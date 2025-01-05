從不喝酒到開酒廠 恆器製酒釀出女性最愛地瓜酒

聯合新聞網／ 遠見

【文．吳淑華】

曾經恆器製酒老闆羅己能是不喝酒的，沒想到在日本小松喝到來自九州鹿兒島的地瓜酒後大為驚豔，「香香甜甜、不辛辣，也太好喝了！」下一秒浮現的念頭是，「為什麼台灣沒有人在做地瓜酒？」這個想法，在八年後變成現實。他不但成立恆器製酒，還在國際烈酒比賽中拿下33面獎牌。

對恆器製酒老闆羅己能來說，繼承家裡的金屬加工業，生活無憂、工作也得心應手，但心裡總有一股「想做點什麼事」的念頭產生。直到家人出了車禍後，心裡的疑惑才豁然開朗─原來他想做出台灣味的地瓜酒。

憑著這個信念，完全沒有製酒經驗的他，上網找資料、去市場買了500斤地瓜，再添購小型蒸餾器，在家裡做實驗，做出看起來像酒的東西。由於不確定好不好喝，就請喜歡喝高粱酒的朋友試飲。結果，朋友一喝就說想買，他欣喜若狂之餘，更像打了一劑強心針，有信心繼續做下去。

一開始，他先投入600萬元，一年後又追加600萬元。不過，家人都持反對意見，太太更是反對到底，因為平日要忙家裡工廠的生意，假日投入製酒實驗，幾乎沒有時間陪小孩，「當時一家老小沒人要理我。」羅己能笑著說。

收購地瓜製酒水，也幫助瓜農

2017年，領了製酒牌照後，先從台南找地瓜，最後找到雲林水林鄉的台農57號地瓜。大溝村的子宏農產行李志榮知道他要做地瓜酒，無償提供實驗，讓他感念在心。直到現在，都以這家地瓜為主要供貨來源。

由於台灣的地瓜集中在同一個季節，拔出來的地瓜，若沒低溫冷藏，一個月就爛了。此外，透過批發市場買地瓜時發現，每年7到10月的地瓜，一袋五斤的價格，是平常月分的3.5倍之外，還可能會買不到。「實在不得已，拿醜地瓜來實驗，發現做出來的地瓜酒品質一樣，」間接開始了解台灣地瓜的生態。

目前台灣地瓜田一共約8700公頃，豐收情況下會有30～40噸地瓜，醜的、裂痕、太大或太小的不良率地瓜有30％，也就是「格外品地瓜」，約占8700萬噸。若能消化這些格外品地瓜，除了增加瓜農的收益外，也能平穩市場地瓜價格，更是為環保盡一分心力。

羅己能決心要做台灣味的地瓜酒後，卻遭遇股東退股，對他來說，是重重一擊。「酒廠生產還沒量化，亟需再投入資金，又沒得到家人的支持，當時真的萬念俱灰，」這種跌到低谷的心情，他到現在都記憶猶新。

直到2019年「地瓜原酒六十度」傳來銀牌獎佳績，才重振了士氣。他知道，投資地瓜酒是有未來性的。於是酒廠的酒以地瓜為基礎，「把地瓜酒發揮得淋漓盡致。」後來地瓜好朋友系列也應運而生。所謂的「好朋友」，是指台灣栽種的農產品，同樣都來自「格外品」。

接著，他開始找水果實驗，「愈來愈多人知道我在找水果，也會送自家栽種的水果來給我試試看。」

青梅的味道最容易溝通，味道也很棒，但日本、韓國都有青梅酒，要同中求異的困難度較高；草莓風味很好，但即便使用了格外品，單價還是太高；巨蜂葡萄一年四季皆有產，不擔心貨源缺乏；桑椹，太容易發霉；台南佳里的西印度櫻桃，產量太少；福壽山的蜜蘋果，試了兩回不成功，目前不會再實驗；油甘果為健康水果，但果液太少……。

