輝達也搶設AI工廠！越南投資3.0 傳產台商拓點掀熱潮

【文／段詩潔】

台商前進越南，還有十年好光景？早期，台商看中人力、土地便宜；中美貿易戰開打後，則是為了分散風險。如今，越南投資進入3.0，研發與自動化能量爆發，最先進的系統、最新的技術，在這裡都看得到。連輝達（NVIDIA）都擴大越南布局，攜手越南科技龍頭廠設立AI工廠。

10月的越南河內，陽光並不熾烈，甚至在溫暖中透著一絲涼意，不若位處南方、較為熱鬧擁擠的胡志明市那般炎熱。

河內身為越南首都，是政治中心所在，卻似乎不是基礎設施的首善之區，從機場到市區，路上竟不時顛簸。同時，映入眼簾的景象卻頗為美好，有一望無際的稻田，還能看到老牛悠閒吃草。等到進入市區，又是另一番生猛景象：看似雜亂的摩托車大軍，卻總能找到各自的方向；人若不與車爭道，就過不了馬路……。

河內彷彿是具體而微的越南，亂中有序地呈現一派盎然生機。對外資來說，這也是一片機會之地。

例如，越南第三高大樓、最時髦的新地標，就是由韓國樂天集團投資的樂天大樓。不只樂天，韓國的LG、三星及不少集團，近年積極投資越南，至2023年，三星已在越南投資超過220億美元。

數據驚豔，第三季GDP 7.4％

的確，在這裡，隨處可見韓流勢力，而韓國至今累積投資越南金額已來到882.9億美元，成為最大外資投資國。

事實上，越南自1986年實行「革新開放」政策以來，能從一個相對落後的國家，經濟迅速翻轉，很大的成長動能就是外資投入。

這股風潮至今未歇，外資仍持續前進越南，除了原本扎根甚深的傳統產業持續拓點，電子業也大舉進入。就連輝達（NVIDIA）都擴大越南布局，攜手越南科技龍頭廠，設立兩億美元的AI工廠。

越南今年前三季外資直接投資（FDI），實現資金規模達到173.4億美元、年增 8.9％，已註冊資金規模年成長率更激增11.6％、高達247.8億美元。其中，包括南韓三星電子持續投資18億美元、美國半導體封測大廠Amkor，還有中國電子零組件大廠Goertek、立訊精密等，都是北寧省的重點項目。

其實，越南北部今年9月才剛遭受超級強颱肆虐，在電力無法供應下，不但導致工廠生產中斷，大雨及洪水也讓供應鏈與產線一度大亂。也因此，越南製造業9月的PMI（採購經理人指數），從8月的52.4大舉滑落至47.3，越南政府估計，期間財損達33億美元。

不過，越南剛出爐的經濟數據，再度令人驚豔。第三季GDP 7.4％、創下兩年來最強勁的經濟成長，越南政府表示將力拚第四季經濟成長達7.6～8％，並維持2024年成長7％的目標不變。箇中關鍵，除了外國持續投資，還有出口與工業生產強勁。

根據統計，越南今年前九個月，出口年增15.4％、達到2996.3億美元，貿易順差207.9億美元。在全球經濟還深陷是否衰退的疑雲中，越南率先繳出亮眼成績單。

另外，站在越南街頭，放眼望去，令人印象深刻的，除了數不清的摩托車，大概就是「年輕人」了。

根據越南統計局（GSO）的資料，2023年，越南人口已經達1億30萬人，其中14歲以下人口占了25％，15至64歲人口占了68％，65歲及以上人口僅占約8％，可以看出越南勞動力如此強勁的後盾。

當然，越南發展至今，仍有許多不足之處。最為人知的，就是基礎設施進展緩慢，高速公路的顛簸就是一個例子。

日盛越南機會基金研究投資團隊指出，越南政府長期以來，將基礎建設做為經濟主要成長動力之一，規劃2021～2030年大基建計畫，預計斥資約750億美元，涵蓋道路、鐵路、港口及機場等重點項目。「不過，今年預算支出目標雖高，但完成率平均不到兩成，代表公共投資仍需要進一步強化。」

