黃仁勳、馬斯克都看好，機器人最後一哩路在AI？

【文．陳品融、曾子軒】

2024年以來，機器人產業在生成式AI加持下，迎來前所未見的盛世。不僅輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克都在積極投資，就連台積電董事長魏哲家、華碩董事長施崇棠也極為看好。

搭著飛機越過9800公里，再經過一小時車程，總算來到美國華盛頓州一間巨大的物流中心。這間隸屬於亞馬遜、名為PAE2的大型倉庫與理貨站有五層樓高，占地超過26萬平方公尺，能夠儲存高達4000萬件貨品。

走進PAE2，地板上貼滿彩色標線。過往，這大多用於指引機器人前進；如今，使用者卻變成人類，告訴工人與訪客移動範圍。

這間物流中心裡，機器人無所不在，並與人類協作、合作無間。專精於分類包裹的機器人羅賓（Robin）會從輸送帶上舉起貨物，放置到可移動、能載重的泰坦（Titan）上面；同樣在地上跑的還有普羅透斯（Proteus），隨著感知能力提升，它的移動範圍不再受限，能進入人類行走的開放式場域；現在，亞馬遜也在實測人形機器人，期待憑藉它優異的移動與操控能力，親手拿著貨物走進每個角落。

從充斥著機器運轉聲的嘈雜倉庫，轉移到太平洋彼岸，東京早稻田大學裡，有人領先時代50年，為人形機器人發展做出深遠貢獻。

「人形機器人之父」加藤一郎在1973年推出世上第一台人形機器人，他的嫡傳弟子高西淳夫接棒，頂著學界冷嘲熱諷，率領實驗室開發出情感機器人、咀嚼機器人、音樂演奏機器人等十多條分支，儘管離商業應用還很遠，卻是理解人類的點滴累積。如今，隨著生成式AI落地，竟讓他們真的等到人形機器人站上舞台中心的這天。

再次切換場景，上海中國國際進口博覽會上，人們對宇樹科技出產、在空中360度翻身的機器狗大表驚嘆。在它旁邊，還有不到十萬人民幣的人形機器人，依照參觀者指令，一下深蹲、一下揮手。

最後，回到台灣，台北市一間辦公室裡，宇樹代理商至盛科技總經理王國棟，向記者展示機器狗如何巡邏。只見它靈活地運用模仿動物運動姿態設計出的四隻腳，在狹窄的走道中不斷向前，即便有人刻意擋住去向，頭上裝設的光達很快就能感知，它總能適時停下腳步。王國棟透露，已有客戶在工安巡檢、保全巡邏時使用機器狗。

走向「泛化」仍有挑戰，但已開啟全新局面

在AI助攻之下，機器人距離我們的生活愈來愈近，似乎就只差最後一哩路，只是，想走完這一哩路可能還要花上一段時間。

想從工廠走進生活，場景變得開放、任務變得多元，難度在於，機器人遇上未知情況時，要能夠自主制定決策、接著執行。「機器人學會『從桌上舉起杯子』以後，如果換一個杯子、換一張桌子還能做到，就是能夠泛化（generalize），」台大電機系助理教授孫紹華解釋。

對人類來說，舉杯子是通用技能，但對機器人來說，遇上不同杯子與桌子，都需要重新搜集資料，甚至重新訓練。孫紹華觀察，現在機器人學習背後的深度神經網絡架構，想要泛化仍有挑戰存在。

在居家機器人領域深耕多年的王恒聰則提醒，技術突破雖是重點，但最核心的，還是必須實際走到第一線，找出使用者的需求與痛點，才能真正加快普及速度，並造福人類。

無論是移動、操控、還是互動，在不同場景裡，都見到機器人從0到1的巨大突破。接下來，就看生成式AI如何帶領軟、硬體持續演進，讓人機協作從1跳向100，甚至光速一般的指數型成長，讓更多機器人走入你我的生活中。

【本文摘自遠見雜誌1月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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