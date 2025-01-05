陸企藏起狼性拚出海，「人心紅利」戰略圈粉世界

【文．邱莉燕】

中國大陸企業的全球擴張腳步從未停歇，但這次，它們放下了過去「狼性」的姿態，轉而採取低調務實的作風。製造業與零售業正迅速全球化，從早期的低價競爭，轉為高品質、更精準的市場策略，無論實體商品、數位服務及戲劇文創，都以嶄新面貌進軍國際。

隨著海外強大消費力及對情感價值的重視，「興趣消費」成為新趨勢，進而推動市場格局變化，多數廠商不僅在功能上較勁，更在體驗與共鳴上展開對決。這次的陸企出海，是一場創新和人心的全新較量，正試圖改變世界貿易的未來。

大陸企業向全世界擴張不是第一次了，只是這回似乎藏起了「狼性」，保持低調，以避免不必要的麻煩。

打開陸企出海的黑盒子，飛出來的將是「快字訣」及「好字訣」，賣全球要轉換成小市場思惟，在地化經營量身訂製。以往做大陸內需市場，以規模大、價格低著稱的「多字訣」和「省字訣」，就躺在黑盒子底部吧。

比亞迪（BYD）的電動車駛入沖繩、名創優品（MINISO）開在巴黎香榭大道、雪梨觀光客買著歌莉婭（GOELIA）的香雲紗、安踏（ANTA）的運動鞋踩進美國達拉斯，這些都是陸企。一大批陸製品正在世界最知名的城市大放異彩，改變全球人們的消費觀和生活。

大陸品牌加速全球化，貿易戰和科技戰也擋不住。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在《中國打造的世界》（The World China Made）報告中提及，大陸產品試圖繞過美國的貿易壁壘，結果取得相當大的成功，「中國尋求著走出去，將國內企業變成真正跨越全球的企業。」

消費體驗至上，「心價比」更勝「性價比」

Z世代的特徵便是體驗至上，追求精神共鳴的消費態度，購買產品主要出於興趣、社交、悅己、自我治癒等，他們的「情緒價值」需求，也愈來愈受到市場的重視。

「中國到底有沒有機會，可以誕生一家真正具備全球競爭力和影響力的世界級零售公司？」名創優品董事長兼CEO葉國富在2024全球品牌戰略升級成果發布會上，向台下發出大哉問，其實也是自問。這個業務覆蓋全球111個國家、九個月能賣3600萬個絨毛玩具的大陸生活用品店，截至2024年6月30日，在內地和海外門店總數已達6868家，自我期許要在全球Z世代盛行「興趣消費」的窗口期，躍升世界第一。

「興趣消費」成主流，緊扣Z世代的心

「中國零售業正在邁入高品質發展階段，我們要向品質零售去轉型，向興趣消費轉型，」葉國富說。

按照已開發國家10萬人配置一門店、開發中國家20萬人配置一門店的測算邏輯，名創優品預計在全球可開四萬家，憑藉的就是對全球Z世代消費力的精準把握。

全球Z世代通用的消費符號是什麼？葉國富認為是開心。傳遞開心，也傳遞對美好生活的追求，絕佳代表是迪士尼、芭比、哈利波特、寶可夢等，還有「吉伊卡哇」（Chiikawa），一個日漫角色，很多亞洲年輕人愛用它的表情包，來表達自己的精神狀態。

與全球150多個知名IP合作的名創優品，設計出極具「興趣消費」價值的產品，並在全球進行當地語系化經營，靠此創新模式走向世界，葉國富豪氣十足地喊出企業願景：「成為世界第一的IP設計零售集團。」

陸企向全世界擴張不是第一次，這一回領著人心紅利，了無懼意地與國際巨頭們一較高下。

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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