雙語教育不只有母語＋英語 更要懂「AI語」

【文∕吳季柔】

台灣高教吹起EMI風潮，當教學語言需轉換為英語授課，學術用語、溝通技巧都是難題。AI如何成為雙語助教，協助雙語教育轉型？學生又該如何利用AI進行個人化學習？

略嫌擁擠的教室中，坐滿剛踏進大學殿堂的年輕學子們。人手一台平板、筆電，手指飛快地在鍵盤上敲打，螢幕顯示的並非聊天視窗、遊戲畫面，而是AI聊天機器人ChatGPT的對話窗。

這不是教人工智慧（AI）的課堂，而是推行雙語教育的高教現場，學生正熱烈與ChatGPT討論，如何準備國際論壇的演講稿。講台上，教授正示範將課前閱讀教材餵給AI筆記軟體NotebookLM，彈指之間，標註原文段落的詳細重點已生成完畢。

如此與AI密切協作的課堂，正是教育現場的理想樣貌。具有強大潛力的生成式AI，更在當前積極推動「全英語授課」（English as a Medium of Instruction, EMI）浪潮中，扮演不可缺席的推進力量。

AI成24小時隨時待命的助教

台灣近年積極推動雙語教育，鼓勵大專院校增設EMI課程，期望提升國家競爭力，接軌國際。然而，許多大學教師仍對全英語授課感到陌生，尤其對英語非母語的教學者來說，短時間內轉換EMI課堂可謂困難重重，語言能力、教材開發、教學現場的轉型，都是挑戰。

這時具有豐富語言資源的AI大型語言模型，便成為眾所矚目的助力。畢竟，對教師而言，若善用AI 工具，就像是獲得一位24小時隨時待命、英語能力頂尖的助教，可大幅縮短轉型的陣痛期，甚至升級教學品質。

擁有16年培育全球EMI師資經驗的Oxford EMI顧問鄧頓（Simon Dunton）指出，教師們對AI工具充滿興趣，培訓課程中常熱烈分享、回饋使用經驗。他也認為，教師需積極提升AI素養，才能引導學生善用AI工具。

具體來說，AI如何輔助EMI課堂？「AI可協助備課，判讀並調整教材難易度，或生成中英雙語、多語言的教材，」清大外文系教授謝承諭說明。他專精語料庫研究，熟悉如何在EMI課堂中運用AI工具，經常擔任講師到各大專院校分享經驗。

謝承諭認為，如ChatGPT、Gemini、Claude等AI大型語言模型，可降低教師設計EMI教材的門檻，以接近母語人士的英文語法翻譯原有教材、發想教案，並根據特定學科領域，生成相對應的「基礎單字表」與練習題目。

尤其ChatGPT資料庫包含眾多教育素材，可理解多數教育概念，成為老師的得力助手，「ChatGPT 很會寫教案，甚至連翻轉教室的概念都懂！」

如此一來，教師可省略最費工的「無中生有」階段，並進一步和其他的數位教學工具協作，如規劃課堂互動遊戲Kahoot!、Zuvio。當前解說影片的教學盛行，善用模仿人類語調、提供多腔調切換的語音生成工具Natural Reader，搭配使用自動生成影片字幕的軟體，便可協助教師製作EMI解說影片。

針對學生端，AI工具則可協助「個人化學習」，像是AI家教般，客製化解答學生的問題，包括抽象的學術概念、易混淆的文法等。當前眾多具備語音服務的AI聊天機器人紛紛問世，也可做為聽力與口說練習的伙伴。

本土也有AI工具幫助雙語學習

隨著雙語教育中對AI教具的需求漸增，本土老牌的AI語言搜尋引擎Linggle，也躍入大眾視聽。

Linggle由清大資工系教授張俊盛帶領的研究團隊開發，提供英語閱讀、寫作的輔助，如寫作文法糾錯，還可一鍵簡化艱深的學術生字，提高閱讀效率與語言學習熱情，2022年獲國科會補助，清大、政大皆已採購，並運用於課堂中。

除了輔助英語學習，Linggle近來推出EMI特別版，借助AI強大的分析功能，改善EMI教學轉型中非母語教師常見的痛點。

研究團隊導入逾1000堂耶魯大學公開課（Open Yale Courses），包含40多種科目、逐字稿逾八萬字，分析真實英語授課語境下，教師使用到「專業學術英語」（English for Specific Academic Purposes, ESAP），以及「英語教學法」的溝通技巧。

張俊盛解釋，ESAP的用字更正式、抽象，「對母語者來說，ESAP也是陌生的語言，需要接受一定的訓練，非母語者更是如此。」再加上，當前各專業科目皆須發展EMI課程，對英語授課所需的溝通技巧並不熟悉，不只教師端難運用，學生端也不易吸收。

如此體悟，來自他參加為期兩週的EMI授課培訓，用意雖好，卻流於抽象，「培訓教我們要增加與學生互動，卻較少實際解方。」

因此，他透過AI分析數據，發現歐美教師授課時，常透過改變節奏、增加聽眾參與等技巧，包括縮寫、語音弱化、使用直接稱呼「You」等，增加EMI授課的互動性。

他進一步解釋，各地學生對語言的反應機制類似，透過模仿母語教師的溝通技巧，如善用「功能性語言」（functional language），即常用於「起承轉合」的片語，讓教學更生動、流暢，提升EMI成效，「AI工具就像EMI的雞精，讓授課體質更加強健！」

在2030雙語政策的經費支持下，張俊盛認為，未來三年將看見愈來愈多教學現場導入AI工具，他大為期待。

懂得整合AI 工具，才能提升品質

只不過，當善於語言轉換、生成文本的AI走入雙語教育，雙語人才又將如何應對未來的挑戰與機會？

「AI時代下，雙語人才不僅是『母語＋英語』，更會是『母語＋AI語』，即善於和AI共事，」張俊盛形容。相較於過往專精於語言的轉換，未來更需學習如何整合AI工具，如同「專案經理」般，針對不同需求運用合宜的AI工具，提升效率與成品品質。

謝承諭則笑說，比起和AI較勁翻譯速度，使用者更應該專注於「評斷AI輔助生成內容的品質、是否符合需求」，在AI的基礎上更上層樓。「ChatGPT 就像一個70分的學生，可以幫你打底，但拿高分還是要靠自己。」

面對資訊爆炸的AI時代，版權意識、辨識真偽資訊，以及獨立思辨的能力更顯重要。此外，AI難以複製「個人風格和情感」，因此，培養獨特的個人特色，正是AI世代雙語人才的課題與脫穎而出的關鍵。

隨著EMI浪潮來臨，AI已成為雙語教育轉型的一大助力，期待訓練有素的未來雙語人才揚起AI加乘的風帆，從台灣航向世界。

【本文摘自遠見雜誌11月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw】

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