vs.客戶》追求破壞性創新,超車英特爾

或許因為如此,黃仁勳逐漸打敗其他對手,並深獲客戶信賴,攀上AI之巔、一舉拿下AI晶片的九成市占,幾乎成為定義人類未來產業的科技霸主。

《黃仁勳傳》作者史帝芬.維特(Stephen Witt)指出,競爭對手不喜歡黃仁勳,因為他們被狠狠擊敗,且被論斤論兩買賣。

的確,黃仁勳很敏感於商業競爭。他最喜愛的商業書是哈佛商學院教授克里斯汀生(Clayton Christensen)寫的《創新的兩難》(The Innovator's Dilemma),也深深領會書中「破壞性創新」(Disruptive Innovation)的要義。早期輝達專注在英特爾等大廠忽視的個人電腦遊戲,專研遊戲用的繪圖晶片。黃仁勳曾描述,輝達和英特爾就像湯姆貓與傑利鼠:「他們一靠近,我就拿起晶片趕快跑!」

但早在英特爾稱霸半導體業界的20年前,黃仁勳就對同事說:「有朝一日,輝達可能比英特爾還大。」2020年7月,輝達市值正式超車英特爾。

而對於客戶,輝達也顯得強勢,因為占據獨特利基的市場龍頭地位,輝達的產品往往相對昂貴,甚至可將AI晶片毛利率拉抬到九成以上。美國AI晶片新創Cerebras執行長費德曼(Andrew Feldman)就抨擊:「輝達在勒索客戶,只是沒有人大聲說出來。」

既然如此,為何客戶還願意埋單?業內人士直言,「沒有人會因為買的是輝達而被開除。」維特進一步解釋,輝達的軟體更傑出,晶片效率更高,對供應鏈的整合能力更是對手難以匹敵。

輝達以技術實力贏得客戶的信任與追隨,不管他們是否甘願;但同一時間也有不少客戶視黃仁勳為莫逆之交。像臉書創辦人佐克伯(Mark Zuckerberg)就是黃仁勳家常客,他們會交換皮衣穿,佐克伯甚至還親自在《時代雜誌》2024年百大影響力人物中撰文推薦黃仁勳。

作者維特:每次採訪黃仁勳都像觸電一樣!

此外,《遠見》也越洋獨家專訪《黃仁勳傳》作者維特,請他剖析黃仁勳個人特質與經營管理上的特色。

對黃仁勳的觀察鞭辟入裡,在一針見血之餘,卻又充滿幽默和機鋒。這正是維特給人的第一印象。 46歲的他,出生在美國新罕布夏州,成長在中西部,畢業於芝加哥大學數學系,而後在紐約、芝加哥的避險基金工作六年,再到東非從事經濟發展工作後,到哥倫比亞大學新聞研究所進修,並在2011年取得碩士學位。

2015年,他的著作《誰把音樂變免費》(How Music Got Free: A Story of Obsession and Invention),爬梳數位音樂盜版的歷史與影響,入圍該年《金融時報》、麥肯錫商業年度最佳圖書獎。

《黃仁勳傳》作者史帝芬.維特(Stephen Witt)。Elizabeth Weinberg

史帝芬.維特(Stephen Witt)

年齡/46歲

現職/作家、電視節目製作人、調查報導記者

學歷/哥倫比亞大學新聞研究所碩士、 芝加哥大學數學系學士

著作/《誰把音樂變免費》《黃仁勳傳》

感受黃仁勳魅力與嚴苛的雙面性格

隨著輝達股價在2022年起一飛沖天,曾在金融圈工作的維特,想知道這家公司到底如何從不起眼、常被人們取笑的繪圖晶片公司,一路成長到目前世界市值前兩大公司,於是著手撰寫《黃仁勳傳》,採訪黃仁勳本人、競爭對手、供應商伙伴、員工等超過200人。

他親身經歷黃仁勳夾雜魅力與嚴苛的雙面性格。與其他科技巨擘相異的是,黃仁勳沒有一大群公關、律師陪同,也允許提問訪綱上沒事先列出的問題,幾乎是沒有任何限制和保護措施。

