精算碳排好難？政大會計系講座教授吳安妮四方案解痛點

【文．陳育晟】

ESG時代來臨，但企業往往苦於無法精準計算碳排，據以擬訂清楚應對策略。政大會計系講座教授吳安妮擔任核心開發者提出的四大解決方案，要逐一擊破企業的淨零痛點。

即便ESG已經成為各大產業必修學分，但很多企業缺乏創新和差異化策略，也沒有整合性績效評估，因而無法掌握ESG確切成效。

另外，企業也無法精準計算碳排，特別是企業間接排放的範疇三碳排，包括原料採購、產品運輸、員工通勤與異地出差、外包服務等。

碳排無法精準計算，也造成企業在面對外界質疑「漂綠」時，無法有力回應，進而難以清楚了解ESG帶來的效益。

四大解決方案促產官學共贏

「我們學術界看到問題，就要解決問題。」今年3月才獲得教育部頒贈的最高學術暨教育獎項「國家講座」，並成為該講座第27屆主持人的政大會計系講座教授吳安妮強調。

因此，她擔任核心開發者，與政大企業永續管理研究中心合力推出四大解決方案，以她在會計領域的代表作——作業價值管理系統（AVM）為基礎，帶領團隊開發ESG-SOR（永續績效營運報告）、ESG-BSC（平衡計分卡）、ESG-PVM（價值創造模型）、C-PVM（碳價值創造模型），已申請國內外專利。

其中，吳安妮採用SO計分卡概念做出創新策略，再加上R代表風險，因而形成ESG-SOR。

ESG-BSC計分卡則能解決整合性績效評估問題；C-PVM能解決範疇三、產品碳排問題；而ESG-PVM能解套成本和價值計算問題。

四大解決方案中，ESG-SOR和ESG-BSC可協助企業制定適當策略，藉此企業能找出相對於競爭者的優勢與機會，進一步分析如何滿足上下游業者、顧客及供應商等利益關係人的價值主張。

吳安妮希望，四大解決方案能幫助企業，特別是中小企業解決ESG轉型的碳焦慮、碳稅、碳交易，是企業永續報告書的基礎工程，也能和政策結合，解決目前政府在推展永續碰到的困境。

這四大方案還把十家管理顧問公司、查證機構整合進來，甚至在政大內部培養種子老師，希望能和產業界創造共榮。

吳安妮表示，企業在實行永續創新策略時，要先想清楚，組織使命是什麼？要解決什麼問題？再來要思考策略，也就是未來三到五年永續目標是什麼？

接著是價值觀，要想清楚永續追求的準則和標準為何？而後要注意的是風險，也就是競爭者和自己比較，在影響面、利害關係人、流程、永續能力上有哪些優勢？

不只這樣，企業還得思考利害關係人的價值主張為何？而企業本身的長期優勢是否符合利害關係人價值主張？如果沒有，就要借力使力。

妥善思考這些層面後，就會形成ESG創新策略，不管是環境、社會面皆然。為了要「知行合一」，也必須要有IT系統配合。

會計帳精算碳排放，一目了然

有鑒於很多企業無法精算碳排與相關成本，吳安妮導入作業價值管理系統（AVM），把會計科目跟碳排結合在一起，而後再逐漸深化到每個部門、每個機台的排碳量，「每一項都可以算得清清楚楚。」

藉此，就可以清楚掌握各產品、企業範疇一到三，以及客戶碳足跡的狀況，也更便於認證機構追蹤，漂綠問題就能輕鬆解套。

此外，政大解決方案還可將ESG費用和碳排結合，用活動數據乘以氣體排放數據，再乘以GWP（全球暖化潛勢）值，即可得到碳排放量。

而所有的ESG費用，包括電費、水費、燃料費、運輸費、廢棄物處理費、原物料費用，都是來自會計帳。

這些從會計帳來的費用，直接透過活動數據，如度數、排放係數，乘上GWP值，即知道整個月電費排放量多少，可以解套目前企業對碳排始終霧裡看花的困境。

而C-PVM（碳價值創造模型）可進一步解決範疇三碳排難以估算問題。以導入政大解決方案的全亞洲第一大端子台製造商——町洋企業為例，先掌握每一個車床作業產生的碳排，再從電表估算每個產品製造的碳排，使每個部門、機台、產品碳排都算得清楚。

第四個是ESG-PVM，幾乎完全採用既有的作業價值管理系統（AVM），並在作業模組上加了ESG作業屬性，就能符合企業永續需求。

再來，企業在供應商、顧客關係維繫，或是媒體文宣投放所下的成本，能否產生價值？透過政大解決方案，也能算出財務面和非財務面的價值。

吳安妮期許，透過企業加入、種子教師、四大會計事務所、認證機構共同推動，能在一年內把政大解決方案落實到200家企業，讓更多企業賺ESG管理財，也深化台灣的永續整體實力。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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