傳統產業轉而開發處女地

台商投資越南，分成三個階段。第一階段，是早年因看中人力、土地便宜，而揮軍南進；第二階段，是因2018年中美貿易戰開打，而加速分散風險；現在則進入第三階段，在越南這個生產基地，目前仍以傳統產業為大宗的台商，如成衣、製鞋等，正式啟動3.0。

與前兩階段不同的是，因為電子業大舉南進，勞力密集的傳統產業開始面臨招工不易、薪資上漲，只好及早規劃，往「處女地」拓點、擴廠。這是台商投資越南3.0的第一個趨勢。

越南人口僅次於印尼、菲律賓，是東南亞第三大國，平均年齡低，人力素質也較鄰近東南亞國家為佳，學習力強，且有勤奮的特質；因此，勞工成本相對於其他東南亞國家低廉。

越南每年新投入勞動市場者眾多，但外商近年來積極投資、大量雇用員工，在南部地區，如胡志明市、平陽省等，以及北部地區，如海防市、北寧省等，都出現勞工短缺情形。

距離河內約兩個多小時車程的寧平，稻田中豎立起一座壯觀醒目的白色工廠，這是發跡於台中大雅、現為New Balance前三大代工廠的中傑集團。

中傑的主要基地在中國大陸，一年產量4000萬雙鞋，就有近半在越南製造。不同於早期進入越南的傳統產業大多數集中在南越，中傑在十年前選擇落腳北越；南越已經太擁擠，當然是其中一個原因。

另一個重要原因是，越南特殊的狹長地理環境，南北來往至少得花一天時間，但北越距離中傑的中國廠只有一牆之隔，廣西過一個海關就到北越，在北越設廠，是快速反應下的必然選擇。只是在中美貿易戰催化下，近年來許多大型電子業陸續進入北越投資，北越已形成重要的電子產業聚落。

只要電子業一進來，必定帶動薪資上漲，傳統產業也會面臨招工不易的問題。對動輒上萬人的製鞋業來說，絕對是個硬傷。中傑也早就做好準備，往處女地宣光、北走，甚至是進入北的第一個外資。中傑董事長劉安哲透露，「宣光廠大概花了一年時間就有6000多人，招工很順利。」

同樣出身台中、位於南越的來億集團，是知名品牌愛迪達、HOKA代工廠，早在1990年，就落腳南越胡志明市。董事長鐘德禮回憶，「剛到越南時，還是一手撥蒼蠅，一手吃飯。」而來億早在2003年就往越南的南部走，在下六省之一的永隆省投資設廠，如今是來億最大工廠。總經理林昌永說，當時就想到未來因應產能，會需要更多人力，一個廠動輒兩萬人，未開發地區供應充足與便宜的人力，也成了堅實的後盾。

與傳統產業密切合作的老字號集團南寶樹脂，身為供應鏈一環，必須就近設廠、貼近客戶，並派員進駐，也對越南有深刻觀察。

「基本上，目前國際品牌製鞋代工業，越南還是占了全球五成以上。」南寶營運管理總處總經理方怡仁表示，越南版圖很大，越南政府也希望台商幫忙開發較偏遠的區域，例如，北越的北邊、南越的更南邊，或是往中部走。重點是，這些區域有傳統產業需要的大量人力，薪資水準也偏低，像胡志明市的人可能都不夠用了。

研發與自動化能量迅速提升

第二個看到的越南3.0趨勢，就是研發與自動化的能量迅速提升。

目前在越南已經有五座廠的來億，最受矚目的，就是愛迪達開發中心，進去不但得經過人臉辨識系統，還有自動屏蔽手機拍照功能。開發中心裡的800人，每年要為愛迪達開發出1600款的鞋子，從一張客戶的設計稿開始，要做成3D模擬圖，不論是優化產品、節省成本，甚至提供創新的材料、建議等，就是要把設計師天馬行空的想法，化為實體鞋子。

林昌永回憶，愛迪達當年推出的爆紅YEEZY BOOST系列，來億也參與製作，除了必須以獨立工廠製作，客戶要求要360度無死角攝影監控，同仁的手機必須一律寄放在外面，不能帶到工廠裡。「開會的時候，還要用黑色塑膠袋裝著新鞋款帶去會議室，就是不能讓未上市的鞋款外型流出去。」肩負品牌廠的開發重任，也必須保密到家。

