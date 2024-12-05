中研院院士吳玉山：川普主義超越川普 台灣與盟邦是最大受害者？

【文．林仕祥】

川普贏得2024美國總統大選，重掌白宮；不僅如此，共和黨也在參眾兩院拿下過半席次。中研院院士吳玉山獨家解析川普主義崛起後，美中台關係如何發展，與台灣因應之道。

涉及數十億人口、占全球GDP總量約42％的76個國家，在2024年紛紛舉行大選，堪稱是全球大選年。第一棒由台灣開跑，至最末棒、11月初的美國總統大選落幕後，未來五年的全球政經環境，基本上已然定型。

尤其是11月初的美國大選，儘管競選時，民主、共和兩黨看似勢均力敵，最終卻由美國前總統川普（Donald Trump）拿下壓倒性的勝利，將會全面執政。

11月7日、大選揭曉隔天，台灣重磅政治學者、中央研究院院士吳玉山在「2024遠見高峰會」進行專題演講，隨即解析川普重返白宮，顯示全美已「川普主義化」，其背後的霸權競爭、重商主義、右翼民粹等因素，將使得美國盟邦成為最大受害者；當然，這些盟邦也包括台灣。

2024年美國總統大選的最終結果，川普拿下312張選舉人票，大勝對手、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的226張選舉人票。普選票方面，逾7600萬人堅定投川普，勝過賀錦麗的約7300萬票。立法機構的參眾兩院，也全由共和黨拿下過半席次。「三連勝」讓川普一掃四年前「少數總統」陰霾，標示他的政治主張，已成美國社會主流意見。

「我很清楚地感覺到，美國已經跟過去完全不一樣了，川普主義（Trumpism）是超越川普個人的！」吳玉山指出，這個現象已成功跨過三次美國總統大選。

2016年，川普拿下304張選舉人票，成功扳倒當時的對手、美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton），首次入主白宮。2020年，川普雖然敗選，卻拿下逾7400萬張普選票，當時是美國總統選舉史上第二高票，只是拜登（Joe Biden）成功召喚出藍潮，拿到史上最多的8100萬張普選票，白宮因此易主。但那表示川普的基本盤並沒有在該次選舉中潰敗，仍受大批鐵粉支持。

美國產業政策轉趨嚴密強硬

吳玉山說，也因此，2024年川普的大勝，背後有一個深刻的意義，不能僅從拜登的年紀太大、賀錦麗臨時上場準備不夠等角度理解。他拆解川普主義背後三大根源，分別是：美國霸權被新興的中國挑戰；美國產業在許多重要的領域無法領先，甚至被超越；以及美國所得分配惡化，導致傳統勞工失業嚴重。

雅典和斯巴達當年爭霸導致的伯羅奔尼撒戰爭，讓古希臘哲學家修昔底德（Thucydides）說過一句名言：「爭霸必有戰爭！」美國政治學者艾利森（Graham Allison）再以此提出所謂的「修昔底德陷阱」，用來形容既有強權被崛起強權挑戰時，雙方的緊張關係。特別是從現代往前推500年，在這些競爭案例中，有75％都發生戰爭，許多人因而在猜測，美中是否必有一戰？

「我們現在已進入冷戰2.0，」這個修昔底德陷阱，不只有艾利森與政界看到，產業界也嚴正以待。2022年，台積電正式對外徵求政經博士，來因應地緣政治帶來的挑戰，台積電創辦人張忠謀2023年7月在工商協進會演講時，也提到類似修昔底德陷阱的概念，讓外界了解美中對峙下，產業競合的緊張關係。

吳玉山指出，近年美國認為自身產業處於劣勢，而且不局限在傳統產業，還衝擊電動車、5G等高科技領域，就興起保護主義，提高關稅，甚至回頭學習東亞國家的發展模式——實施更嚴密而強硬的國家級產業政策。川普時期掌權的經濟鷹派、前美國貿易代表賴海澤（Robert Lighthizer），曾強調美國採行重商主義的三個時期。

這三個時期，分別是：追趕英國的19世紀、對日本壓制的1980～1990年代，以及因應中國經濟挑戰的此刻。「當美國發現自己在處於競爭不利地位時，就會丟掉自由主義；而當它力量最強時，就會倡議自由主義，為什麼？因為競爭性最強。」

一個美國，兩個世界

吳玉山近一步解釋，當後進國家以產業政策、國家主義追趕成功，非常接近領先的霸主時，霸主就會強迫後進國家改變產業政策，如同1980年代，美國迫使日圓升值。然而，若無法迫使後進國家改變政策，霸主就會改變自身制度，實施保護性的關稅、產業政策，向國家主義轉移，就像今日的美國。

儘管從2016到2024年，白宮曾兩度易主，但2020年，拜登擊敗川普之後，美國無論是抑制貿易對手、振興自身產業，政策邏輯其實一脈相承。不同於川普採用關稅政策，拜登是效法東亞國家的產業政策，力推「晶片法案」來振興美國半導體產業，並用「降低通膨法」發展綠能、電動車產業。

此外，所得分配惡化、傳統勞工失業嚴重等經濟問題，則讓美國興起反建制、排外、反移民的右翼民粹主義。特別是全球化與科技革命下，生產型態發生重大改變，資本進行全球移動，供應鏈不斷延伸擴張，被遺棄在新科技、新供應鏈之外的人成為輸家，美國內部出現兩個世界，「新科技與金融核心，跟舊工業帶與鄉村出現對立。」

觀察美國前10％富人收入占全國財富百分比，1940年代曾一度大幅下滑，但到1980年代又開始直線攀升。2024年大選，威斯康辛州、密西根州、賓州等美國「藍牆三州」都由川普拿下，這三州即所謂的鐵鏽帶，是傳統工人失業最多的地方。這次選戰，川普陣營集中力量爭取這些人的支持，成為其勝選的重要因素。

代表國安的「霸權競爭」、經濟的「重商主義」、選票的「右翼民粹」，成為川普主義的三隻腳。從川普對待這三隻腳的態度，可看出三者間的排序與優先順位。

右翼民粹選票主宰戰局

吳玉山指出，對川普來說，他的重商主義就是「不能讓美國吃虧」，因此，當經濟與國安發生衝突時，川普選擇站在經濟這邊，要求北約付錢，「如果不付錢，他講的非常清楚，『我會讓普丁（Vladimir Putin，俄羅斯總統）愛幹什麼就幹什麼！』把北約國家全都嚇死了。」

過去，美國為了壓制中國主導的RCEP（區域全面經濟伙伴協定），也發起另一個區域經貿協定TPP（跨太平洋伙伴全面進步協定的前身）。但當TPP好不容易成型，由於國內勞工的抨擊，美國最終選擇不加入。從中可看到，為了選票，美國寧可放棄對於中國的經濟圍堵，顯示這三隻腳中，國安排序順位最低。

至於經濟與選票之間如何選擇？吳玉山提到，川普雖支持美國產業與經濟發展，但此次大選，汽車工人大舉罷工、力求爭取更好待遇時，川普第一個跳出來支持，迫使拜登也跟著前往聲援，「對川普來說，拿到鐵鏽州的選票勝於一切！」這次事件顯示，川普主義背後的三隻腳，右翼民粹的選票順位最高。

展望未來，構成全美川普化的三個根源將持續存在，給予川普主義成長的沃土，將迫使共和黨、民主黨向川普的政策靠攏。吳玉山警示，這樣的局勢之下，美國的自由主義與盟邦，無疑將成為最大的受害者。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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