獨家專訪》世界首部AI法案推手他為何仍憂心AI監理的未來？

【文．吳季柔、傅莞淇】

《歐盟人工智慧法案》這份世界第一部AI法案，於2024年8月誕生。制定過程幾經波折，定案後更爭議不斷。《遠見》專訪AI法案幕後推手馬齊尼，一揭為何全球關注「布魯塞爾效應」？

青少年整夜未眠，與戀人談天說地，但對話窗裡的回應者，卻是人工智慧（AI）。這並不是電影《雲端情人》中的幻想，事實上，AI已成為許多人傾訴心事的對象。但負面效應也隨之出現，美國有一名14歲少年自殺，AI就遭指控，是間接造成憾事的幫兇。

距離ChatGPT橫空出世，在各行各業掀起濤天巨浪，已有兩年之久，許多人的生活早已與AI緊密相連。而當AI走進日常，巨大潛力的背後，也帶來難以忽視的科技雙面刃，AI幻覺、假訊息、侵權、惡意言論、偏見與歧視等爭議，紛紛席捲而來。

因此，各界開始思考如何管控、駕馭這頭科技巨獸，世界第一部AI法案——《歐盟人工智慧法案》（EU AI Act，以下稱AI法案）也應運而生，從正式提案起算，歷經三年，終於在2024年8月生效。

未來，服務歐盟市場的AI產品皆需遵守規範，此部法案有意在全球高速運轉的AI齒輪中，帶頭踩下煞車，樹立人類駕馭科技的歷史里程碑。

制定過程遇上ChatGPT問世

《遠見》專訪催生這部空前法案的幕後推手馬齊尼（Gabriele Mazzini），談談他催生法案的心路歷程。

若算進醞釀期，此部法案的催生歷程其實長達五年。過程中，馬齊尼與團隊沒日沒夜地埋首法規之中，但直至AI法案拍板，仍處處存在爭議，令他大失所望。帶著對法案愛之深、責之切的無奈，身為歐盟AI法案提案、起草團隊負責人的馬齊尼，黯然選擇離開歐盟職位。

要了解法案版本如何架構，得從立法時空開始拆解，這其實也反映了AI發展的脈動。

2019年，哈佛法學碩士的馬齊尼奉歐盟執委會之命，著手準備制定AI法案，採用四層「風險分級」的橫向監管模式。隔年，團隊起草了第一份白皮書，然而，若與當前最終版本比對，大方向雖相同，卻仍有著不小的落差。

其一重要的轉折，正是2022年11月ChatGPT問世，大型語言模型具有廣泛應用特性，被稱為「通用型AI」，挑戰法律草案原先聚焦「特定應用場景」的監管模式。

為此，立法團隊不得不再多添加一整章法條。「如果沒有ChatGPT，通用人工智慧模型（GPAI）的章節也不會出現。」馬齊尼說。

隨後，2023年，非政府組織「生命未來研究所」（Future of Life Institute）發起近千人連署的公開信，呼籲暫停訓練比過往更強大的AI模型；同年10月，美國總統拜登（Joe Biden）簽署「AI行政命令」，納入針對基礎模型（foundation model）的具體規範。這些，進一步反映人們對AI風險的焦慮，也促使歐盟在AI法案中，加入「系統性風險」（systemic risks）的概念，即針對運算能力更強大、風險也更高的基礎模型，施加更嚴格的監管。

由此可見，立法團隊與時俱進，試圖追上光速發展的AI技術；最終加入規範通用模型的篇章，也讓AI法案得以和當前影響最深遠的AI應用接軌。

AI法案仍有諸多灰色地帶

然而，還是留下了一連串爭議，例如，規管對象偏重下游應用商，而非擁有更大權力與資本的模型供應商等。

此外，法律專長、中央研究院歐美研究所副研究員何之行指出，判定GPAI系統性風險的門檻相當弔詭，以當前規定的模型訓練運算量判定，GPT-4屬於具系統性風險的模型，需進行測試評估，為何GPT-3.5卻不需要？

事實上法案模糊之處不僅於此。馬齊尼直言，在政治壓力與議會期程影響下，立法過於倉促與草率，最終版本複雜且偏離他最初設想。即便身為法律起草者，熟悉法案內容如他，仍對部分內容困惑不解，「我正在寫AI法案的論文，重讀法條時，也不禁覺得『這怎麼可能合理？』」

例如，與歐盟《一般資料保護規則》（GDPR）這部現有法規之間，就存有衝突；當AI會自我學習，如何定義AI系統是否發生「重大修改」（substantial modification）；產品「安全元件」的認定，也缺乏明確標準等。這些懸而未決的關鍵問題，不僅增加企業合規的難度，也為未來AI監管帶來更多不確定性。

「監管機構的工作是制定規則，並保持明確，而非模糊不清，將權力留給自己。」馬齊尼多次強調，完善的監管並不會抑制創新，難以釐清遵守的法律才會減緩投資速度，「AI法案有許多灰色地帶，這會讓中小企業、非法律專長的人們更難以適從。」