尤其越南的環境進步得非常快，方怡仁指出，以前品牌廠常來台灣、後來常去大陸，現在慢慢轉移到直接在越南設開發中心，這與品牌商較有意願常去越南出差有關係。「裡面有不少機密，你可以看到，現在要進去品牌廠在越南的開發中心，跟進去國安局一樣隱密，保護得非常好。」

專注新品研發，系統拚升級

全球最大粘扣帶製造商、台灣百和總經理鄭誠禕指出，越南是製鞋重鎮，不論是鞋材的輔料或主料，新產品研發都在越南。

「越南整個升級的速度還是很快，不論軟硬體，升級比我們想像的快速很多，呈現跳躍式成長。」他表示，即使集團在不同地方都有工廠，但面對客戶是一致的，「不論是導入整個集團最先進的、數字管理最完整的、系統建立最完整的，都在越南看得到。」

「以前我們認為，鞋子是勞力密集產業，現在已是科技產業、資本密集產業。」鍾德禮說，來億在研發自動化設備上投入很多，例如，鞋面料自動裁斷機，一台可節省十位操作人員、每月可節省六萬碼材料；電腦針車可取代近40％人力、提高生產效能；橡膠大底射出自動化，可節省五位操作人員。

遠東新在越南也有不少大型的投資案。遠東新創新研發中心資深經理謝璁毅表示，越南目前已經與多個國家簽訂了《自由貿易協定》（FTA），能夠獲得關稅上的減免，因此各大品牌都持續關注。

遠東新目前在越南的產業結構完整，從酯粒、加工絲、染整、布料到成衣，能從頭到尾一條龍作業。「在越南投資的面積相對比較大，需要更多自動化。例如，貨物在工廠運送的時候，都是無人車走軌道的概念。」

「薪資每年都要調，你會受不了！就是必須要想辦法自動化、精進技術，例如，機械手臂噴膠，這些我們都在做了。」方怡仁解釋，大家都在想的是，建廠成本太大，如何就現有的人、現有的空間，來增加產能效率？「本來要兩次工變成一次，或是本來長度需要十公尺的生產線變成五公尺，所有的人都在想這個事。像是鞋子的底有分貼底與成型，能否不要貼，直接做出來就是底？」

品牌廠喊淨零，供應鏈備戰

第三個越南3.0趨勢，自然與當紅的ESG脫不了關係。

鄭誠禕觀察，台灣過去40年慢慢累積，從品質管控走到ESG，現在越南也很強調ESG。當品牌廠紛紛喊出淨零碳排目標，供應鏈也必須積極備戰。

林昌永說，品牌廠相當重視ESG、人權等議題，例如，必須供餐給員工、也會不定期到廠約談員工，詳細了解工作環境。來億工廠屋頂上的太陽能板，一度還是全球最大的。

中傑投資超過266萬美元設置VOC廢棄排放設備，透過催化燃燒技術，有效降低碳排放。而百和在處理廢水問題上，平常就放著香檳杯，廢水處理完可以直接喝下去；目前，百和在越南的兩個廠，產生的廢水自行回收已高達60％，省下不少水費。

傳產台商在越南走向3.0，不論是跟隨品牌商的腳步，或是本身與時俱進，都是大勢所趨。

回到越南街頭，隨處可見金髮碧眼的外國人。穩坐全球最大足球鞋製造商寶座、每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，以前曾擔任籃球教練、現任志強發言人的麥班達，是一位說著流利中文的美國人，長駐越南的生產基地。在他眼中，越南其實比台北更國際化許多，畢竟，所有跨國公司在越南都有總部，各行各業都見得到。

他笑著說，最明顯是吃的，「如果去台北吃義大利菜，可能是台式口味，但在越南，就真的是義大利人開的餐廳。」越南讓他更有「家」的感覺。

企業複製在其他國家成功的生產與研發經驗到越南，如今，印度、印尼也逐漸成為品牌商、代工廠分散風險的選擇標的，蠢蠢欲動等著接棒越南的地位。

越南3.0還有幾年好光景？老闆們都異口同聲地說，至少還有十年！

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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