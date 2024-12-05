「川普2.0」效應席捲而來 看懂2025經濟新變局

【文．廖君雅】

倡言「讓美國再度偉大」（MAGA）的川普贏得大選，即將強勢回歸的他，將對全球帶來哪些震撼？《遠見》解讀國際政經、產業趨勢、投資脈動，提出三大領域、八個關鍵字，帶你洞悉席捲而來的「川普2.0」效應，搶先布局2025！

川普回歸！這位在美國大選取得壓倒性勝利的狂人領袖，將在2025年1月20日重返白宮，開啟「川普2.0」時代，也為2025年埋下許多政經變數。

川普的第二任期，時空環境已然不同。《遠見》專訪多位經濟學者及分析師，皆指出這次共和黨掌控參、眾兩院，賦予川普完全執政的權力。因此，川普2.0政策手段預料將更為激進，以求短期立竿見影，尤其2025到2026年，是他為自己歷史定位鋪路的關鍵頭兩年。

重塑國際地緣政治與經濟局勢

《華爾街日報》引述多位白宮前官員、顧問看法，指出川普政府將採取對外敵威嚇、對盟友交易的外交路線，以應對正在擴大中的多區域衝突。

川普2.0施政的重中之重，將是增加關稅，這被川普視為擴大國家財政收入的萬靈丹。他揚言要對中國加徵60％關稅，其餘國家也加碼到10～20％。

即便是競選語言，但中信金控首席經濟學家林建甫分析，商賈出身的川普很務實，曾說過：「關稅是『最美好的詞』，如果運用得當就能讓美國致富！」為此，可預料美國將張開保護主義大網，築高關稅壁壘，避免過度依賴進口商品。

川普2.0下，台商海外布局新機遇

「東協國家中，最緊張的就是越南，而迎合蘋果供應鏈的印度，就歡欣鼓舞！」中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈說，川普1.0已展開對越南的「301條款」調查，由於越南對美貿易順差金額相當龐大，且成長快速，不排除是陸資洗產地。

當時調查結果顯示，越南未達公平貿易標準，但美國念在越南初犯，當時的拜登政府並未實施制裁。但越南已處在留校察看階段，川普2.0政府想必不會輕易放過。

降息趨緩，將是美元續強格局

雖然川普主張對進口商品全面徵收關稅，用以彌補稅改缺口，只是經濟學家普遍認為效果有限。

無論如何，「降息」仍是2025年影響全球經濟的關鍵字。川普新政可能帶來更高的赤字，但對股市有刺激效果，強美元格局也基本不變。然而，債券市場卻可能引發連鎖反應，包括投資人要求更高收益率，以承擔持有國債的風險。

國際貨幣組織（IMF）已警告，美國舉債已突破36兆美元。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也示警，不容忽視這全球最大債務市場及美國政府主要融資來源的後續效應。他認為，2025年美國降息方向明確，但幅度將受關稅及移民政策影響，包括失業率及勞動需求供給，均會影響聯準會決策。

投資人亦要有心理準備，目前全世界充斥熱錢，川普任何舉措，皆可能導致股市波幅劇烈震盪，甚至一日就上沖下洗數百點。

抵抗氣候暖化的努力，將遇上亂流

值得注意的是，今年雙11在亞塞拜然開幕的COP29，不僅因多位強國領袖缺席，被喻為史上最冷清的氣候峰會，更因為川普揚言將二退《巴黎氣候協定》，並主張重新開採石油、天然氣，減少對潔淨及再生能源的投資，而讓COP29蒙上陰影。專家觀察，川普若採取上述舉措，雖短期內有望紓解美國內部的通膨壓力，卻恐讓美國在國際綠色能源競賽中失去領先地位。

台灣企業必須特別關注相關政策的演變進度，以因應未來可能的高額關稅與碳稅雙重衝擊。孫明德提醒，在川普2.0大旗下，企業的ESG熱潮是否消退，亦是外界需要思考的課題。

由於台灣與美國經濟高度連動，2025年美國將朝軟著陸方向邁進，國內三大經研機構普遍預測，台灣GDP將略為衰退。

但孫明德指出，2025年表現將更均衡，過去兩年，台灣靠內需撐大梁，今年則是靠AI熱潮拚出口；2025投資亦會增加，相信會是很好的一年。

總體而言，2025年全球經濟面臨多重挑戰。川普的政策，在減稅、貿易、能源與外交方面的影響，將成為未來幾年的主要變數，台灣能否在危機中抓緊機會升級轉型，將是扎穩未來根基的關鍵。

【本文摘自遠見雜誌12月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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