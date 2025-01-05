每月開缺2.2萬人、高階主管年薪上看300萬 這四大綠領人才超搶手

聯合新聞網／ 遠見

【文．黃泓瑜】

繼AI人才後，綠領人才成為職場大熱門，不僅人才缺口大，薪資也水漲船高，月薪中位數為4萬元，高階主管甚至有機會年薪上看300萬元。是什麼原因造成這股人才風潮？

2025台灣正式邁入「碳有價時代」！2025年即將申報碳費、2026年實質開徵，而歐盟碳邊境調整機制（CBAM）也已試運轉，2026年即將正式上路。2024年底剛結束的聯合國氣候變遷大會（COP29）亦通過《巴黎協定》第6.4條，推進全球碳交易機制。

隨著2050淨零目標逼近，各國減碳壓力日益加劇，全球龍頭品牌對上下游供應商的減碳要求也更加嚴格。做為全球供應鏈的重要環節，台灣企業不得不全力配合，將減碳視為核心經營戰略。

在此背景下，綠色經濟與ESG相關的職缺需求迅速崛起，催生一股全新的轉職浪潮，彰顯出企業經營模式與人力市場，正面臨結構性轉型的挑戰與機遇。

根據環境部與104人力銀行在2024年底最新發布的《綠領人才就業趨勢報告》，目前全台約有3600家企業有綠領人才需求，平均每月徵才達2.2萬人，近八年需求激增3.29倍。人才缺口已直逼AI產業的2.9萬人需求，並預估未來五年，綠領職缺的成長幅度可望達到一至三倍。

企業忙整合，政府推政策

整體觀察，綠能人才崛起有三大動能。動能一，是ESG角色驅動跨部門整合。綠學院綠色行銷專家及綠色產業製作人楊雅雲觀察，「ESG要進入策略層級，老闆就會需要整合窗口或單位，一間公司可能有企業永續辦公室、永續委員會甚至永續部。」

過去ESG相關職能分散於環安衛、CSR、法務、財務等部門，如今已升至高階決策面向，企業紛紛成立永續辦公室、ESG委員會或指派永續長直屬總經理。

動能二，是全球供應鏈減碳壓力。「若做不到碳有價、碳定價，就沒有人會想積極減碳！」碳交所總經理田建中指出，各國碳定價、台灣碳費及CBAM陸續上路，再加上國際大廠要求供應商承諾減碳，促使企業不僅要有會計成本，更要計算「碳成本」。

另外，《巴黎協定》第6.4條通過，更使台灣企業必須參與全球碳權市場。

環境部長彭啓明表示：「企業會開始到國際去做整個減碳的工作，包括與其他國家合作與整理相關碳權資訊。」讓具碳盤查、碳管理、碳中和專業者成為市場搶手人才。

動能三，政策推動再生能源與儲能市場。經濟部要求2030年再生能源占比提高至30％，由此帶動新能源市場爆發式成長。再生能源投資潮、電力交易平台啟動，促使儲能專案、綠電採購、電動車與微電網產業鏈快速膨脹，對於新能源、儲能相關工作職缺備受重視。

碳有價時代擴增企業對於ESG用人需求，根據《綠領人才就業趨勢報告》，電子資訊、半導體與軟體業、製造業與建築營造業、批發零售業，以及顧問、研發與設計等產業，合計每月徵才超過1.5萬人，占整體綠領需求的70％。

從決策者到分析人才都稀缺

從104人力銀行觀察，綠領相關職缺大致分為四大類型。類型一，企業永續策略決策型。此類人才強調整合資源、制定ESG戰略及減碳藍圖，屬於綠領職位的金字塔頂層。

「部分企業永續長相當於副總級別，顯示此角色擁有高度決策權與影響力。」彭啓明表示，企業永續長已成為戰略層級的核心職務。

值得注意的是，也有永續長來自其他部門，不僅環安衛專業背景的人才有機會，擔任過人資、財務、會計或公關主管，也有條件轉型，包括友達永續長古秀華、華碩永續長吳澤欣、台積電ESG委員會主席何麗梅等人都是從其他職位轉任。

