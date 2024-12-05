冰島一生必來一次 追火山、追冰川、追極光

【文．黃健誠】

冰島有著多樣化的自然景觀，不僅被評為「天然的地理教室」，更被知名旅遊書籍《寂寞星球》及《國家地理雜誌》，評選為全球最佳旅遊國家。

前往世界的邊緣，路途有多迢遙？從台灣起飛、荷蘭阿姆斯特丹轉機，經過十幾個小時的飛行後，飛機緩緩降落在凱夫拉維克機場。下機後，來到行李大廳前，迎接旅人的，是一座「Exit to Iceland」指示牌。當你看到這座指示牌，代表下樓後，就正式進入這個「冰與火的國度」—冰島。

與台灣直線距離9578公里的冰島，是歐洲人口密度最低的國家，面積約為台灣的三倍大，人口卻僅有39萬人。

地廣人稀，加上一年到頭氣候不佳，不免讓人感覺陰鬱。但其實冰島有著多樣化的自然景觀，不僅被評為「天然的地理教室」，更被知名旅遊書籍《寂寞星球》及《國家地理雜誌》，評選為全球最佳旅遊國家。

也許你會認為，這是拜極光之賜。

的確，許多人一說到冰島，馬上會聯想到極光。極光，又有「歐若拉」之稱；而歐若拉，為羅馬神話中掌管黎明曙光的女神，象徵驅散黑暗、新的一天開始。這個被賦予神話色彩的自然現象，因而增添不少浪漫成分。

若是天氣不錯，在秋末入冬的晚上，只消一抬頭，很容易就能盡覽五彩斑斕的黑夜。專門進行極光攝影的極地旅人李德惠，形容冰島只有兩個季節：「有極光的季節，跟沒極光的季節。」在旅人心目中，極光對冰島而言，有著舉足輕重的地位。

不過，除了夢幻的極光之外，冰島還有更多看點。其中，如無盡寶藏般、多元豐富的自然資源，正是這個島國吸引無數旅人前往的最大亮點。

必走1號公路，壯麗景色隨行

冰島成為觀光大國，僅是這十來年的事。2008年，全球面臨金融海嘯，冰島也一度瀕臨破產，但隨著觀光業蓬勃發展，入境人數從2009年的約56萬人次，迅速攀升至2019年220萬人次。雖然觀光業在疫情期間受到重創，但也在疫後迅速回溫，再次展現絕美風華。只要走一趟環島公路，除了不時有夢幻極光伴隨同行外，遍地開展的，還有冰川、瀑布等壯麗景色。

在幅員遼闊、人口密度極低的冰島，沿著全長約1333公里、貫穿全島的1號公路行駛，會不時偶遇在曠野峽谷中奔馳的冰島馬，看到兩側山巒堆疊、看不見終點的直線雙線道，彷彿此刻正要駛向世界盡頭，甚至滋生「風吹草低見牛羊」的遺世之感。

整段旅程，充滿與城市截然不同的意外驚喜。

從火山、黑沙灘、瀑布、洞穴、峽灣等景象，感受大地的地理奇觀，冰島的魅力不僅止於此。

在公路上行駛，往往要開上一、兩個小時，才會碰上有加油站、小型商店的超小型城鎮，而每個小鎮各有不同特色，也能從中發現不少驚喜。

像是位於冰島最南城鎮維克鎮不遠處的基爾丘拜亞拉伊斯蒂村，有座姐妹瀑布，散步走上鄰近的山徑，意外發現樹林裡一只立牌，標示「冰島最高的樹」「30.15公尺」，才驚覺原來冰島的樹相當稀有。一路上，僅見光禿禿的平原、矮小的灌木，鮮少看見高聳入雲的大樹，這讓冰島流傳一句笑話：「如果你在冰島樹林中迷路了怎麼辦？站起來就好了。」

另外，在每座城鎮中，公共泳池為標準配備之一，不到40萬的人口中，全國公共泳池卻高達160個，且一定附設來自地熱溫泉水的溫泉浴池，冰島人對泡湯的熱愛程度可見一斑。

泡溫泉體驗日常，賞鯨感受文化

冰島全國有紀錄的天然溫泉逾800個，因此旅人來到冰島，可以去公共泳池體驗冰島日常，也可以在藍湖溫泉、天空之湖等知名豪華戶外溫泉，點上一杯氣泡酒，享受在縷縷白煙中，坐擁山海美景的無邊際浴池。

走過山林、泡過溫泉，又看過波瀾壯闊的景觀後，也能發現許多隱身在大地、海洋中的野生動物。例如冰島北部的瓦斯半島，就是一個絕佳的海豹觀賞點，肉眼可見海豹懶洋洋躺在岩岸上曬太陽。不過，看似懶散的同時，也維持高警覺性，若旅人不小心靠得太近，牠們可是會馬上鑽進海裡。

還有另一座北部大鎮胡薩維克，因為許多遊客前來賞鯨而聞名。其位處海灣，在胡薩維克搭乘賞鯨船出海，成功看見鯨魚的機率很高，也常有小鬚鯨、鼠海豚及座頭鯨等不同種類的鯨魚，爭相向遊客「甩尾」。鎮上也有鯨魚博物館，展示維京人的捕鯨文化歷史。

從德國移居冰島，目前在胡薩維克身兼特教老師及經營民宿的蘿拉．魯斯科夫斯基（Laura Ruschkowski），因為旅遊時搭上賞鯨船，遇見在賞鯨公司上班的男友，進而愛上鯨魚，也愛上胡薩維克，決定移居於此。

她說冰島雖天氣不穩定，冬季因見不到陽光而憂鬱，但看著出現鯨魚的海面，總能讓她感到平靜。

善變、不穩定的天氣，是每個來冰島的旅人，以及生活於此的本地人，都不會否認的感受。你可能在短短幾分鐘內，就會經歷下雨、下雪到出大太陽等各種落差極大的天氣變化，冰島因此有句俗諺：「如果你不喜歡冰島現在的天氣，等五分鐘再說。」

正因如此，冰島的夏天和冬天有著截然不同的景象。在永晝的夏天，可感受大地充滿生機的模樣，大片紫色魯冰花海、回到冰島繁衍的海鸚等，都讓天地五彩繽紛。永夜的冬天，則是一片白雪皚皚，可感受在冷冽的極寒中，一瞬乍現的極光奇景。

儘管極光難得一遇，但來到這座冰與火的國度，大自然的力量，仍會為你帶來難忘的視覺震撼與心靈療癒。冰島，值得列入「一生必來一次」的人生清單。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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