但當維特一直追問AI本身與人類未來發展的風險,這個黃仁勳不想回答的問題時,黃仁勳氣得直接對他發飆。這讓維特大感震撼,卻又覺得自己真正打進黃仁勳的圈子裡。

到底他如何看待黃仁勳這種看似矛盾的性格?黃仁勳在經營事業和管理方面,又有哪些不為人知的特色?以下是維特接受《遠見》越洋獨家專訪的內容精華:

《遠見雜誌》問(以下簡稱問):有一位輝達高階主管曾提到,和黃仁勳互動,就像是把手插進電源插座。你有類似的經驗嗎?

維特答(以下簡稱答):絕對有!每一次採訪他,都像是觸電一樣。他的智商很高,有時候會有跟不上的情況,而他的個性和遠見也十分強烈,乍聽之下會覺得被電到。雖然他有時也會情緒化,但他對認為重要的事情非常具有保護心態,就像保護自己的孩子一樣。

儘管他曾對我大發雷霆,但我還是覺得黃仁勳很迷人。很多與他共事過的人都能至少說出一個他突然發火的故事,但卻也非常喜歡他,對他善待伙伴與同事的方式津津樂道。

問:黃仁勳擁有很多成功企業家的好習慣,像是努力工作、重視紀律與專業。除此之外,你認為還有哪些特質讓他與其他成功人士不同?

答:我認為有兩個。第一,他適應力極強,也願意學習,雖然從晶片設計、工程起家,從未接受過商學院培訓,但他逐步學會如何經營大企業,而且很快成為出色的管理者。

第二,他對失敗毫不畏懼,願意在一個好點子押上所有身家,哪怕多次接近破產。他的風險承受能力,遠超過一般企業家。現在輝達能成為全球市值最高的企業之一,正是因為十多年前,他在AI軟硬體的結合上冒險,基本上可說是重新發明電腦。

但他絕對不是一個「賭徒」,每一次賭注,都來自對趨勢的敏銳洞察。他承認自己會冒極大風險,但總是有縝密的邏輯推演,這和他工程師的背景有關,能從基本原理推導出未來。

黃仁勳擅長「零億美元市場」工作心法

問:除了眼光精準,黃仁勳的工作心法也是一絕。有哪些值得參考?

答:他有一個稱為「光速」(speed of light)的排程概念。舉例來說,如果我想要從美國西岸,以最快速度抵達台灣,可能最快要14小時。但實際上,我無法在14小時內抵達,即便我再怎麼努力,也可能需要24~36小時。

實際運用在輝達的營運上,團隊在評估製程時,都會從終點往回推,設想最理想的排程速度。例如,如果團隊原本預估在4個月內量產晶片或圖形處理器(GPU),但最後即便因為各種變數而打折扣,必須花上6~7個月,也能較業界有更佳效益。

這種「光速」排程概念,讓團隊知道競爭對手無法更快,不用一直擔心對手在做什麼,也能盡快評估有哪些相應成本、哪些事情要先做到,才能推進時程。

還有一個黃仁勳擅長、堪稱最重要的工作心法,就是「零億美元市場」(zero billion dollar market)。意思是沒有客戶的市場,一定要創造產品,才能逐步吸引新客戶,並圍繞他們建立市場,這正是黃仁勳在GPU超級運算領域所做的事。

一開始幾乎沒有人買這些產品,但黃仁勳相信這項投資是值得的,即便他們在這些客戶身上虧損十年,隨著市場大餅愈來愈大,他們也會成為該領域獨一無二的供應商。

黃仁勳迅速抓住神經網路崛起機會,加上他篤信「失敗必須共享」,輝達每個月都會有一些項目失敗或延期,他會召集相關人員,要求負責人站出來分享失敗經驗,並討論如何改進。

《黃仁勳傳:輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》,作者:史帝芬.維特(Stephen Witt),天下文化出版