諸此種種，再度顯現制定AI法案難如登天。馬齊尼分享，他正式「登出」立法團隊的那天，恰巧與七年前加入歐盟執委會的日期重疊。如此巧合，讓他發文回憶這一路走來的風風雨雨，如何為法案「取名」、反思與辯證其優缺點，以及與各方談判權衡。這段超乎想像的艱辛旅程，對他、對世界，都具有深遠的影響，「我仍然覺得，這是我職業生涯中，最具挑戰性、也最有影響力的一段經歷。」

學者不期望「布魯塞爾效應」

透過這套全球首見的AI法案，歐盟昭示符合歐洲價值的人工智慧治理及監管框架。可望透過歐洲市場影響力，再度發揮「布魯塞爾效應」，影響國際加強保障AI系統使用者的權益。

布魯塞爾效應（Brussels effect）指的是歐盟透過其市場規模和嚴格標準，影響非歐盟國家與企業的行為方式，進而形塑全球性的監管標準。如GDPR便對個資保護標準產生了深遠影響。

但要讓國際參與者跟從，歐盟自己得先身體力行，證明這套法案既能完善運作，也能在風險監管與培植創新間取得平衡。

想達成目標，前方還有漫漫長路。從禁用情境指引、最佳實踐建議，到協調各會員國主責機關執行之一致性，預計聘雇140餘名員工的歐盟「人工智慧辦公室」，有著相當龐大且多元的任務量。專精法律的台灣人工智慧學校基金會祕書長侯宜秀認為，要在兩年內落地，任務相當艱鉅。

根據「生命未來研究所」彙整，接下來，歐盟執委會與人工智慧辦公室還有130項待處理任務。其中，甚至有39項需制定的次級法律！

侯宜秀進一步指出，AI立法本身就具有顯著難度。以基礎而論，AI技術正在全球迅速發展演進，光是要明確定義「人工智慧系統」便不容易，遑論是針對各種不同模型、輸出、應用場景設定明確規範。

其次，價值對齊與檢測的執行方式也有待發展。例如，法規要求AI模型的公平與不歧視，但這該如何進行量測？用什麼樣的工具進行？所謂的「公平」，又該採用哪一套價值觀定位？

目前，朝向通用型技術邁進的AI融入服務、產品的層次愈趨多元、複雜，已非過往專精於單一任務的「專才型」AI可比擬。當一件產品或服務部署多種模型、可以為消費者協作執行橫跨不同風險層級的多元任務，這樣的產品或服務究竟該適用哪些規範？

諸多未明朗的模糊之處，讓侯宜秀直言「不期望這套法案產生布魯塞爾效應」。她透露，所接觸的歐洲專家也承認法案是27個會員國間折衝、妥協後的結果，不建議其他國家整套複製。

觀察歐盟AI法案的國際影響力，泰國孔敬大學經濟與國際貿易法研究所所長張粱（Taenrat Khunngern）認為，東西方社會脈絡不同，歐盟觀點不一定適用他國。他指出，要說市場規模，亞太地區的人口比歐洲更多，消費力不可小覷。亞洲在AI治理面的選擇，也值得西方觀察。

周遊各國盼找出更完善解方

「AI是一個全球性議題，」張粱表示，「因此，各國的觀點都應該參與進來。」

曾於美國、澳洲、中國等地進行研究的張粱觀察，AI法律跟不上技術的進展，已是學界共識。他認為，現階段來說，比起針對人工智慧立法，更好的作法可能是發布指引，再輔以各國普通法。

但歐洲已經在AI立法上勇敢跨出第一步，如今全球都在觀察其後續表現。張粱表示，「歐洲擅長從0到1，亞洲擅長從1到1＋。」如果歐盟AI法案運作良好，亞洲可從中學習、制定出更適合自己的立法框架。

這一方面需要時間。隨著AI相關判例增加，諸如智財權歸屬等議題的走向正在逐漸明朗。另一方面，諸如OECD、G7等國際組織也紛紛提供指引。未來亦可能出現獨立的國際性AI監管組織，負責調和各國規範。

要迎戰變化迅速的AI進展，治理框架勢必須更加靈活。為打造更符合自身優勢與利益的國際治理框架，各國、各地區及各組織爭奪話語權的努力，方興未艾。

目前，馬齊尼持續周遊各國，與世界各地的學者討論AI法案，期待能找出更完善的解方。他也呼籲歐盟，應將資源集中在解決這些核心問題上，而非糾結於未經證實的風險，以確保AI法案真正造福歐洲，乃至於全球的AI產業和社群。「AI法案是一個未知領域，我們必須創造全新的事物。問題還存在，但也充滿機會。」他說。

加布里埃爾．馬齊尼 （Gabriele Mazzini）

學歷：哈佛大學法學院法學碩士、帕維亞大學的義大利法、比較刑法博士及米蘭天主教大學的法學學士

經歷：歐盟AI法案提案、起草團隊負責人，現任麻省理工學院媒體實驗室和連結科學（Connection Science）研究計畫成員

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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