鎖定掌握選擇權的女性為主要客層

這些水果在取得後，會先以傳統阿嬤的釀造方式，一層水果、一層糖，醃釀在透明玻璃罐內，將研發的地瓜原酒放進橡木桶，最後與釀造的水果酒結合，酒精濃度控制在17度。17度的酒，對女生來說「剛剛好」，這也是酒廠的主要客層。

將客層鎖定在女性，為什麼？「女生買酒比較感性，會因酒的故事、包裝而埋單，也會吆喝一堆朋友來喝；男生通常會礙於身分，而固定喝某些品牌的酒。」羅己能說，在公開場合選擇共飲酒款時，男性還是會尊重女性，由女性做選擇。可以說，女生主宰一半的地酒市場。

多次實驗後，他發現女生愛喝的酒都有個共通點，「偏甜、順口、不辛辣」，這也成了酒廠製酒的主流方向。

現在的他，從不會喝酒，到現在能喝下半瓶60度的酒。每次酒廠開發出來的酒，會先經過他及三名來自海洋生物系、微生物系、中文系的男性員工把關。但上市前需要試飲，就特別找女生族群，等蒐集到一定程度的試飲結果後，再將有希望獲獎的酒款送去參賽。

國際得獎百分百，堅持保有初心

在這樣的製酒原則下，2022年，「地瓜的好朋友—荔枝」及「地瓜的好朋友—梅子」水果加烈酒拿到銀獎。提到比賽酒，酒廠參加2022年舊金山國際烈酒競賽，報名七款酒比賽，每一款都拿獎。但羅己能說，沒得獎的酒不代表不好，可能只是沒參賽。

在所有獲獎的酒款中，他最自豪的是「繁曙」地瓜酒，也是酒廠獲得的第一面金牌。這支酒同時獲得2023比利時布魯塞爾金牌獎、2024英國IWSC96分金牌獎、2024比利時布魯塞爾金牌獎。「繁曙」是客語地瓜的發音，身為客家子弟的他，覺得一定要有這麼一款屬於客家族群的酒，推出時間就是疫情解封之際，迎接疫情後的繁盛曉光。

他說，這款酒最適合涼涼喝，單飲喝起來很輕鬆沒負擔，搭配日本料理也很對味。

愈來愈多人知道羅己能在做地瓜酒，竟紛紛送來台農66號地瓜、桃園的菱角地瓜請他實驗。菱角地瓜很特別，地瓜橫切面有一點紅心，甜度不高，但澱粉質很足，口感像菱角，實驗後，發現有荔枝味。由於栽種期達五個月以上，產量少、單價高，目前推出的「一點紅」地瓜酒，限量100瓶。

至於台農66號地瓜，則用於生產代工酒，像是長岐43度、汪汪故事館地瓜酒、台大金山分院地瓜酒。

整天與地瓜為伍的羅己能，雖然已經做出獨到的台味地瓜酒，還勝過日本人只做單味的地瓜酒技術，但他期待更多人加入製作地酒行列，消化更多小農的格外品。在品嘗好酒之餘，也為台灣農業盡一分心力。

恆器製酒得獎紀錄

．2020｜比利時布魯塞爾烈酒大賽金牌｜硬地瓜日式燒酌

．2022｜舊金山國際烈酒競賽雙金獎｜「旅1」米燒酌類 　

．2022｜舊金山國際烈酒競賽金獎｜「沉香酒─越南芽莊沉香」白酒類

．2022｜舊金山國際烈酒競賽銀獎｜「金樽魔Batch2」其他類威士忌 　

．2022｜舊金山國際烈酒競賽銀獎｜「地瓜的好朋友─荔枝」水果加烈酒

．2022｜舊金山國際烈酒競賽銀獎｜「地瓜的好朋友─梅子」水果加烈酒 　

．2022｜舊金山國際烈酒競賽銅獎｜「旅2」柑橘類風味琴酒 　

．2022｜舊金山國際烈酒競賽銅獎｜「無憂─枇杷子浸泡利口酒」堅果利口酒

．2024｜舊金山烈酒大賽白蘭地金牌獎｜水蜜桃釀造的白蘭地原酒

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw

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