類型二，碳管理顧問與盤查型。在碳有價時代，了解自身碳足跡成為企業的首要挑戰。

「碳盤查是企業認識自己的第一步！」楊雅雲強調，隨著2025年起上市櫃公司須揭露ESG資訊，企業亟需延攬ISO 14064、14067標準以及碳足跡、溫室氣體盤查的專業人才，如溫室氣體查驗員與碳管理顧問，協助撰寫永續報告書並制定減碳策略。根據《綠領人才就業趨勢報告》，專案／產品管理相關的綠領職缺從2017年的每月53個，至2024年已飆升至1029個，需求增速顯著。

類型三，新能源轉型工程型。政府前瞻能源政策及電力交易平台的推動，使新能源市場快速成長。彭啓明指出，電子資訊、軟體與半導體產業的綠領人才需求，已呼應「淨零轉型12項關鍵戰略」，聚焦於風電、光電、電力系統與儲能等領域。

企業為掌握新能源商機，積極招募新能源市場開發經理、儲能專案經理與儲能維運工程師等專才，負責案場設計、工程管理及系統整合。尤其儲能維運工程師更是焦點，需統整設備端、交流AC側與監控系統，確保系統穩定並降低成本。

類型四，軟體與數據分析型。「在日趨激烈的ESG競爭中，善用數據者將占得先機！」楊雅雲表示，在數位與淨零轉型的雙軸驅動下，企業需要數據分析師利用大數據制定方針，以此分析產業趨勢，優化供應鏈與ESG表現。

此外，隨著儲能、電動車、微電網等技術場景逐漸普及，新能源技術的興起帶動雙棲型人才需求，特別是同時掌握軟體開發與能源管理能力的新能源軟體工程師，他們需具備韌體開發、數據整合及演算法設計等能力，確保系統穩定運行並優化能源使用效率。

轉職綠領市場，薪資是一大誘因！根據《綠領人才就業趨勢報告》，過去六年內，揭露薪資的綠領職缺月薪中位數從3.5萬元增至4萬元，增幅14.3％，高於整體職缺的8.8％。其中，跨領域轉職者薪資增幅達36～70％，具建廠經驗、環境專業證照或跨域進修者尤為受青睞。

職位層級也呈現明顯成長趨勢，初階職缺如顧問與碳盤查助理起薪約3.8萬，兩至三年內可達5～6萬；中階如碳管理顧問起薪4萬以上；高階如永續長年薪高達300萬，儲能專案經理與能源開發經理百萬年薪漸成常態。

無論是國際供應鏈的碳要求、再生能源政策帶動的市場增長，或是各企業爭相成立永續單位，綠領人才成為勞動市場「新藍海」，需兼具技術專業、政策敏銳、跨域學習力、溝通協調力與韌性。

其擁有碳中和專業與國際認證的即戰力，在碳有價時代可享高薪，在企業展現ESG價值，成為未來推手。

三大特質優先取得綠領門票

企業爭相尋覓具備多元永續專業的優質人才，其需要的人才特質如下列三項：

資格一，執照與綠領能力證明。除必備環境證照外，轉職ESG可參考環境部八大熱門檢定：ESG永續管理師、ISO14064-1內查員、ISO14067稽核員、ISO14064-2審查員、ISO14064-1主導稽核員、初級電動車機電工程師、永續金融管理師、淨零碳規劃管理師IPAS等。

資格二，跨域學習力與快速分析力。104人力銀行總經理黃于純表示，內部員工若能深刻理解並落實綠色採購及減碳目標，將有助於組織達成碳排放縮減及永續發展目標。

她透露，愈來愈多企業每年會訂定一定程度的碳減量目標，也逐步提高綠色採購比例，同時要求供應商取得相關證明。面對日益嚴格的環境標準，擔任採購職的員工若能主動學習、內建ESG價值觀，將獲得薪酬與職能的提升。

另外，綠領人才需適應不斷更新的國際標準、政策環境與客戶需求，也需有相當的學習能力與邏輯分析能力。藉此，可以及早預測國際碳費制度落地時間、供應鏈要求升級的標準，以及能源市場價格走勢。

資格三，溝通協調力，可串接多元利害關係人。淨零工作需面對不同產業、不同規模的客戶。

其中，查驗員不僅要精準審視企業的碳帳本，還須協調產業客戶、溝通缺失點並提出改善建議。同理，儲能專案經理亦須溝通當地代表、技術團隊及投資人，確保專案順利推進。（黃泓瑜）

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw

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